Estados Unidos

Las escuelas de California pierden 75.000 alumnos y marcan un récord histórico en bajas de matrícula

La disminución de estudiantes en el ciclo 2025-26 genera preocupación en todo el estado, mientras autoridades y comunidades educativas buscan respuestas ante la mayor caída desde la pandemia

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Aula moderna con escritorios y sillas de madera clara y metal organizados en filas, frente a un pizarrón blanco con una bandera de Estados Unidos y ventanas grandes.
La matrícula en escuelas públicas de California cayó en 75.000 estudiantes para el ciclo 2025-26, la mayor baja desde la pandemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La matrícula en las escuelas públicas de California se redujo en 75.000 estudiantes para el ciclo 2025-26, según datos del Departamento de Educación estatal. Esta caída, siete veces mayor a la prevista, representa la mayor baja desde la pandemia y encendió alertas entre autoridades y comunidades educativas, ya que el financiamiento escolar depende directamente del número de alumnos inscriptos.

El Departamento de Finanzas había anticipado una disminución de solo 10.000 estudiantes, pero la realidad superó todas las previsiones. “La magnitud de la baja sorprendió incluso a los funcionarios estatales y a los propios distritos”, señaló Michelle Quinn, editora ejecutiva de EdSource, medio especializado en educación, en diálogo con KTVU.

Quiénes son los más afectados

El descenso afecta a todos los niveles educativos, desde kínder de transición hasta secundaria. El condado de Los Ángeles resultó el más golpeado, con 32.953 estudiantes menos, lo que representa el 44% de la pérdida total en California.

En ese distrito, Los Ángeles Unified tuvo una merma de 16.765 alumnos, equivalente al 4,5% de su matrícula, según recogió Los Ángeles Times.

Vista trasera de estudiantes sentados en pupitres, escuchando a un profesor de pie frente a una pizarra en un aula
El condado de Los Ángeles perdió 32.953 alumnos, representando el 44% de la disminución de estudiantes en California (ABC Eyewitness News )

Ciudades como Santa Ana y San Diego también registraron bajas, aunque algunos distritos suburbanos —como Elk Grove y Vacaville— lograron atraer más estudiantes gracias al movimiento de familias dentro del propio estado.

¿Por qué se produjo esta caída?

Las principales causas identificadas por las autoridades estatales son:

  • Disminución de la natalidad: Menos niños nacen cada año en California.
  • Migración interna y externa: Familias jóvenes dejan el estado en busca de costos de vida más bajos.
  • Menor inmigración: La llegada de nuevos inmigrantes se redujo de forma sostenida.
  • Políticas federales recientes: Los cambios normativos han desincentivado la llegada y permanencia de familias con hijos en edad escolar.

“La baja natalidad y los cambios migratorios por el alto costo de la vivienda explican esta tendencia”, explicó Elizabeth Sanders, portavoz del Departamento de Educación estatal, a Los Ángeles Times, principal diario de California.

El descenso de la matrícula no es un fenómeno nuevo, pero se aceleró tras la pandemia. En los años anteriores, la baja promedio era de unos 35.000 estudiantes por ciclo. En 2025-26, la reducción duplicó esa tendencia y abarcó todos los tipos de escuelas: las privadas disminuyeron un 6,6%, la educación en casa bajó un 3,7% y las escuelas autónomas (chárter) también mostraron una leve disminución.

Consecuencias directas en el sistema

La reducción de estudiantes genera un impacto inmediato en los presupuestos de los distritos, ya que los fondos estatales se asignan según la cantidad de inscriptos. Esta situación obliga a revisar plantillas de empleados, fusionar servicios y, en algunos casos, considerar el cierre de escuelas.

Primer plano de un pupitre de madera vacío con un cuaderno abierto y un lápiz sin usar. Al fondo, se ven más pupitres y sillas vacías en un aula.
Expertos atribuyen la drástica caída en la matrícula escolar al descenso de la natalidad y a la migración de familias fuera del estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Ángeles Unified, el distrito más grande del estado, pospuso despidos para evitar conflictos sindicales y mantener la estabilidad interna. La composición social de las aulas también cambia: crece la proporción de alumnos en situación de vulnerabilidad, lo que exige una reorganización de recursos y mayor atención a poblaciones específicas.

¿Qué se espera para los próximos años?

Las proyecciones del Departamento de Finanzas y del National Center for Education Statistics (Centro Nacional de Estadísticas Educativas), agencia federal de estadísticas educativas, anticipan que la matrícula escolar en California continuará en descenso, con bajas anuales de entre 40.000 y 60.000 estudiantes hasta 2031. El estado podría regresar a cifras similares a las de los años 90.

Vista aérea de un maestro supervisando a varios niños sentados alrededor de una mesa redonda, todos escribiendo o dibujando en libretas con materiales escolares
Proyecciones estatales anticipan caídas anuales de entre 40.000 y 60.000 alumnos en California al menos hasta 2031 (ABC Eyewitness News )

Programas como el kindergarten de transición ayudan a sumar alumnos en los primeros grados, pero no logran compensar la baja general. Bruce Fuller, investigador de la Universidad de California, asocia el fenómeno a la educación y edad de las madres jóvenes y a la persistente baja natalidad.

El fenómeno en contexto nacional

California no es el único estado que enfrenta esta tendencia. Otros 39 estados también informaron caída en la matrícula para 2025-26, aunque la magnitud del fenómeno es mayor en California y solo comparable con Nueva York y Hawái.

Los factores estructurales —demográficos, sociales y económicos— determinan la realidad educativa en todo el país, pero el caso californiano destaca por el volumen de la disminución.

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