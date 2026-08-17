Honduras: Tegucigalpa reactiva decenas de pozos abandonados para hacer frente a la crisis de agua

Las obras de recuperación de pozos incluyen entubado, gaviones, sustitución de bombas y reparación de sistemas eléctricos.

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La capital de Honduras busca ampliar sus fuentes de abastecimiento de agua con la recuperación de más de 41 pozos abandonados o fuera de funcionamiento en distintos sectores del Distrito Central. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que evaluará y rehabilitará esas instalaciones para reincorporarlas al sistema de suministro.

El gerente Gustavo Boquín, explicó que la estrategia comenzó con la revisión de las instalaciones existentes para determinar cuáles pueden ser recuperadas en menor tiempo y cuáles requieren trabajos de mayor complejidad.

Boquín agregó que los equipos de UMAPS ya recorren distintos puntos de la ciudad para verificar las condiciones de cada pozo, identificar los daños y establecer un orden de intervención. Según Boquín, el trabajo podría quedar terminado en aproximadamente una semana, momento en el que se espera que el pozo comience a aportar agua a la población capitalina.

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El número de instalaciones identificadas por UMAPS supera los 41 pozos, aunque no todas se encuentran en las mismas condiciones. Algunas requieren reparaciones menores, mientras que otras necesitan intervenciones más profundas antes de volver a producir agua.

Por esta razón, los equipos municipales realizan una evaluación individual para determinar qué trabajos necesita cada instalación y cuáles presentan las condiciones más favorables para entrar nuevamente en operación en el menor tiempo posible.

La estrategia de recuperación

La decisión de comenzar por los pozos que requieren reparaciones más sencillas responde a la necesidad de obtener nuevas fuentes de agua en el menor tiempo posible.

El déficit de precipitaciones afecta la disponibilidad de agua en la capital hondureña. (FOTO: La Prensa)

En lugar de esperar a completar la evaluación de las más de 41 instalaciones para iniciar las obras, UMAPS trabaja de manera progresiva, al identificar los puntos que pueden recuperarse primero.

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El esquema permite avanzar de manera simultánea en la inspección de los pozos y en la reparación de aquellos cuya situación ya fue determinada. Cada pozo requerirá un diagnóstico particular, ya que las condiciones de las bombas, los sistemas eléctricos, las tuberías y otros componentes pueden variar de una instalación a otra.

Falta de agua en el Distrito Central

La rehabilitación de los pozos forma parte de las medidas que las autoridades municipales impulsan para enfrentar la escasez de agua en el Distrito Central. La recuperación de infraestructura previamente construida ofrece una alternativa para incrementar la disponibilidad del recurso sin esperar exclusivamente proyectos de nueva construcción.

Los trabajos pueden incluir la sustitución de bombas, reparación de sistemas eléctricos, entubado y otras obras necesarias para que los pozos puedan volver a extraer y distribuir agua.

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El estado de cada instalación determinará el tiempo requerido para completar su recuperación, por lo que UMAPS establece un orden de intervención basado en las condiciones encontradas durante las inspecciones.

Los pozos que presenten daños menores tendrán prioridad, mientras que aquellos que requieran intervenciones más complejas deberán pasar por procesos de evaluación y reparación adicionales.

El objetivo final del plan es aumentar la cantidad de agua disponible para los habitantes del Distrito Central y reducir la presión sobre las fuentes que actualmente abastecen a la ciudad.

La estrategia de UMAPS prioriza los pozos con reparaciones más sencillas para sumar nuevas fuentes de agua en menor tiempo. (FOTO: La Tribuna)

Cada pozo que vuelva a operar puede representar una fuente adicional de suministro para determinadas zonas, aunque su aporte dependerá de la capacidad de extracción y de las condiciones de la infraestructura.

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Con las primeras obras ya en marcha y más de 41 pozos en proceso de evaluación, UMAPS busca acelerar la recuperación de infraestructura para responder a la falta de agua.

Las autoridades esperan que los primeros pozos rehabilitados comiencen a funcionar en las próximas semanas, mientras continúan las inspecciones en otros sectores de la capital.