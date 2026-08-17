Costa Rica declara alerta naranja y amarilla ante lluvias intensas mientras 495 personas han sido evacuadas

Un hombre con barba y camisa azul oscuro habla frente a una pared de madera. Él gesticula con las manos mientras mira a la cámara. El video muestra una presentación o un discurso grabado en un interior.

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica declaró este domingo una alerta naranja para la zona norte, la vertiente del Caribe y el cantón de Turrialba, mientras que el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur permanecen bajo alerta amarilla. La decisión responde a la saturación de los suelos por las lluvias y al inminente paso de la onda tropical número 33, según informó el presidente de la CNE, Alejandro Picado.

De acuerdo con el reporte institucional difundido el domingo, 495 personas fueron evacuadas de manera preventiva y trasladadas a albergues temporales para resguardarlas de los riesgos asociados a inundaciones y deslizamientos. Picado explicó que los equipos de la CNE y los comités municipales de emergencia coordinaron estas movilizaciones a partir de las cinco de la tarde, priorizando la seguridad de las familias afectadas.

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El presidente de la CNE enfatizó que la población debe actuar con extrema cautela. “No cruce ríos y quebradas o calles inundadas. No permanezca en zonas donde suba el nivel del agua. Si su vivienda está en riesgo, busque un lugar seguro. No se exponga intentando realizar rescates por cuenta propia ni ingresando a sectores peligrosos”, recomendó Picado en el mensaje institucional. Además, solicitó a la ciudadanía contactar al 911 si requiere rescate o evacuación y no esperar hasta el último momento para abandonar zonas comprometidas.

Emergencias activó albergues temporales y coordinó traslados desde la tarde. La advertencia oficial pide no cruzar ríos ni calles anegadas. El país sigue bajo vigilancia mientras persisten las lluvias (Cortesía CNE)

Evaluaciones y rescates en Limón

Durante el fin de semana, la Cruz Roja Costarricense reportó la realización de varias evacuaciones y rescates en diferentes regiones del país debido a la persistencia de las lluvias. En la provincia de Limón, los equipos de la organización evacuaron a tres personas —dos mujeres adultas y un niño— y facilitaron el traslado seguro de otras diez. Fuentes de la Cruz Roja Costarricense indicaron que los sectores más afectados en la zona atlántica incluyen Talamanca, Valle de la Estrella, Batán y Siquirres, donde se desplegaron cinco equipos de rescate y atención para hacer frente a los anegamientos.

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En la Zona Norte del país, comunidades como San Juan de Guatuso experimentaron el impacto de las lluvias. Allí, la Cruz Roja utilizó dos ambulancias, un vehículo de intervención y dos balsas de rescate en acciones preventivas, aunque no se requirió evacuar residentes. Las tareas se enfocaron en monitorear los sectores vulnerables y garantizar la atención en caso de que se complicaran las condiciones climáticas.

Según la CNE, las autoridades locales y nacionales permanecerán en estado de máxima alerta mientras persista el riesgo asociado al fenómeno meteorológico. “La seguridad de las familias es nuestra prioridad”, subrayó Picado en su comunicación oficial.

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La Comisión reitera el llamado a la prudencia y a seguir las recomendaciones de los organismos de respuesta, mientras la situación se mantiene bajo vigilancia debido a la evolución de la onda tropical número treinta y tres.

Evacuaciones y rescates en Limón: dos mujeres, un niño y diez traslados seguros, mientras cinco equipos cubren Talamanca, Batán y Siquirres. (Cortesía CNE)

Aumenta el número de personas en albergues temporales

Instituciones de primera respuesta han logrado evacuar y trasladar con éxito a las familias que permanecían en zonas afectadas por inundaciones hacia los albergues temporales.

En cada uno de los albergues habilitados se está brindando una atención de forma integral, la cual incluye alojamiento seguro, alimentación y agua potable, suministro de kits de higiene personal y valoración médica.