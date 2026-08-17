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Lluvias en Lima: Municipalidad de Lima despliega maquinaria y motobombas ante inundaciones en distritos del sur

San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos y Villa María del Triunfo registran afectaciones por la lluvia. La Municipalidad de Lima coordina acciones con autoridades distritales, el Ministerio de Vivienda y Sedapal

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana dispuso que las instituciones educativas ubicadas en zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores desarrollen sus clases de manera virtual este lunes 17 de agosto. Facebook.
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Las intensas lluvias que afectan a Lima Metropolitana han generado aniegos y afectaciones en viviendas, establecimientos y vías de distintos sectores de la capital, especialmente en la zona sur. Ante esta situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó la activación de un conjunto de medidas de respuesta para atender a la población afectada y reforzar los trabajos de emergencia en los puntos donde se registra una mayor acumulación de agua.

La comuna capitalina emitió un comunicado este 16 de agosto de 2026, en el que detalló las acciones adoptadas frente a la situación generada por las precipitaciones. De acuerdo con el documento, los principales problemas se concentran en San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos y Villa María del Triunfo, distritos donde se han reportado aniegos y afectaciones en diferentes espacios.

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La emergencia ha obligado a movilizar recursos humanos y maquinaria para responder a los requerimientos de las autoridades locales y de los vecinos que enfrentan las consecuencias de la lluvia. La Municipalidad de Lima aseguró que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que continuará coordinando con las instituciones involucradas.

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¿Qué distritos de Lima están afectados por las intensas lluvias?

Según el comunicado oficial, la intensa garúa que viene afectando a diferentes puntos de Lima Metropolitana ha provocado aniegos principalmente en cuatro distritos de la zona sur: San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos y Villa María del Triunfo.

La Municipalidad precisó que estos aniegos están generando afectaciones en viviendas, establecimientos y vías, lo que ha motivado una respuesta coordinada entre distintas entidades y autoridades locales.

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Ante la intensa garúa que afecta distintos puntos de Lima Metropolitana, se han reportado aniegos en la zona sur de la capital, principalmente en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos y Villa María del Triunfo, con afectaciones en viviendas, establecimientos y vías”, señala el primer punto del comunicado.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

Alcalde Renzo Reggiardo monitorea la emergencia desde el Centro de Operaciones

El comunicado también informa que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, viene realizando el monitoreo de la situación desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad de Lima.

Desde este punto se viene coordinando la respuesta ante los reportes recibidos desde los distritos afectados. La comuna indicó que, por disposición del burgomaestre, personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres fue desplegado con maquinaria para atender los requerimientos de las autoridades distritales y reforzar los trabajos en los puntos donde la emergencia demanda una mayor intervención.

Por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, quien viene monitoreando la situación desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de la Municipalidad de Lima, personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres ha sido desplegado con maquinaria para atender los requerimientos de las autoridades distritales y reforzar las labores en los puntos que requieren mayor intervención”, precisa el segundo punto del documento.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

Villa El Salvador recibe motobombas, torre de iluminación y camiones cisterna

Uno de los puntos centrales de la respuesta municipal se encuentra en Villa El Salvador, distrito que figura entre los sectores afectados por los aniegos.

La Municipalidad de Lima informó que dispuso el traslado de dos motobombas, cada una con sus respectivas mangueras corrugadas de 200 metros, además de una torre de iluminación y cinco camiones cisterna de EMAPE que cuentan con motobombas incorporadas.

Estos equipos están destinados a apoyar las labores de extracción de agua y permitir que los trabajos puedan continuar de manera eficiente en las zonas afectadas.

En Villa El Salvador se ha dispuesto el traslado de dos (02) motobombas con sus respectivas mangueras corrugadas de 200 metros, una (01) torre de iluminación y cinco (05) camiones cisterna de EMAPE con motobombas incorporadas para los trabajos de extracción de agua”, señala el comunicado.

La Municipalidad añadió que, además de los equipos destinados a la extracción de agua, se desplegarán kits de ayuda humanitaria para brindar apoyo a las familias que hayan resultado afectadas por la emergencia. “Asimismo, se desplegarán kits de ayuda humanitaria para brindar apoyo a las familias damnificadas”, indica el tercer punto del comunicado.

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Municipalidad de Lima coordina con Vivienda y Sedapal para retirar el agua

Otro de los aspectos destacados por la Municipalidad Metropolitana es la coordinación que mantiene con diferentes instituciones para enfrentar los efectos de las lluvias.

La comuna informó que mantiene una coordinación permanente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Sedapal, con el objetivo de articular las acciones necesarias en las zonas afectadas.

Esta coordinación busca evitar que las intervenciones se desarrollen de manera aislada y permitir una respuesta conjunta ante los puntos donde la acumulación de agua representa un mayor riesgo para los vecinos.

El comunicado precisa que en Villa El Salvador y Chorrillos se vienen ejecutando trabajos de extracción de agua utilizando maquinaria hidrojet, como parte de la intervención conjunta frente a la garúa registrada.

La comuna capitalina mantiene coordinación permanente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y SEDAPAL para articular las acciones en las zonas afectadas. En Villa El Salvador y Chorrillos, se ejecutan trabajos de extracción de agua con maquinaria hidrojet, como parte de la intervención conjunta frente a la garúa registrada”, señala el cuarto punto.

Calle inundada de noche con operarios, motobombas amarillas, mangueras azules, vehículos de la Municipalidad de Lima y un cartel.
Personal de la Municipalidad de Lima trabaja con motobombas y maquinaria en una calle inundada, realizando labores de evacuación de agua en un distrito del sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Municipalidad de Lima anuncia monitoreo permanente de las zonas afectadas

La comuna capitalina aseguró que las acciones continuarán mientras persista la situación de emergencia y que mantendrá vigilancia sobre los puntos donde se han reportado mayores problemas.

En el quinto y último punto de su comunicado, la Municipalidad de Lima reafirmó su compromiso con la población afectada y anunció que continuará coordinando con las entidades competentes.

La Municipalidad de Lima reafirma su compromiso de brindar apoyo a la población afectada, manteniendo el monitoreo permanente de las emergencias y la coordinación con las entidades competentes para fortalecer las acciones en campo y garantizar una intervención oportuna”, sostuvo la institución.

El Senamhi informó que la estación Villa María registró aproximadamente 4.2 milímetros de lluvia entre las 2:00 y 7:00 p. m., además de un descenso progresivo de la temperatura. Facebook.

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