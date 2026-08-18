Universidad Nacional cambia el ingreso al campus: así funcionará el control desde este martes 18 de agosto

La Universidad Nacional implementará nuevas medidas para reforzar la seguridad y el control de acceso a la Ciudad Universitaria. - crédito Unal

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La Universidad Nacional de Colombia anunció nuevas medidas de seguridad para el ingreso a la Ciudad Universitaria, en Bogotá. Desde este martes 18 de agosto de 2026, los integrantes de la comunidad universitaria deberán presentar el carné institucional en las porterías para poder ingresar al campus.

La medida fue comunicada por la Vicerrectoría de Sede Bogotá mediante la Circular N.° 08 de 2026, fechada el lunes 17 de agosto, en la que se establecen las condiciones que deberán cumplir estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad universitaria, así como visitantes, egresados, pensionados, contratistas y proveedores.

De acuerdo con la Universidad Nacional, la decisión hace parte de las medidas adoptadas para fortalecer la seguridad dentro del campus, proteger a las personas y los bienes de la institución y generar condiciones que favorezcan el desarrollo de las actividades académicas, científicas y culturales.

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¿Quiénes deberán presentar el carné para ingresar a la Universidad Nacional?

La principal modificación establece que los integrantes de la comunidad universitaria deberán presentar su carné institucional ante el personal de vigilancia y seguridad ubicado en las porterías de la Ciudad Universitaria.

La Universidad recordó que este documento permite identificar a las personas que hacen parte de la institución y que su uso está contemplado en la Resolución de Rectoría 253 de 2019.

En particular, la normativa establece disposiciones relacionadas con la identificación de los integrantes de la comunidad universitaria y la presentación del carné ante el personal encargado de la vigilancia y seguridad para permitir el ingreso.

Por esta razón, la institución recomendó a quienes todavía no cuentan con el documento adelantar el trámite correspondiente ante la División de Registro.

Los integrantes de la comunidad universitaria deberán presentar su carné institucional en las porterías para ingresar al campus. - crédito Unal

Estas son las condiciones para visitantes, egresados y contratistas

Las nuevas reglas no se limitan a los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria. La Circular N.° 08 también establece requisitos específicos dependiendo del vínculo de cada persona con la Universidad Nacional.

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Los egresados podrán acreditar su condición mediante el carné institucional. En el caso de los pensionados, contratistas y proveedores, deberán presentar su documento de identidad y, cuando corresponda, el documento o mecanismo institucional que permita demostrar su vínculo o relación con la Universidad.

Por su parte, los visitantes deberán presentar su documento de identificación y realizar el registro correspondiente al momento de ingresar al campus.

La información recopilada durante este proceso será tratada de acuerdo con las disposiciones institucionales relacionadas con la protección de datos personales, entre ellas la Resolución de Rectoría 207 de 2021.

La Universidad también precisó que podrán ingresar las personas cuya autorización haya sido otorgada por la Vicerrectoría de Sede, las decanaturas, direcciones y jefaturas de las dependencias del Nivel Nacional y del Nivel Central, así como por las jefaturas de Unidad de las facultades de la Sede Bogotá.

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Estas autorizaciones deberán ser comunicadas a la División de Vigilancia y Seguridad para su respectiva verificación y gestión operativa.

La salida de vehículos de la Universidad Nacional estará permitida hasta las 11:00 p. m., salvo situaciones excepcionales. - crédito Unal

¿Qué pasará con los vehículos dentro del campus?

La Circular también establece que las disposiciones relacionadas con el ingreso vehicular continuarán bajo las condiciones establecidas previamente en la Circular 001 de 2026, emitida el 25 de mayo por la Dirección Financiera y Administrativa y la División de Vigilancia y Seguridad.

Uno de los puntos que deberán tener en cuenta quienes ingresen en automóvil, motocicleta u otro vehículo es el horario límite para salir de la Ciudad Universitaria.

Según la Universidad Nacional, la salida de vehículos estará permitida hasta las 11:00 p. m.

Después de esa hora no se permitirá la salida, excepto en situaciones consideradas excepcionales y relacionadas con razones de seguridad, emergencias o necesidades institucionales. Estos casos serán atendidos de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.

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Por ello, la Universidad recomendó a quienes ingresen en vehículo tomar las previsiones necesarias para realizar su salida antes de las 11:00 de la noche.

Universidad Nacional dice que la medida no busca restringir el acceso

La Vicerrectoría de Sede Bogotá señaló que la implementación de estas medidas deberá realizarse bajo criterios de respeto, trato digno, igualdad y no discriminación.

La institución enfatizó que el objetivo no es restringir de manera injustificada el acceso a la Ciudad Universitaria, sino fortalecer los mecanismos de identificación y seguridad de las personas que ingresan al campus.

En ese sentido, la Universidad Nacional aseguró que busca mantener la posibilidad de que la ciudadanía bogotana continúe accediendo a la oferta de actividades académicas y culturales que se desarrollan en la sede, siempre que se cumplan las condiciones de ingreso establecidas y las reglas particulares aplicables a determinados espacios universitarios.

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La institución enmarca estos cambios dentro de un proceso orientado hacia un modelo de gestión inteligente del territorio, al tiempo que busca reforzar las condiciones de seguridad y convivencia dentro del campus.

La Unal informó las nuevas condiciones de ingreso al campus y los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, visitantes y demás personas autorizadas. - crédito Unal

La Universidad pidió colaboración durante la implementación

La Vicerrectoría también hizo un llamado a la comunidad universitaria y a quienes visitan la Ciudad Universitaria para colaborar con el personal encargado de la vigilancia y seguridad durante la puesta en marcha de las nuevas medidas.

En la Circular N.° 08 de 2026, la institución destacó la importancia de la labor de los equipos de seguridad en la protección de la vida y de las personas que hacen parte de la comunidad universitaria.

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La medida comenzará a aplicarse desde este martes 18 de agosto de 2026, por lo que estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad deberán tener disponible su carné institucional al momento de ingresar.