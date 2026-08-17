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Una empleada del Ministerio Público de Guatemala queda vinculada a un caso de drogas

La investigación se activó con un despliegue realizado el jueves 13 de agosto contra una red dedicada al narcomenudeo y la corrupción, con registros, órdenes de aprehensión y secuestro de indicios

Las incautaciones de drogas, bienes y dinero en Guatemala superan los Q 1.550 millones, mientras los operativos contra el narcomenudeo suman miles de detenidos.
Una empleada del Ministerio Público de Guatemala quedó vinculada a un caso de drogas tras un operativo contra una estructura de narcomenudeo y corrupción. (PNC de Guatemala)
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Una empleada del Ministerio Público (MP) de Guatemala quedó vinculada a un caso de drogas a partir de un operativo contra una estructura criminal dedicada al narcomenudeo y la corrupción.

El despliegue comprendió 11 allanamientos y varias órdenes de captura, además del secuestro de evidencia. Entre las aprehendidas se encuentra Gladys Eugenia Pelén Chacchic, de 39 años, quien trabaja como técnica en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DiCRI) del MP.

Debido a su detención, también se realizaron allanamientos en la sede central de la DiCRI, mismas que forman parte de una depuración interna en la institución dirigida ahora, por el fiscal general Gabriel García Luna.

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Aunque los allanamientos se realizaron la tarde noche del jueves 13 de agosto, hubo hermetismo respecto a las diligencias. Únicamente se reveló sobre las capturas y la Policía Nacional Civil (PNC) evitó dar detalles respecto a los operativos.

La audiencia de primera declaración fue programada el viernes. En ese momento se reveló que también fueron detenidas:

  • Eufemia Chacchic Calcat, de 60;
  • Sherley Madaleine Adriana Paredes Barillas, de 32; y
  • Sussana Piedad Sánchez Quezada, de 34.
Las incautaciones de drogas, bienes y dinero en Guatemala superan los Q 1.550 millones, mientras los operativos contra el narcomenudeo suman miles de detenidos.
La PNC informó que capturó a cuatro personas en 13 diligencias de allanamiento ejecutadas en el área metropolitana por narcoactividad. (PNC de Guatemala)

La comparecencia se realizó a puerta cerrada, debido a que el caso fue declarado bajo reserva judicial y a los aprehendidos sólo se les informó el motivo de su detención.

Los “Caradura”

No obstante, de manera extraoficial se conoció que la investigación está relacionada con varias diligencias que están vinculadas a la estructura de los “Caradura” que se dedican al narcomenudeo en la ciudad de Guatemala.

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Según detallaron, Pelén Chacchic está involucrada en el almacenamiento, venta y distribución de droga dentro del barrio El Gallito, ubicado en la zona 3 capitalina.

Además, esta sería la primera fase de investigaciones y de las acciones que estarán dirigidas a la desintegración del cartel de narcomenudeo dirigida por los “Caradura” y que mantiene una crisis de seguridad en la ciudad guatemalteca, tras una ruptura de alianzas con la Mara Salvatrucha.

Las incautaciones de drogas, bienes y dinero en Guatemala superan los Q 1.550 millones, mientras los operativos contra el narcomenudeo suman miles de detenidos.
El caso alcanzó la sede central de la DICRI, el área técnica del Ministerio Público encargada del análisis de evidencia en investigaciones penales. (PNC de Guatemala)

La DICRI tiene a su cargo el análisis de evidencia en las investigaciones penales

La DICRI es la dependencia encargada de apoyar la investigación, recolección, procesamiento y análisis criminalístico de evidencia, indicios materiales, elementos digitales y otros rastros vinculados con delitos que son investigados por las distintas fiscalías o dependencias del MP.

Esa dirección también debe indagar, por medio de sus investigadores, las circunstancias, características y particularidades bajo las cuales ocurrieron los hechos criminales sometidos a averiguación.

Que uno de los allanamientos haya alcanzado su sede central coloca bajo atención un área técnica clave para el funcionamiento del ente investigador.

Las incautaciones de drogas, bienes y dinero en Guatemala superan los Q 1.550 millones, mientras los operativos contra el narcomenudeo suman miles de detenidos.
El operativo incluyó 11 allanamientos, órdenes de captura y secuestro de evidencia, en una acción que apunta a la depuración interna del Ministerio Público. (PNC de Guatemala)

Los procesos por narcotráfico ya habían alcanzado a fiscales y policías en Guatemala

El involucramiento de personal de instancias encargadas de procurar justicia no es un hecho aislado en Guatemala. A lo largo de los años, los procesos de depuración interna han sacado a la luz la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales.

Entre los antecedentes figuran aprehensiones de auxiliares fiscales y fiscales de sección adjuntos vinculados a redes de narcoactividad. Esos casos incluyeron señalamientos por obstrucción a la justicia, incumplimiento de deberes y facilitación del paso de precursores químicos para la elaboración de sustancias sintéticas.

En las fuerzas de seguridad, cifras oficiales de instituciones de control interno documentan que más de 1.000 agentes de la PNC han sido capturados y procesados penalmente por delitos graves. El registro abarca desde cohecho y encubrimiento hasta confabulación directa con el tráfico local de drogas.

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