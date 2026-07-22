Horror en República Dominicana: Madre acusada de asesinar a su hija irá a un pabellón psiquiátrico

Una mujer esposada, acusada de asesinato en República Dominicana, es escoltada por dos policías hacia un pabellón psiquiátrico ante la presencia de la prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una jueza dictó tres meses de prisión preventiva contra una mujer acusada de matar a su hija de 10 años en el sector Batey Bienvenido de Manoguayabo. La medida fue dispuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste tras un hecho ocurrido el pasado sábado, informó este martes el Ministerio Público.

Según la investigación encabezada por el fiscal Manuel Medrano, la mujer habría utilizado una herramienta eléctrica para quitarle la vida a la niña mientras ambas se encontraban solas en una habitación de la vivienda familiar.

El Ministerio Público solicitó la medida de coerción y la jueza Cecilia Toribio ordenó su cumplimiento por tres meses.

¿Qué sostiene la investigación?

Las indagatorias preliminares señalan que un hermano de la imputada la sorprendió en el momento en que sostenía a la menor entre sus piernas y le provocaba heridas en el cuello. Esas lesiones resultaron mortales.

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La pesquisa, dirigida por Manuel Medrano, reconstruye lo ocurrido el sábado en Batey Bienvenido e incluye un relato estremecedor, una supuesta herramienta usada y el rol de un familiar que irrumpió en la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal litigante José Manuel Polanco sustentó la solicitud de prisión preventiva con la presentación de pruebas que, según indicó el expediente, demuestran que la imputada infringió los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano.

“De acuerdo con las investigaciones preliminares, un hermano de la imputada la encontró mientras sostenía a la niña entre sus piernas y le ocasionaba heridas en el cuello, que le causaron la muerte”, establece el reporte judicial.

Esos artículos sancionan los delitos de homicidio y asesinato cuando la víctima es menor de edad. La jueza dispuso que la medida de coerción se cumpla en el pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, ubicado en la provincia San Cristóbal. La decisión tomó en cuenta los hechos y el estado de salud mental de la acusada, de acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público.

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Normativa de protección a la integridad de menores de edad

República Dominicana sostiene su protección de niños y adolescentes en un sistema integral que reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos plenos de derecho. El eje de ese marco es la Ley No. 136-03, que creó el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Las indagatorias preliminares reconstruyen lo ocurrido cuando ambas estaban solas en la casa. El relato incluye lesiones en el cuello y un testigo familiar. La fiscalía sostiene la imputación con artículos del Código Penal Dominicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma sustituyó a la Ley 14-94 y adecuó la legislación dominicana a los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Entre sus principios figuran el interés superior del niño, la corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad, y la gratuidad y prioridad de trámites como el registro civil y la restitución de derechos.

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El Código establece el derecho a la identidad, con obligación de registro e inscripción inmediata y gratuita en el Estado Civil. También fija protección frente al abuso y la explotación, con prohibición de maltrato físico o psicológico, explotación sexual, pornografía infantil y trabajo infantil peligroso o antes de los 15 años.

La normativa contempla el acceso obligatorio a esquemas de inmunización, atención médica integral y educación básica. Además, prohíbe difundir sin autorización la imagen o la identidad de menores en medios de comunicación o plataformas digitales.