El salario privado formal perdió contra la inflación en junio y se ubica por debajo de noviembre de 2023

El salario privado registrado cayó en términos reales por segundo mes consecutivo, según datos oficiales. (REUTERS/Francisco Loureiro)

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En junio de 2026, el salario real promedio de quienes trabajan en relación de dependencia en el sector privado registró una baja de 0,9%, de acuerdo con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Este descenso marcó el segundo mes consecutivo de retroceso en el poder adquisitivo, pese a una desaceleración en la inflación durante el período, según lo consignado en el informe oficial.

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La serie desestacionalizada de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra que la variación negativa de junio profundizó la contracción ya observada en mayo, cuando la caída había sido del 2,9 por ciento.

Como resultado, el informe oficial subrayó que “por primera vez tras 20 meses consecutivos por encima del nivel observado en noviembre de 2023, el salario medio real de junio de 2026 se ubicó por debajo del mismo, con un descenso de 0,6%”.

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La cantidad de empleos formales disminuyó en 337.365 puestos desde noviembre de 2023. (REUTERS/Agustin Marcarian)

De acuerdo con la Secretaría, la reciente contracción del salario real responde a que el crecimiento del salario nominal desaceleró más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos calculados en términos desestacionalizados. En los primeros cuatro meses de 2026, el incremento promedio del salario nominal fue de 2,1% mensual, mientras que en abril y mayo el crecimiento se redujo a 1% mensual. “La capacidad de compra del salario medio volvió a retroceder por segundo mes consecutivo”, puntualizó el reporte.

Otro apartado del reporte destaca que las remuneraciones fijadas por Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) también mostraron una dinámica contractiva, aunque de menor magnitud que la del salario promedio general. En los últimos dos meses analizados, el salario conformado medio de los principales CCT se redujo en términos reales un 0,7% en la serie sin estacionalidad.

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El análisis de los convenios colectivos revela una marcada heterogeneidad. El documento oficial identifica tres grupos: uno con aumento real del salario, otro con estabilidad o variaciones acotadas y un tercero con caídas superiores al 10% interanual.

Entre quienes lograron incrementos en el poder de compra se destacan Encargados de edificio (+5,9%), Camioneros (+3,1%), Construcción (+2,5%), Farmacia (+2,5%), Entidades deportivas (+1,7%), Aceiteros (+1,6%) y Seguros (+1,6%).

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Por otro lado, sectores como Textiles (-12,6%), Metalúrgicos (-12,4%), Comercio (-11,0%) y Calzado (-10,5%) se encuentran en el extremo inferior de la distribución, con descensos interanuales de dos dígitos en su salario real.

El informe de la Secretaría de Trabajo también señala que la evolución del poder adquisitivo presenta diferencias notables entre los convenios evaluados. Mientras algunos sectores sostuvieron el poder de compra gracias a acuerdos nominales por encima de la inflación, otros limitaron las caídas y varios sufrieron deterioros pronunciados. “En los últimos dos meses, el salario conformado medio de los principales CCT se redujo un 0,7% en términos reales”, precisa el documento.

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Los salarios registrados del sector textil experimentaron una caída interanual de 12,6% en junio, según SIPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metodología utilizada para calcular la variación mensual del salario se basa en las declaraciones juradas de las empresas presentadas al SIPA, abarcando aproximadamente al 98% del total del empleo privado registrado. Se trata de una proyección con información parcial, lo que la deja fuera de las series estadísticas históricas del anexo del informe.

El reporte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social concluye que la desaceleración en el crecimiento de los salarios nominales frente a la evolución del IPC fue el principal factor detrás de la caída del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados registrados en el sector privado durante junio de 2026.

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Cayó el empleo registrado

El empleo asalariado registrado experimentó en mayo una baja del 0,1% respecto a abril, debido principalmente a una reducción de igual magnitud en el sector privado. Por su parte, el empleo público no mostró variaciones y el trabajo en casas particulares presentó un incremento del 0,3 por ciento. Desde noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno, la cantidad de empleos formales disminuyó en 337.365 puestos.

Los datos publicados por la Secretaría de Trabajo también señalan que el empleo independiente retrocedió 0,2% en comparación mensual. Este descenso se explicó por la disminución de trabajadores autónomos (-0,8%) y monotributistas sociales (-2%), mientras que el monotributo común tuvo una suba del 0,1 por ciento.

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El empleo en casas particulares aumentó 1,5% en términos interanuales en mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con estimaciones de Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, la cantidad de trabajadores registrados cayó en 6.971 puestos respecto al mes anterior. El sector privado explicó la mayor parte de la baja, con 9.059 empleos menos. En contraste, el sector público sumó 736 trabajadores y el empleo en casas particulares agregó 1.352 puestos. El monotributo común incorporó 2.676 personas.

En la comparación interanual, el empleo asalariado descendió 1,5%, lo que representa 148.500 trabajadores menos. El sector privado aportó la mayor parte de esa caída, con una reducción de 137.500 puestos (-2,2%), mientras que el empleo público perdió 17.500 trabajadores (-0,5%).

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En sentido contrario, el empleo en casas particulares aumentó 1,5% en términos interanuales, con 6.500 puestos adicionales.

El trabajo independiente, por su parte, registró un crecimiento del 1,4% respecto de mayo de 2025, equivalente a 38.800 personas más. Dentro de este segmento, el monotributo común aumentó 2%, sumando 42.700 aportantes, y los monotributistas sociales crecieron 1,3% (3.000 personas más).

La única excepción dentro del empleo independiente fueron los trabajadores autónomos, cuya cantidad se redujo 1,7% interanual, lo que equivale a 6.800 personas menos.

Desde noviembre de 2023, el empleo asalariado acumuló una reducción de 337.365 puestos. El sector privado concentró la mayor parte de la pérdida, con 241.176 empleos menos, seguido por el sector público, que redujo su plantilla en 79.865 puestos. En casas particulares se registraron 16.324 empleos menos. En contraste, el monotributo sumó 160.573 trabajadores en ese período.