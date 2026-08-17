Mexicanos desaparecidos en terremoto en Colombia: meten maquinaria pesada en hotel Dibeni pese a señales de vida

La búsqueda contrarreloj de los mexicanos Mario Alberto Zapata y Brenda Eloísa Flores. (Redes sociales)

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A las 7:17 de la mañana del este 10 de agosto, Mario Alberto Zapata Verdier le mandó un mensaje a su hija para hablar de los boletos de regreso a México. Diecisiete minutos después, el terremoto de magnitud 7.4 derrumbó el Hotel Dibeni en Pereira, Colombia, donde él y su pareja Brenda Eloísa Flores Reyes estaban hospedados en la habitación 105 del primer piso. Desde entonces no han vuelto a dar señales.

Seis días después del sismo, con registros auditivos y térmicos que apuntaban a una persona viva bajo los escombros, las autoridades locales ordenaron el ingreso de maquinaria pesada al lugar y retiraron a los voluntarios que intentaban rescatarla.

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La pareja mexicana no aparece entre los 36 connacionales repatriados a México después del sismo, ni en los registros de fallecidos de Medicina Legal, ni en listados de hospitales o albergues.

La pareja de mexicanos Mario Alberto Zapata Verdier (57 años), y Brenda Eloisa Flores Reyes (42 años) se hospedaba en el hotel Dibeni, en Pereira - crédito red social X

En Pereira, la zona en donde vacacionaban y una de las ciudades más devastadas, 66 edificios colapsaron y más de 14,493 viviendas quedaron destruidas.

Voluntarios denuncian señales de vida ignoradas en el Hotel Dibeni

La noche del este 15 de agosto, a las 11:30, los bomberos de Pereira ordenaron el ingreso de una retroexcavadora al Hotel Dibeni. La decisión llegó horas después de que rescatistas y vecinos reportaran arañazos y sonidos provenientes del interior de los escombros.

La activista Sidssy Uribe, presente en el lugar, lo relató al medio EMEEQUIS: “Fue una decisión que nos pareció muy apresurada, porque las personas que están en la zona toda esta semana manifestaron justamente el día de ayer que se habían escuchado arañazos y sonidos dentro de los escombros”.

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Uribe detalló que los rescatistas identificaron que los sonidos podían corresponder a una mujer. Aun así, la maquinaria entró. “Eso da un indicativo de que la administración local no está interesada en seguir buscando personas con vida, sino posiblemente sacando solamente los cuerpos”, dijo al mismo medio. Uribe señaló que la visita del presidente Abelardo de la Espriella y de una comitiva israelí a la zona, la mañana del este 15 de agosto, precedió a la orden de ingreso de la retroexcavadora esa misma noche.

Familiares señalan al Hotel Dibeni como el lugar donde se habría hospedado la pareja.

El abogado pereirano Freddy Humberto Cruz, quien participó en las labores de búsqueda, fue directo: “Contamos con pruebas de audio y detección de calor que confirman la presencia de una víctima en el lugar”. Cruz denunció que agentes estatales retiraron a los voluntarios para dar paso a las máquinas: “Estamos intentando salvar una vida, pero por órdenes gubernamentales no se ha permitido el acceso para rescatar a la persona que permanece atrapada”.

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La estudiante de Derecho, Gabriela Castaño, quien participó como rescatista voluntaria en el terremoto de La Guaira, Venezuela, sostuvo que los responsables oficiales no ingresaron a los espacios reducidos donde se detectaron las señales. “Nos han dicho que no hay vida, que han hecho pruebas, pero nosotros directamente hemos recibido señales de auxilio”, declaró. Su petición fue directa: “Pedimos que se detengan las máquinas porque eso mata la vida que está ahí adentro y que queremos rescatar”.

Según reportó Baudó Agencia Pública, los choques entre voluntarios y autoridades no se limitaron al Dibeni. También se registraron fricciones en el barrio La Villa y en el Parque La Libertad, donde ciudadanos y rescatistas protestaron por el uso de maquinaria pesada.

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Quiénes son Mario y Brenda, la pareja mexicana desaparecida en Pereira

La pareja de ciudadanos mexicanos se iba a devolver para su país de origen luego de disfrutar de un paseo por la región del Eje Cafetero - crédito Luis Acosta / AFP | Red social X

Mario Alberto Zapata Verdier tiene 57 años y Brenda Eloísa Flores Reyes tiene 42. Ambos son originarios de Durango. Salieron de Monterrey el 6 de agosto con destino a Bogotá y de ahí viajaron por su cuenta a Pereira para pasar unos días de vacaciones en la región del Eje Cafetero. Días antes del terremoto, la pareja avisó a sus familiares que extendería el viaje y cambiaría la fecha de regreso.

El último mensaje de Mario llegó a las 7:17 de la mañana del 10 de agosto. Su hija Mariela Zapata recibió el texto mientras revisaba los boletos de vuelta. “Intenté comunicarme inmediatamente con él y con ella, pero desde ese momento no he vuelto a saber nada de ellos”, relató Mariela a Radio Fórmula. El sismo sacudió Pereira 17 minutos después.

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La familia confirmó, a través del dueño del hotel y de imágenes difundidas en redes sociales, que Mario y Brenda estaban hospedados en la habitación 105, en el primer piso del Dibeni, uno de los 66 edificios que colapsaron en Colombia tras el terremoto.

El hermano de Mariela, junto con la hermana de Brenda, viajaron a Colombia para seguir la búsqueda en persona. Mariela, que nunca había salido de México, tramitó un pasaporte de emergencia y describe que el único apoyo institucional efectivo fue para ese trámite: “De ahí en fuera, todo corre por nuestra cuenta”..

La familia sigue cada avance por redes sociales, transmisiones en vivo y grupos de WhatsApp de voluntarios, ya que la información de autoridades es fragmentaria y lenta. En el hotel se encontró también equipaje de otro mexicano, originario de San Luis Potosí. Mariela intentaba contactar a su familia para coordinar esfuerzos.

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Mientras tanto, la familia de los mexicanos han recibido imágenes del equipaje hallado bajo los escombros y esperaba confirmación de que pertenecía a Mario y Brenda.

México envió tres vuelos con ayuda humanitaria entre el 12 y el 14 de agosto, con un total de 58 toneladas de insumos, incluidos alimentos, medicamentos y agua embotellada, según la Secretaría de la Defensa Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que Colombia no autorizó el ingreso de la brigada de rescatistas de la Defensa Nacional por una certificación adicional que no fue posible tramitar en el corto plazo: “Están certificados, pero ahora piden otra certificación”, afirmó.

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