América Latina

Congreso nacional en Honduras aprueba apoyo logístico para enviar ayuda humanitaria a Venezuela

El Congreso Nacional autorizó recursos y apoyo logístico para facilitar el traslado de ayuda humanitaria a Venezuela, luego de los terremotos que han dejado más de 2,200 fallecidos y miles de personas afectadas.

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El Congreso Nacional aprobó apoyo logístico para facilitar el envío de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela. El diputado Eder Mejía informó que la iniciativa permitirá trasladar víveres y suministros recolectados por organizaciones y ciudadanos hondureños. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)
El Congreso Nacional aprobó apoyo logístico para facilitar el envío de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela. El diputado Eder Mejía informó que la iniciativa permitirá trasladar víveres y suministros recolectados por organizaciones y ciudadanos hondureños. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

El legislativo aprobó una resolución para brindar apoyo logístico al envío de ayuda humanitaria hacia Venezuela, país que enfrenta una de las mayores tragedias de su historia reciente tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados hace una semana, los cuales han provocado miles de víctimas y cuantiosos daños materiales.

El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, informó que la iniciativa busca facilitar el traslado de víveres, medicamentos y otros insumos que actualmente están siendo recolectados por organizaciones, empresas y ciudadanos hondureños interesados en colaborar con la emergencia.

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“No estamos en condiciones de brindar apoyos de gran magnitud, pero sí podemos contribuir para que lo recolectado llegue a quienes lo necesitan”, expresó el legislador al explicar el alcance de la resolución aprobada por el Poder Legislativo.

<b>Facilitarán transporte de la ayuda</b>

Según explicó Mejía, la propuesta surgió a petición de diputados de distintas bancadas, quienes coincidieron en la necesidad de respaldar los esfuerzos solidarios impulsados desde diferentes sectores del país.

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Indicó que muchas instituciones y ciudadanos ya iniciaron campañas de recolección de ayuda humanitaria, pero enfrentan limitaciones económicas para cubrir los costos del traslado hacia territorio venezolano.

Los congresistas acordaron donar un día de salario para respaldar la asistencia destinada a las víctimas del desastre natural. El Poder Legislativo también autorizó entre tres y cinco millones de lempiras para cubrir los costos logísticos del envío de la ayuda. (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Los congresistas acordaron donar un día de salario para respaldar la asistencia destinada a las víctimas del desastre natural. El Poder Legislativo también autorizó entre tres y cinco millones de lempiras para cubrir los costos logísticos del envío de la ayuda. (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Por ello, la resolución contempla brindar apoyo logístico mediante transporte aéreo y marítimo, con el objetivo de garantizar que los suministros lleguen a las comunidades afectadas.

El parlamentario destacó que la prioridad es evitar que los donativos permanezcan almacenados por falta de recursos para su envío.

<b>Diputados donarán un día de salario</b>

Como parte de las acciones aprobadas, los congresistas acordaron donar un día de salario para contribuir con la respuesta humanitaria.

Además, el Congreso Nacional autorizó la utilización de entre tres y cinco millones de lempiras provenientes de fondos del Poder Legislativo, recursos que serán destinados exclusivamente a cubrir los costos logísticos relacionados con el transporte de la ayuda.

Mejía señaló que, aunque Honduras también enfrenta importantes desafíos económicos, existe un compromiso de solidaridad con el pueblo venezolano en medio de la emergencia.

El diputado reiteró que el propósito es que los esfuerzos realizados por la población hondureña puedan traducirse en asistencia efectiva para quienes más lo necesitan.

La resolución contempla facilitar transporte aéreo y marítimo para garantizar que los donativos lleguen a Venezuela. Eder Mejía afirmó que, pese a las limitaciones económicas de Honduras, existe voluntad de apoyar al pueblo venezolano. (Foto: REUTERS/Ricardo Arduengo)
La resolución contempla facilitar transporte aéreo y marítimo para garantizar que los donativos lleguen a Venezuela. Eder Mejía afirmó que, pese a las limitaciones económicas de Honduras, existe voluntad de apoyar al pueblo venezolano. (Foto: REUTERS/Ricardo Arduengo)

<b>Emergencia continúa en Venezuela</b>

Mientras tanto, las autoridades venezolanas informaron este miércoles que la cifra de fallecidos por los terremotos aumentó a 2,295 personas, mientras que el número de heridos ascendió a 11,267 y los damnificados ya superan los 12,800.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó que más de 6,400 personas han sido rescatadas por equipos de emergencia integrados por más de cuatro mil socorristas.

Asimismo, explicó que desde el doble sismo se han registrado 782 réplicas, aunque precisó que durante los últimos dos días la intensidad y frecuencia de estos movimientos ha disminuido.

No obstante, advirtió que la amenaza aún no ha desaparecido y que los organismos de protección civil mantienen activos los operativos de vigilancia y rescate.

<b>Gobierno instala campamentos temporales</b>

Como parte de la respuesta a la emergencia, el Gobierno venezolano habilitó 25 campamentos temporales para albergar a las familias que perdieron sus viviendas.

Los terremotos registrados hace una semana han dejado más de 2,295 fallecidos y miles de personas heridas y damnificadas. Equipos de rescate continúan las labores de búsqueda mientras las autoridades reportan cientos de réplicas tras el doble sismo. (Foto: REUTERS/Marian Carrasquero)
Los terremotos registrados hace una semana han dejado más de 2,295 fallecidos y miles de personas heridas y damnificadas. Equipos de rescate continúan las labores de búsqueda mientras las autoridades reportan cientos de réplicas tras el doble sismo. (Foto: REUTERS/Marian Carrasquero)

La mayoría de estos refugios fueron instalados en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos, mientras que otros funcionan en Caracas, Miranda, Carabobo y Yaracuy.

Las autoridades también solicitaron a las personas damnificadas registrarse en el sistema gubernamental Patria, con el fin de agilizar la entrega de asistencia social y facilitar el acceso a alojamientos temporales mientras avanzan las labores de recuperación.

La tragedia ha generado una amplia movilización internacional de ayuda humanitaria, a la que ahora se suma Honduras mediante las acciones aprobadas por el Congreso Nacional.

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