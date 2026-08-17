Madres buscadoras de Sonora convocan a marchar el 30 de agosto por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Norma Laguna —cuyos restos óseos de su hija, Idaly Juache, fueron hallados dos años después de su desaparición en 2010 en el Valle de Juárez— sostiene la mano de su nieto cerca de su casa, mientras el gobierno asegura que ayudar a las madres buscadoras es una prioridad, al tiempo que los familiares de personas desaparecidas denuncian una burocracia ineficiente y falta de apoyo económico mientras llevan a cabo sus propias investigaciones, a menudo en zonas peligrosas donde operan cárteles violentos. en Ciudad Juárez, México, Junio 17, 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

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Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora A.C, encabezado por Ceci Flores, convocó a una marcha el próximo domingo 30 de agosto a partir de las 18:30 horas en Hermosillo, Sonora, con el objetivo de conmemorar y exigir justicia por las más de 130 mil personas desaparecidas en México.

“Viste una playera con la fotografía de tu familiar, lleva una lona o pancarta y una veladora blanca por su memoria y por la verdad”, convocó Ceci Flores a través de redes sociales. El colectivo invita a familiares, voluntarios y ciudadanía a sumarse, enfatizando la urgencia de mantener vivo el reclamo de búsqueda y verdad ante la ausencia de respuestas oficiales. La marcha iniciará en la Plaza Emiliana de Zubeldía y concluirá en la Catedral de Hermosillo, Sonora.

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Movilización para familiares y voluntarios

La movilización es una forma de protesta ante la inacción de las autoridades y el aumento de personas desaparecidas en la entidad. En su convocatoria, el colectivo recordó que “no marchamos porque queremos hacerlo… marchamos porque nuestros desaparecidos nos siguen esperando".

Se trata de un reclamo permanente en el que muchas mujeres llevan años sin poder encontrar a sus desaparecidos, por ello, la convocatoria a esta marcha se extiende también a personas voluntarias que quieran sumarse a las movilizaciones.

En su convocatoria, el colectivo recordó que “no marchamos porque queremos hacerlo… marchamos porque nuestros desaparecidos nos siguen esperando". (X: @CeciPatriciaF)

“Si eres voluntario, te invitamos a adoptar a un desaparecido: presta tu voz, tus ojos y tu corazón para que su rostro siga presente”, escribió a través de sus redes sociales Ceci Flores, quien también aclaró que, en caso de no poder participar a pie, pueden sumarse desde vehículos; “Pega fotografías de tu desaparecido y haz que su rostro recorra las calles de Hermosillo”.

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La movilización de este 30 de agosto se suma a las acciones que Madres Buscadoras de Sonora A.C. mantienen de forma permanente en la entidad y en otras regiones del país. El colectivo subraya que su lucha no termina con la marcha, sino que es una exigencia permanente de búsqueda, justicia y verdad ante la falta de resultados en los casos de desaparición forzada.

“No nos dejes caminar solos. Camina con nosotros por la verdad, la justicia y la memoria”, pidió el colectivo. “Porque cada fotografía representa una vida”, recalcó. El teléfono de contacto, 662 341 5616, permanece abierto para quienes deseen sumarse o solicitar información sobre la marcha y otras acciones de búsqueda.

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30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

De acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992, se considera desaparición forzada cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

Ceci Flores reprochó el protocolo de las autoridades para la búsqueda de desaparecidos. | X- Ceci Flores

La desaparición forzada también implica el acoso a defensores de derechos humanos, familiares, testigos y abogados que acompañan estos casos. La impunidad permanece en la mayoría de los hechos, mientras que algunos gobiernos utilizan el argumento de la lucha contra el terrorismo para eludir sus responsabilidades y justificar esta práctica.

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El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por el aumento de estos crímenes y el hostigamiento contra quienes buscan justicia. Ese mismo día, a través de la resolución A/RES/65/209, se declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La fecha comenzó a observarse oficialmente en 2011 y busca visibilizar el problema, exigir la verdad y dar protección a las personas afectadas, con énfasis en los grupos vulnerables como niñas, niños y personas con discapacidad.