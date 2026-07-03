Socorristas avanzan en La Guaira para llegar a Fabio, el niño de 9 años atrapado bajo los restos de un edificio de 12 pisos

Equipos de emergencia utilizan maquinaria pesada para retirar toneladas de escombros en una de las zonas más afectadas por los terremotos que devastaron La Guaira (REUTERS)

Ocho días después del doble terremoto que devastó el estado venezolano de La Guaira, un amplio operativo internacional concentra sus esfuerzos en rescatar con vida a Fabio, un niño de nueve años que permanece atrapado bajo los escombros de un edificio de doce pisos que se desplomó en la localidad de Caraballeda. La operación, iniciada la noche del miércoles, se desarrolla en condiciones de alta complejidad debido al estado de la estructura, que amenaza con nuevos derrumbes.

El menor se encuentra aproximadamente a seis metros de distancia del punto al que han logrado avanzar los rescatistas, integrados por especialistas llegados desde Argentina y El Salvador, junto a personal de Protección Civil. Desde las 23:00 del miércoles, los equipos trabajan de manera ininterrumpida para abrir un acceso seguro que permita llegar hasta el lugar donde permanece atrapado.

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Para evitar un colapso adicional del edificio, los rescatistas instalaron apuntalamientos de madera que sostienen parte de la estructura mientras continúan retirando escombros de forma manual. La estabilidad del inmueble obliga a avanzar lentamente y limita el uso de maquinaria pesada.

Rescatistas trabajan entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, donde continúan las operaciones de búsqueda tras los terremotos (REUTERS)

Uno de los integrantes del operativo explicó que no es posible estimar cuánto tiempo demandará la intervención. “Esto podría llevar rato”, señaló mientras los equipos continuaban reforzando los sectores más comprometidos del edificio antes de ingresar a niveles más profundos.

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En la zona permanece el padre del niño, siguiendo minuto a minuto el desarrollo del rescate. Integrantes del operativo indicaron que existe la sospecha de que Fabio podría encontrarse junto al cuerpo sin vida de una mujer, aunque esa información aún no ha podido confirmarse debido a que los rescatistas todavía no alcanzan el punto exacto donde se encuentra el menor. Otro miembro del equipo explicó que tampoco puede descartarse la presencia de más sobrevivientes bajo la estructura.

La búsqueda de Fabio se convirtió en el principal frente de trabajo de los equipos internacionales después del exitoso rescate de Hernán Gil, un vigilante de 43 años que fue extraído con vida tras permanecer ocho días bajo los restos de otro edificio en Playa Grande. Ese operativo requirió más de 72 horas de tareas continuas y movilizó a más de cien especialistas de distintos países.

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Equipos de voluntarios participan en las tareas de búsqueda en un edificio derrumbado de Caraballeda (REUTERS)

Ese antecedente renovó las expectativas entre los grupos de búsqueda, aunque los propios rescatistas reconocen que las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen conforme transcurren los días desde el terremoto. Aun así, mantienen activos los trabajos en aquellos sectores donde existen indicios de vida o información aportada por familiares y vecinos.

Las operaciones forman parte del despliegue coordinado por Naciones Unidas, que reúne a unos 3.000 rescatistas extranjeros distribuidos en las zonas más afectadas del estado costero. Según el balance más reciente, desde el inicio de las tareas han logrado rescatar con vida a 13 personas.

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Mientras tanto, las labores de remoción de escombros continúan en distintos puntos de La Guaira, donde edificios destruidos, viviendas colapsadas y calles bloqueadas siguen dificultando el acceso de los equipos de emergencia.

En varias fachadas permanecen pintadas frases como “Estamos vivos”, “Familia completa” o “Estamos en Caracas”, escritas por familias que lograron abandonar sus viviendas tras el terremoto.

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Una imagen aérea muestra la magnitud de los daños en Caraballeda, epicentro de parte de la devastación causada por el doble terremoto en La Guaira (REUTERS)

La emergencia deja hasta ahora al menos 2.295 personas fallecidas y 11.267 heridas, de acuerdo con el balance oficial más reciente. Además de las tareas de rescate, miles de personas permanecen fuera de sus hogares mientras continúan las evaluaciones estructurales de edificios dañados y la distribución de ayuda humanitaria en las comunidades más golpeadas.

Sin embargo, la atención de este jueves está concentrada en Caraballeda. Allí, bajo toneladas de concreto y acero, decenas de rescatistas siguen excavando con herramientas manuales y reforzando la estructura en un intento por llegar hasta Fabio, cuya localización mantiene en vilo a familiares, voluntarios y equipos de emergencia que continúan trabajando sin interrupciones.

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