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Greeicy abrió el concierto de Karol G en Los Ángeles con un llamado a la solidaridad por el terremoto en Colombia

La cantante caleña usó el escenario del SoFi Stadium para pedirle al público que dejara de ser indiferente ante la tragedia que vive su país: “El cambio más grande empieza cuando dejás de pensar en vos solamente”

La artista caleña abrió la noche en el SoFi Stadium de Los Ángeles con un discurso sobre la gratitud y la solidaridad - crédito @somoselcomercio/IG

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De pie ante 70.000 personas, Greeicy pidió al público del SoFi Stadium que no dejara de agradecer cada día por lo que tienen, en un mensaje que atravesó la emoción colectiva de los colombianos y venezolanos presentes en Los Ángeles, teniendo en cuenta la situación que ambos países viven a causa de los terremotos que los azotaron recientemente.

La cantante caleña abrió el concierto de Karol G de Viajando por el mundo - Tropitour, la gira estadounidense de la Bichota, en una noche cargada de solidaridad con las víctimas del terremoto que afecta a Colombia y Venezuela.

El discurso que detuvo el show

Antes de que el espectáculo tomara velocidad, Greeicy tomó el micrófono y habló directamente a los asistentes. “Este instante que hoy tenemos, el que ustedes estén hoy aquí disfrutando de este show (…) es un privilegio, porque no sabemos qué pueda pasar mañana”, dijo la vallecaucana.

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Greeicy habló de la deuda que Karol G tiene con ella luego de grabar 'Amiga mía', colaboración incluida en 'Tropicoqueta'
Greeicy habló de la deuda que Karol G tiene con ella luego de grabar 'Amiga mía', colaboración incluida en 'Tropicoqueta' - crédito @greeicy/Instagram

La artista conectó ese privilegio con el drama que vive su país. “Hoy nuestro país, Colombia, así como nuestros hermanos venezolanos, estamos pasando por un momento muy difícil, por un momento muy triste”, reconoció ante el público.

Pero su mensaje no se quedó en el dolor. Greeicy destacó que la crisis había borrado temporalmente las diferencias entre la gente: “Por un momento dejamos de preguntar: ‘¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿En qué crees?’. Todo eso se nos olvidó”.

En su lugar, dijo, surgieron otras preguntas: “‘¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo dar la mano?’”. Para ella, esa transformación resume lo que significa ser latino y ser colombiano ante la adversidad.

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Una reflexión sobre la indiferencia

Greeicy dejó un profundo mensaje sobre la indiferencia y el tiempo que se comparte como si fuera el último - crédito EFE/ Mario Baos
Greeicy dejó un profundo mensaje sobre la indiferencia y el tiempo que se comparte como si fuera el último - crédito EFE/ Mario Baos

La cantante fue más allá de la solidaridad inmediata y apuntó a un cambio de fondo. “El cambio más grande ni siquiera se da cuando decidís ayudar”, planteó. “El cambio más grande empieza cuando dejás de ser indiferente, cuando dejás de pensar en vos solamente”.

Greeicy también advirtió que la recuperación será larga. “Es la primera vez en mi existencia que pasa una cosa así y seguramente es un camino largo, así que mantengámonos unidos como comunidad, mantengámonos unidos como gente, como humanos”, pidió.

Cerró ese primer discurso con un agradecimiento abierto: “Gracias a todos los que, siendo colombianos o no siendo colombianos, han aportado su granito de arena para esta situación”.

‘Amiga mía’ en vivo y un segundo mensaje

La vallecaucana abrió el Tropitour en el SoFi Stadium de Los Ángeles y, tras interpretar "Amiga mía" con la Bichota, le pidió al público que mantuviera la solidaridad con Colombia - crédito @reggaetoncolombiano/TikTok

Tras ese momento, Karol G invitó a Greeicy al escenario para interpretar juntas, por primera vez en vivo, la canción Amiga mía. Al terminar el tema, la caleña volvió a tomar la palabra.

“Hoy nuestro país nos está mostrando la solidaridad, no solamente los colombianos, sino todas las personas del mundo, los latinos que nos juntamos para ayudar, no para pedir cosas grandes”, señaló.

Greeicy también habló de cómo había comenzado ese día. “Me levanté junto a mi hijo y con mi familia y dije: ‘¿Qué bendecida soy con un día más por estar con ellos?’”. Desde esa gratitud personal, concluyó que “la manera más bonita de agradecer es sirviendo a los demás”.

Al finalizar su intervención, fue Karol G quien cerró el momento con un llamado al público: “Familia, un aplauso bien fuerte para Greeicy”, antes de retomar el control del escenario.

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