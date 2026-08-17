Las lluvias provocan derrumbes y dañan viviendas al norte de Guatemala

Las autoridades coordinan acciones de respuesta y analizan habilitar un albergue temporal para las familias afectadas por las inundaciones. (Conred)

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Inundaciones y derrumbes generadas por las fuertes lluvias en el norte de Guatemala, han dejado varias viviendas afectadas.

Uno de los problemas más graves se registró en la comunidad Río Imposible, ubicado en el municipio de Panzós, en Alta Verapaz, donde, al menos, tres viviendas sufrieron daños de gravedad luego a un deslizamiento de tierras.

Un deslizamiento de tierra dañó al menos tres viviendas en la comunidad Río Imposible, en Panzós, Alta Verapaz. (Redes Sociales)

Vecinos del lugar comentaron a medios locales que sólo escucharon un estruendo que los motivó a salir corriendo de la vivienda.

Luego regresaron a verificar qué había ocurrido y se percataron que un talud había caído sobre la estructura de madera de sus hogares.

Aunque, por ahora, el daño no fue considerable, solicitaron a las autoridades hacer una evaluación, ya que han observado que las laderas de la montaña presentan grietas, por lo que temen que las fuertes lluvias puedan provocar una catástrofe en el lugar.

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Los vecinos de Río Imposible pidieron una evaluación oficial tras detectar grietas en las laderas de la montaña por las lluvias. (Redes Sociales)

Viviendas son inundadas

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó sobre la inundación de varias viviendas.

Según informaron, las fuertes lluvias provocaron la crecida del río Zarco Grande, ubicado también en Pazón, generando el desbordamiento y la inundación de las viviendas.

Por ahora, se coordinan las acciones de respuesta y las evaluaciones del área para establecer la necesidad de habilitar un albergue temporal para las familias afectadas.

La Conred informó que la crecida del río Zarco Grande causó el desbordamiento e inundó varias viviendas en Panzós. (Conred)

Aunque medios locales indicaron que algunos de los perjudicados se autoalbergaron en las viviendas de vecinos y familiares, mientras que pasa la emergencia.

Una situación similar ocurrió en el parcelamiento Limón Zarco, también del municipio de Panzós, en Alta Verapaz.

De acuerdo con la información, por lo menos, 132 familias fueron afectadas por las inundaciones como consecuencia de la crecida y desbordamiento del río Zarco.

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En el parcelamiento Limón Zarco, en Panzós, al menos 132 familias fueron afectadas por la crecida y el desbordamiento del río Zarco. (Redes Sociales)

Incomunicados y pérdida de cultivos

Por otro lado, familias que residen en el caserío Río Chiquito dos quedaron incomunicadas, debido a los deslizamientos de tierra que dejaron un bloqueo total de la carretera.

Además, indicaron que las rutas alternas se encuentran en pésimo estado como consecuencia de las lluvias torrenciales, impidiendo el paso de vehículos.

Asimismo solicitaron el apoyo gubernamental debido a que varias parcelas de siembras de subsistencia fueron afectadas por el agua.

Varios cultivos de subsistencia fueron dañados en su totalidad por las fuertes lluvias. (Redes Sociales)

Crecida de ríos

La Conred también informó sobre el aumento del caudal del río Polochic a la altura de la comunidad Rancho Grande, del municipio de El Estor, en el departamento de Izabal.

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De acuerdo con la entidad de verificación, por el momento no se ha registrado ninguna emergencia como consecuencia de esta afectación.

En tanto, las autoridades municipales y la Conred han recomendado a la población abstenerse de cruzar ríos y alejarse de las orillas ante una crecida repentina que pueda poner en riesgo su seguridad personal.

La Conred también informó sobre el aumento del caudal del río Polochic. (Conred)

También recomendaron tener lista su mochila de las 72 horas y estar alerta de cualquier cambios que pueda producir el ambiente, como consecuencia de las fuertes lluvias que están provocando deslizamientos de tierra, derrumbes y crecidas de ríos.

Finalmente, pidieron a los residentes de áreas en riesgo que sigan las instrucciones de las autoridades por si es necesario realizar una evacuación de emergencia.

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