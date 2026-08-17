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Gabriel Milito confirma la razón por la cual la Hormiga González no jugó vs Santos

Olympiacos se encuentra negociando con Chivas para llevarse al delantero rojiblanco

Aunque se ha mostrado como un goleador nato en el rebaño, el argentino considera que aún hay trabajo que hacer con el canterano.
(Olympiacos se encuentra negociando con Chivas para llevarse al delantero rojiblanco. (Especial)
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La ausencia de Armando “La Hormiga” González en la alineación inicial de Chivas para el encuentro de este domingo ante Santos generó inquietud entre la afición rojiblanca.

Gabriel Milito decidió colocar a Ricardo Marín como titular en lugar del delantero, lo que desató especulaciones en redes sociales, por lo cual muchos seguidores vincularon la suplencia del Otaku del Gol con los rumores sobre su posible salida rumbo a Grecia, ante el interés del Olympiacos.

Milito justifica la suplencia de la Hormiga González

Gabriel Milito habla sobre la no titularidad de la Hormiga González. (REUTERS/Cristian De Marchena)
Gabriel Milito habla sobre la no titularidad de la Hormiga González. (REUTERS/Cristian De Marchena)

En conferencia de prensa posterior el partido, Gabriel Milito abordó el tema sobre la ausencia de Armando González, donde explicó que está al tanto de la situación del delantero pero que desconoce si se dará su salida al futbol europeo:

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“Preferí iniciar el partido con Ricardo Marín y terminar con Ángel Sepúlveda. Quise dejar tranquilo a ‘Hormi’, ya que este tipo de situaciones generan ansiedad y necesitamos que todos estén enfocados en el juego”, señaló el estratega.

Además, el estratega argentino resaltó que la decisión de no alinear a González desde el arranque no está relacionada directamente con las negociaciones de su posible salida, sino que solamente buscó evitar distracciones y otorgarle al delantero la calma necesaria para tomar una decisión sobre su futuro: “Veremos qué pasa en la semana. Si ‘Hormiga’ se queda, volverá a jugar”, subrayó.

De esta forma, Milito intenta proteger tanto el entorno del jugador como el funcionamiento del equipo en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

Chivas no buscará refuerzos ante una posible baja de González

Chivas confiará en Marín y Sepúlveda si se va la Hormiga González. (REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo)
Chivas confiará en Marín y Sepúlveda si se va la Hormiga González. (REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo)

Ante la posibilidad de que Armando González sea transferido, Gabriel Milito afirmó que no contemplan buscar un reemplazo en el mercado: “El plantel está cerrado, no necesitamos jugadores. Tenemos muy buen plantel, el equipo ha hecho tres grandes mercados”, aseguró el técnico argentino.

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Actualmente, Chivas cuenta con Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín como delanteros nominales registrados en el primer equipo. En caso de concretarse la salida de la ‘Hormiga’, el club apostaría por elementos de la cantera como Vladimir Moragrega para cubrir la vacante.

Cómo está la negociación entre Chivas y Olympiacos por Armando

Olympiacos y Chivas siguen sosteniendo negociaciones para llevarse al futbolista. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Olympiacos y Chivas siguen sosteniendo negociaciones para llevarse al futbolista. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Olympiacos inició las negociaciones con una oferta de 6 millones de dólares por Armando González, cifra que Chivas consideró insuficiente.

Según reportes, el club griego elevó su propuesta a 9 millones de dólares, aunque todavía está por debajo de la cláusula de rescisión de 15 millones que protege al delantero.

La presencia en Grecia del representante de González, ligado a Roc Nation, refuerza la seriedad de las pláticas. El agente busca acercar posturas entre Olympiacos, Chivas y el propio jugador para alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes.

Mientras tanto, la directiva tapatía mantiene su postura: González solo saldrá si se paga la totalidad de su cláusula. Sin embargo, si la oferta se acerca a una cifra entre los 10 y 12 millones de dólares, en Chivas podrían contemplar la posibilidad de autorizar su salida, dependiendo del avance en las negociaciones.

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