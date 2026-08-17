Economía
Agregar Infobae enGoogle

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026

La escala vigente mantiene los montos establecidos para julio, mientras la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares todavía no convoca a una nueva negociación. Los valores

El personal de casas particulares mantiene en agosto los valores salariales fijados para julio
El personal de casas particulares mantiene en agosto los valores salariales fijados para julio
Guardar

El calendario salarial del personal de casas particulares atraviesa un nuevo mes sin una actualización definida. La escala que fija los ingresos del sector quedó atada al último tramo de aumentos establecido para el primer semestre, mientras empleadores y trabajadoras esperan una nueva convocatoria para discutir los valores de la actividad.

En agosto, el personal de casas particulares mantiene los mismos valores salariales que rigieron en julio. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares todavía no convocó a la negociación paritaria correspondiente al nuevo período, por lo que durante este mes no existe un nuevo aumento para el sector.

PUBLICIDAD

La última actualización surgió de la Resolución N° 4/2026, publicada en el Boletín Oficial. La norma estableció una serie de incrementos escalonados entre abril y julio, tomando como referencia los salarios mínimos de marzo. El esquema llegó a su último tramo en julio, con una suba del 1,4% sobre los valores de junio.

Por ese motivo, los montos establecidos para julio continúan vigentes durante agosto. El valor que corresponde pagar cambia según la categoría laboral y, cuando corresponde, según la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro.

PUBLICIDAD

Cuánto cuesta la hora de una empleada doméstica en agosto

El régimen de casas particulares establece cinco categorías según las tareas que realiza el personal. Los valores mínimos vigentes para agosto son los siguientes:

  • Supervisores: $4.438,77 por hora con retiro y $4.829,13 sin retiro. El salario mensual es de $553.725,91 con retiro y $612.673,11 sin retiro.
  • Tareas específicas: $4.223,25 por hora con retiro y $4.597,18 sin retiro. El salario mensual es de $517.006,43 con retiro y $571.426,17 sin retiro.
  • Caseros: $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas: $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro. El salario mensual es de $505.302,76 con retiro y $558.972,92 sin retiro.
  • Tareas generales: $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro. El salario mensual es de $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.
El pago mínimo diario para empleadas domésticas por días quedó fijado en $76.394 en 2026, una cifra que resulta de sumar el salario base, el auxilio de transporte y el descanso dominical remunerado, todos calculados de forma proporcional- crédito VisualesIA
Los adicionales por antigüedad y zona desfavorable pueden incrementar el monto final de la remuneración crédito VisualesIA

La categoría de supervisores comprende a quienes coordinan y controlan el trabajo de dos o más personas a su cargo. Dentro de la escala vigente, es la categoría que cuenta con el valor horario más elevado.

El personal para tareas específicas incluye a quienes cocinan de forma exclusiva o realizan trabajos que requieren una idoneidad particular.

Los caseros tienen a su cargo el cuidado y la preservación de una vivienda en la que habitan por motivo del contrato de trabajo.

En tanto, la categoría de asistencia y cuidado no terapéutico de personas incluye tareas vinculadas con niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad o enfermedad.

Por último, el personal para tareas generales realiza actividades como limpieza, lavado, planchado y preparación de comidas, entre otras labores habituales del hogar. Para esta categoría, que concentra las tareas de limpieza.

Cuando una misma trabajadora cumple tareas correspondientes a más de una categoría, corresponde que perciba la remuneración de la categoría mejor remunerada.

Cómo se calcula el salario según la cantidad de horas trabajadas

La modalidad de pago también depende de la cantidad de horas que la trabajadora presta servicios para un mismo empleador.

Quienes trabajan 24 horas semanales o más para un mismo empleador cobran de acuerdo con el valor mensual establecido para su categoría, en forma proporcional a las horas efectivamente trabajadas. En cambio, quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador perciben su remuneración según el valor establecido para la modalidad por hora.

Por lo tanto, la cantidad de horas trabajadas y la categoría correspondiente determinan el monto que se utiliza como referencia para liquidar el salario.

Además de los valores básicos fijados para cada categoría, la normativa contempla dos adicionales que pueden modificar el monto final que recibe el personal de casas particulares.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado por la empleada en su relación laboral.

Este componente se abona de manera mensual desde el 1° de septiembre de 2021. Para calcularlo, el tiempo de servicio se computa desde el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

El segundo adicional corresponde a la zona desfavorable y alcanza al 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

Este concepto corresponde a quienes prestan tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

En esos casos, el monto final de la remuneración puede superar los valores básicos establecidos para cada categoría.

Qué pasó con la última actualización

La última actualización salarial del sector surgió de la Resolución N° 4/2026, que estableció aumentos escalonados entre abril y julio.

El esquema tomó como referencia los salarios mínimos de marzo y contempló distintos incrementos durante esos meses. En julio se aplicó el último tramo, con una suba del 1,4% sobre los valores de junio.

