Susto en Santa Cruz: un colectivo perdió una rueda trasera en pleno viaje por la Ruta Nacional 40

El incidente con el colectivo de Taqsa Marga ocurrió cerca de La Esperanza, en el empalme de la Ruta Nacional 40 con la Ruta Provincial 5

Un colectivo de larga distancia perdió una de sus ruedas traseras mientras circulaba por la Ruta Nacional 40 cubierta de nieve, en el trayecto entre El Calafate y Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. El incidente ocurrió cerca de las 11.30, aproximadamente a la mitad del recorrido de 300 kilómetros que separa ambas ciudades, y no dejó personas lesionadas.

La rueda se desprendió del eje trasero del vehículo, de la empresa Taqsa Marga, poco antes de llegar al paraje La Esperanza, en las inmediaciones del empalme entre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 5. El hecho ocurrió el lunes.

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Según relataron pasajeros a bordo, la pieza salió despedida hacia la banquina nevada y continuó rodando sola por el costado de la calzada. “De repente vimos cómo una rueda salió andando”, contó uno de los pasajeros en declaraciones recogidas por LM Neuquén y ADN Sur.

El colectivo llegó hasta La Esperanza y la empresa Taqsa Marga dispuso otra unidad para completar el viaje hacia Río Gallegos

Un factor que evitó consecuencias mayores fue la configuración técnica del vehículo: el colectivo cuenta con doble eje trasero y dos ruedas por lado, lo que le permitió mantener la estabilidad aun tras el desprendimiento. A eso se sumó que la rueda se soltó del lado derecho de la unidad, por lo que salió hacia la banquina y no hacia el carril de circulación contrario. En ese momento, además, no transitaba ningún otro vehículo en las inmediaciones.

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Tras detener la marcha, los dos choferes descendieron del colectivo para recuperar la rueda. Uno de los pasajeros registró el momento en video: los conductores trasladaron la pieza rodando, campo traviesa, a través del manto de nieve. Según informó LM Neuquén, el ómnibus retomó la marcha en condiciones de estabilidad, aunque de forma precaria, sin riesgo de vuelco.

La línea realiza habitualmente el recorrido Calafate - Río Gallegos. REUTERS/Agustín Marcarian

El colectivo llegó al paraje La Esperanza, donde la empresa organizó el traslado de los pasajeros a otra unidad para que pudieran continuar viaje hacia Río Gallegos. Los ocupantes aguardaron varias horas en el lugar, con la obligación de trasladar también todo su equipaje al nuevo micro.

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De acuerdo con lo informado por ADN Sur, el cambio de unidad se concretó minutos antes de las 18.00, lo que implicó una demora de varias horas respecto del horario previsto de llegada a destino.

Hasta el momento, la empresa Taqsa Marga no informó oficialmente las causas del desprendimiento de la rueda. Tampoco trascendió si la unidad sería sometida a peritajes o inspecciones técnicas para determinar el origen de la falla, ni si el vehículo circulaba en regla en lo que respecta a verificaciones previas.

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Una pareja estuvo más de 40 horas atrapada en su camioneta por la nieve y bajo -22°C en Santa Cruz

José Bilbao y su pareja, Noelia, pasaron casi dos días atrapados en la nieve cerca de Cerro Piedra, en Santa Cruz, con temperaturas de –22 C, mientras una cadena de gestiones buscaba sacarlos de esa trampa helada.

Jorge, hermano de José, siguió cada paso de la situación y lo narró en Radio LU12 AM680 Río Gallegos. “Con ese frío, imagínate lo que fue estar casi dos días en el campo”, recordó. José, referente de la comunidad mapuche-tehuelche Copolque, conoce los rigores del clima en la zona, pero esta vez la acumulación de 40 centímetros de nieve y los voladeros de viento bloquearon el acceso habitual.

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José Bilbao y su pareja estuvieron más de 40 horas atrapados en una camioneta por la nieve y temperaturas de -22 °C

Con el paso principal cerrado, José tomó una ruta alternativa. La camioneta quedó atascada en una mata de calafate, sin margen para avanzar ni retroceder. La empresa que opera en la zona no pudo enviar maquinaria por problemas con sus equipos. “No teníamos alimento, solamente agua. Nos salieron mal los cálculos”, admitió José en la misma emisora.

Las gestiones se encadenaron sin pausa: el contacto con Mauricio Gómez, presidente del Concejo Deliberante, abrió una vía hacia Vialidad Provincial, que tampoco pudo concretar el rescate. Con la noche encima y temperaturas extremas, la pareja administraba el combustible para no quedarse sin calefacción. Jorge escribió al ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y notificó la situación al diputado Jairo Guzmán. Se descartó el helicóptero por el clima. Finalmente, la Provincia movilizó una máquina vial con apoyo de Gendarmería Nacional y el Distrito 23 de Vialidad Nacional.

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La maquinaria salió desde Las Heras cerca de la medianoche y tardó casi cinco horas en cubrir cien kilómetros. Los efectivos llegaron al lugar a las cinco de la mañana del lunes y trabajaron veinte minutos más para liberar el vehículo, congelado al suelo por la escarcha.