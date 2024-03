Estafas de falsos taxistas en el aeropuerto de Santiago de Chile: cobraron más de USD 7 mil a turista por un viaje de 20 minutos

Según explicó otro taxista, a la turista le habrían pasado varias veces su tarjeta de crédito.

(Desde Santiago, Chile) Las estafas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino son pan de cada día. Así lo aseguró al matinal Tu Día de T13 un taxista que, al ser fiscalizado en ese recinto, reveló que hace solo unos días una turista holandesa fue timada con más de $7 millones de pesos (USD 7.380) en un viaje de no más de 20 minutos al centro de Santiago.

Tras mostrar a los funcionarios policiales todos sus papeles en regla, el conductor, enojado, reclamó porque “las fiscalizaciones las hacen de día. Y acá en el aeropuerto debieran hacerlas también en la noche, sobre todo en la calle. Imagínese, a una señora acá le cobraron 7 mil dólares de aquí, desde el aeropuerto a un hotel en el centro”, afirmó.

Según el trabajador, se trataba de una pasajera a la que trasladaba con frecuencia, pero que no pudo llevar ese día.

“Es clienta mía. Yo no la pude venir a buscar y mandé a un colega. Y resulta que la señora no tuvo la paciencia y tomó un taxi de los que se ponen acá, que no son legales. Y ella me llamó por teléfono. Me dijo que le habían cobrado de su tarjeta de crédito USD 7 mil”, relató el chofer.

El taxista sostuvo que este fenómeno es “habitual” en el terminal aéreo, pues los fiscalizadores “no pueden ingresar al recinto del aeropuerto. No sacamos nada con hacer una fiscalización en este horario (de día). Porque ellos se van, y después empieza la tierra de nadie acá”.

Además, denunció que algunos taxistas que han denunciado han recibido amenazas.

El timo

Otro taxista, entrevistado por TVN, explicó el modus operandi del estafador del aeropuerto. Según su relato, le cobraron varias veces.

“Su tarjeta (de crédito) se la pasaron dos o tres veces, por $2,5 millones cada pasada. En total le sacaron $7,5 millones”, reveló.

Cabe destacar que el trayecto desde el Aeropuerto hacia el centro de Santiago bordea los $25 mi pesos (USD 26), por lo cual lo más probable es que el estafador le dijera a la turista que los ceros demás eran solo decimales.

Manuel Valencia, representante de Asuntos Corporativos del aeropuerto Nuevo Pudahuel, detalló al canal estatal que “son bandas de personas que operan en el terminal, no tienen ningún distintivo que permita identificar al chofer como un profesional ni que estén dentro de alguna normativa (...) no tienen licencia para transportar pasajeros”.

Advertencias extranjeras

Recientemente, la Embajada del Reino Unido en Chile envió una carta a la Cancillería. En ella, denunciaba la presencia de falsos taxistas en el Aeropuerto de Santiago que habrían estafado a turistas británicos.

“En lo que va de 2024, tres ciudadanos británicos han sido víctimas del delito de estafa al tomar vehículos en el aeropuerto de Santiago que decían ser taxis oficiales. Sin embargo, se trataba de un fraude en el cual el chofer les sustrajo altas sumas de dinero, las que alcanzarían los cuatro millones de pesos (USD 4.200)”, detallaron.

El pasado 19 de febrero, el gobierno británico advirtió a sus turistas que visitantes extranjeros “han sido estafados por grandes cantidades de dinero por parte de taxistas sin licencia”. Esto, dijeron, se da incluso en servicios oficiales del aeropuerto.

Por ello, recomendaron “reservar taxis sólo en el mostrador dentro del aeropuerto antes de ingresar a la sala de llegadas”. Además, sostuvieron que se “debería poder reservar y pagar por adelantado en estos mostradores dentro del aeropuerto. Si no se puede, solicite el importe aproximado del trayecto en el mostrador de taxis”.

También, sugirieron ser cuidadosos a la hora de revisar el monto a cobrar en efectivo y en tarjeta, “incluida la cantidad de ceros que se muestran en la pantalla”. Asimismo, instaron a reservar “taxis con anticipación en lugar de tomar uno en la calle, especialmente a altas horas de la noche”.

“Hay delincuentes que se disfrazan de taxistas autorizados, incluidas personas que se encuentran dentro de la sala de llegadas del aeropuerto con cordones y chaquetas de aspecto oficial”, advirtieron.