Imagen de una empleada de hogar. (Ricardo Rubio / Europa Press)
La categoría de tareas generales incluye las principales labores de limpieza y mantenimiento del hogar (Ricardo Rubio / Europa Press)

Ese incremento llevó los salarios a los montos que continúan vigentes durante agosto. La resolución no contempla un aumento adicional para este mes.

Por eso, mientras la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no convoque a una nueva negociación y se establezca una nueva escala, los valores de julio permanecen como referencia para las remuneraciones correspondientes a agosto.

Durante julio también se produjo una modificación en la composición de los ingresos del sector. Se incorporó de manera definitiva al salario básico el 50% restante de la suma no remunerativa que se abonó en marzo. El otro 50% se incorporó en abril.

De esta manera, el monto completo pasó a formar parte permanente de la remuneración y dejó de funcionar como un concepto extraordinario.

La incorporación también amplía la base sobre la que se calcularán los próximos aumentos cuando se retomen las negociaciones entre las partes.

Temas Relacionados

hora de limpiezaempleadas domésticassueldossalariostrabajoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fin de semana largo: hubo más viajeros, pero las estadías fueron más cortas y cayó el gasto

Un relevamiento de CAME mostró un fuerte movimiento turístico durante la fecha, con protagonismo de los destinos de nieve, naturaleza, termalismo y eventos. Pero las escapadas fueron más breves y el consumo se mantuvo selectivo

Fin de semana largo: hubo más viajeros, pero las estadías fueron más cortas y cayó el gasto

La innovadora fórmula que usa YPF para sus licitaciones: apela al “efecto psicológico” para conseguir el precio más bajo

Funciona como una subasta tradicional pero al revés: en lugar de pujar hacia arriba, los oferentes compiten hacia abajo. La petrolera ya lo implementó y se ahorró más de USD 150 millones en su primera aplicación

La innovadora fórmula que usa YPF para sus licitaciones: apela al “efecto psicológico” para conseguir el precio más bajo

El IVA aporta más del 44% de los ingresos fiscales de El Salvador y llega a USD 2,133.8 millones hasta junio

El Ministerio de Hacienda reporta un alza interanual de 8.5% en el primer semestre, con un incremento de 10.2% en el componente de importaciones por el mayor flujo de bienes

El IVA aporta más del 44% de los ingresos fiscales de El Salvador y llega a USD 2,133.8 millones hasta junio

Alerta en un sector clave de la industria: produjo 4,4% menos en julio y usó solo el 39,2% de sus instalaciones

La industria metalúrgica mostró un escenario nuevamente contractivo, con retrocesos en las principales ramas y cadenas de valor. Siete de cada diez compañías no anticiparon cambios para el próximo trimestre

Alerta en un sector clave de la industria: produjo 4,4% menos en julio y usó solo el 39,2% de sus instalaciones

Estiman que el agro aportará USD 4.613 millones por retenciones en 2026 pese a la baja de alícuotas

La mayor cantidad de productos enviados al exterior compensará la menor carga por unidad, con un flujo de ingresos que mostrará diferencias entre la primera y la segunda mitad del año, según un informe privado

Estiman que el agro aportará USD 4.613 millones por retenciones en 2026 pese a la baja de alícuotas

DEPORTES

Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

Se cierra la fecha 5 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber de los partidos de la jornada

Independiente visitará a Lanús tras el despido de Quinteros y a la espera del debut de su nuevo DT: hora, TV y formaciones

La batalla legal de USD 50 millones entre una figura del deporte y su ex pareja: “Lo mejor para nuestros hijos”

Tras vencer a Djokovic, Thiago Tirante enfrentará a Landaluce por el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

TELESHOW

El mensaje de amor de la novia de Camilota al cumplir 6 meses de su relación: “Llegaste para iluminar mi vida”

El mensaje de amor de la novia de Camilota al cumplir 6 meses de su relación: “Llegaste para iluminar mi vida”

La particular imagen que eligió Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña luego de sus dichos sobre su paternidad

La China Suárez festejó el Día del Niño en la casa de los sueños en medio del duro mensaje de Icardi a Benjamín Vicuña

Noche de agresiones en Gran Hermano: el fuerte cruce entre Sol Abraham y Tamara Paganini

Migue Granados contó que le da vergüenza sacarse la remera en la playa: “Soy un gordo acomplejado de toda la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Mijail Bakunin, filósofo ruso: “La libertad de cada uno no encuentra un límite en la libertad de los demás, sino su prolongación y su ampliación al infinito”

Mijail Bakunin, filósofo ruso: “La libertad de cada uno no encuentra un límite en la libertad de los demás, sino su prolongación y su ampliación al infinito”

Rodrigo Paz establece la designación de delegados presidenciales y ajusta su gabinete con tres “superministerios”

Impulsan en Uruguay proyecto de ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años

ARCOmadrid anunció a su nuevo director con el fin de acercar al “un nuevo coleccionismo”

La inteligencia artificial entra en la banca centroamericana como apoyo para pronósticos, supervisión y sistemas de pago