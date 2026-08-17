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La reflexión de Christian Gálvez tras llevar el espíritu de ‘Pasapalabra’ a Hollywood con Patricia Pardo: “De Móstoles a Los Ángeles, de ser hijo a ser padre”

El presentador estuvo acompañado por su mujer y su hijo en su andadura por Estados Unidos para grabar los pilotos de ‘El Rosco’ en inglés y español

Christian Gálvez y Patricia Pardo en Hollywood (Instagram)
Christian Gálvez y Patricia Pardo en Hollywood (Instagram)
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Christian Gálvez ha grabado en Los Ángeles los pilotos de El Rosco para los mercados norteamericano y latinoamericano, como reveló en exclusiva Poco Pasa TV. Se trata de un proyecto que abre la posibilidad de llevar el formato al público anglosajón y que le ha devuelto al juego en español y, por primera vez, también en inglés. La versión anglosajona suma 26 letras en lugar de las 25 con las que se ha jugado históricamente en España: desaparece la Ñ y entran la K y la W.

Según ha contado el propio presentador en una entrevista con El Mundo, ese cambio altera la estructura del concurso, el ritmo de las definiciones y la manera de sostener la tensión en pantalla. Gálvez ha explicado al diario que la propuesta le llegó de forma inesperada y en pleno regreso de ‘El Rosco’ a la actualidad por la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó en mayo que el formato pertenece a la productora MC&F. El presentador, que estuvo 12 años al frente de Pasapalabra en Telecinco, ha querido desvincular ese conflicto: “Una cosa es la batalla judicial, que tiene sus protagonistas, y otra es mi relación profesional con un concurso apasionante, un programa histórico que presenté durante muchísimos años”.

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Andrea Olcese, antiguo responsable de Passaparola en Italia, fue quien retomó el contacto con Gálvez. Junto a Reto Luigi Pianta, de MC&F, planteó una adaptación para comprobar cómo funcionaría la esencia del juego ante el público estadounidense. La revisión ha afectado al esqueleto de manera íntegra: idioma, ritmo, estructura, duración, narrativa y puesta en escena. Por su parte, Christian Gálvez también ha participado en la exploración creativa del formato aprovechando su experiencia: “No consiste únicamente en leer definiciones. Hay un ritmo interno, una manera de administrar el tiempo, de escuchar al concursante, de saber cuándo acelerar, cuándo dejar respirar, cómo gestionar un pass, cómo construir tensión sin interferir en la concentración”.

Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España')
Christian Gálvez en 'Pasapalabra' (Mediaset España')

Christian Gálvez graba ‘El Rosco’ en Estados Unidos

El presentador ha hecho hincapié en que hacer El Rosco en otro idioma no equivale a traducir el trabajo hecho en castellano: “No puedes coger un Rosco español, traducirlo al inglés y pensar que has terminado”. Gálvez ha detallado a El Mundo que cada palabra debe pasar un filtro específico desde si un estadounidense promedio puede resolverla hasta si resulta demasiado académica.

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“Si una definición en inglés necesita tres segundos más que su equivalente española, multiplicado por muchas letras, has alterado completamente la mecánica”, ha explicado. Los pilotos se han grabado en los estudios Lulu de Los Ángeles, donde el presentador se ha encontrado con una cultura televisiva muy diferente: “Lo que me ha impresionado es el nivel de especialización. Cada persona sabe exactamente cuál es su función”.

La premisa, según ha defendido Gálvez, ha sido explorar una mecánica previa que conduzca hasta la prueba final sin convertir El Rosco en otra cosa distinta: “Estados Unidos no necesitaba copiar nuestra manera de hacer ‘El Rosco’. Necesitaba encontrar su manera de hacer ‘El Rosco’”. El formato se está desarrollando de manera independiente y no como una nueva versión de Pasapalabra, una distinción que el presentador ha remarcado al margen de la disputa de Mediaset por los derechos del nombre del concurso: “No te puedo decir nada de Mediaset, ya que ellos no forman parte de esta aventura americana y desconozco cuál es su estrategia. Son dos cosas completamente diferentes”.

Mediaset España presenta una promoción especial centrada en "El Rosco" de "Pasapalabra", reforzando su apuesta por el icónico concurso. El video destaca la popularidad y el atractivo de esta prueba para la audiencia.

El futuro de Christian Gálvez

La versión inglesa se llamará Run the Ring y la edición en castellano mantendrá el nombre de El Rosco, aunque todavía no existe una configuración definitiva del programa. La experiencia ha tenido también una dimensión personal. Gálvez ha contado que, al presentar un Rosco en inglés en un plató de Los Ángeles, pensó en las clases de inglés a las que sus padres le llevaron en Móstoles y en un recorrido vital renovado, porque en este viaje le acompañaron su mujer y su hijo: “De Móstoles a Los Ángeles. De ser hijo a ser padre. Y con un Rosco, increíblemente, apareciendo en distintos momentos del camino”.

No obstante, lo grabado tan solo son pilotos y Christian Gálvez no esta confirmado como presentador de ninguno de los dos formatos. Sobre la posibilidad de convertirse en el presentador de una futura versión comercial y real, no la ha descartado: “Después de haber cruzado el Atlántico y haber presentado El Rosco en castellano y en inglés en Los Ángeles, sería bastante absurdo decirte que no me haría ilusión”.

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