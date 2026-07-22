Crimen y Justicia

Misiones: detuvieron a un hombre por maltrato animal tras la viralización de videos donde les pegaba a perros con un bate

Una cámara de seguridad registró los ataques. La ex del acusado denunció que el hombre ya había protagonizado otros episodios de maltrato hacia sus mascotas. IMÁGENES SENSIBLES

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Una cámara de seguridad registró el momento en el que hombre atacó al animal

La Policía de Misiones detuvo a un joven de 29 años acusado de maltrato animal, luego de que se viralizaran videos e imágenes donde se lo observa golpeando con un bate de béisbol a dos perros. Según pudo saber Infobae, el detenido tenía antecedentes penales: su ex pareja lo había denunciado por violencia familiar.

La investigación se inició tras la difusión masiva del material audiovisual en el que se registra el maltrato animal. En uno de los videos, se ve al agresor golpeando reiteradamente con un bate de béisbol a un perro, que ladraba de dolor. Durante el ataque, una mujer se quedó parada en la puerta de la vivienda, sin intervenir. “¡Para! Estás loco”, atinó a gritar.

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En otra de las filmaciones, el sujeto movió un banco de madera donde descansaba otro perro, con la intención de ahuyentarlo. En esa ocasión, el animal escapó de la vivienda, pero fue alcanzado en la vereda por el agresor, quien lo golpeó varias veces con el mismo bate, mientras el can aullaba de dolor.

Lainvestigación permitió identificar a la propietaria de uno de los caninos, una mujer de 29 años domiciliada en Itaembé Guazú. La involucrada se presentó ante las autoridades, formalizó la denuncia y señaló que su ex pareja ya había protagonizado episodios previos de maltrato hacia sus mascotas. Según su testimonio, durante la relación también ocurrieron situaciones de violencia familiar.

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Un hombre, un perro, un patio exterior de tierra, una silla de jardín, un vehículo borroso en la distancia y una valla
La ex pareja del agresor señaló que ya había protagonizado episodios previos de maltrato hacia sus mascotas

Con la evidencia reunida, el Juzgado de Instrucción Nº 7 de Posadas ordenó la detención del sospechoso, quien fue localizado este lunes al mediodía por personal policial y quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para esclarecer el caso y determinar el grado de responsabilidad.

De acuerdo con el medio local El Doce TV, el acusado permanece alojado en la Comisaría 19 y se espera que este miércoles sea indagado.

Maltrato perros Misiones
El hombre de 29 años permanece alojado en la Comisaría 19 de Posadas

A mediados de abril, un hombre de 46 años fue detenido en el barrio porteño de Palermo luego de ser filmado mientras maltrataba brutalmente a su perro en el hall de su edificio, ubicado en Fitz Roy al 2400. Una cámara de seguridad registró el momento en el que el hombre agarró al animal y lo arrojó con fuerza contra el piso, provocando que su mascota apenas reaccione.

Al escuchar los gemidos del can, un vecino revisó las cámaras y dio aviso al 911. La Policía de la Ciudad acudió al lugar y notificó de inmediato a la Justicia, que dispuso la detención del implicado por el delito de maltrato y crueldad a los animales.

Este caso se dio en el contexto de la nueva normativa vigente en la ciudad de Buenos Aires desde septiembre de 2025, que endurece las sanciones por maltrato animal e incorpora arresto, trabajo comunitario y multas de hasta ocho millones de pesos, además de un registro público de agresores. La legislación complementa la Ley Nacional 14.346, que prevé penas de prisión de 15 días a un año para actos de crueldad contra animales.

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