The Washington Post

Investigan a Taco Bell por posible brote de enfermedad que afecta a varios estados de Estados Unidos

Autoridades sanitarias federales y locales evalúan si la cadena estuvo vinculada a una ola de ciclosporiasis, con más de 4.000 contagios y 80 internaciones, concentrada en Michigan, mientras se analiza la sospecha sobre verduras de hoja verde

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Investigan a Taco Bell por posible brote de enfermedad que afecta a varios estados de Estados Unidos (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Investigan a Taco Bell por posible brote de enfermedad que afecta a varios estados de Estados Unidos (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Según dos personas familiarizadas con la investigación, funcionarios de salud federales y estatales están investigando si los restaurantes Taco Bell tuvieron algún papel en uno de los mayores brotes en Estados Unidos de una enfermedad gastrointestinal causada por un parásito que contamina los productos frescos.

Las dos personas hablaron bajo condición de anonimato porque la investigación sobre el brote de la infección, que puede causar diarrea durante varios días y ha enfermado a más de 4.000 personas, la mayoría en la zona de Michigan, sigue en curso.

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Funcionarios federales indicaron que no han confirmado una fuente de alimentos específica, ni un productor o proveedor responsable del brote multiestatal de ciclosporiasis que ha hospitalizado a más de 80 personas. Las autoridades de salud pública señalan que podría haber varios responsables.

En Michigan, los avisos colocados la semana pasada en algunos restaurantes Taco Bell del área de Detroit informaban a los clientes que la cadena “actualmente no puede vender lechuga, cebolla con cilantro, pico de gallo y guacamole debido a una retirada del mercado a nivel nacional", según informaron los medios de comunicación.

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Taco Bell Corp. ha declarado que seguirá vigilando la situación y acatando las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Imagen microscópica de numerosos organismos circulares de color púrpura y magenta dispersos sobre un fondo irregular de tonos morados
Cyclospora es un parásito que infecta los intestinos y suele causar diarrea acuosa con deposiciones frecuentes y, a veces, explosivas (CDC)

«La salud y la seguridad de nuestros clientes son nuestra máxima prioridad», declaró la compañía. «Las autoridades sanitarias no han confirmado ningún vínculo con Taco Bell ni con ningún ingrediente, proveedor, restaurante o establecimiento en particular.

Mientras las autoridades continúan su investigación exhaustiva, Taco Bell ha retirado de forma voluntaria y temporal ciertos ingredientes en algunos restaurantes como medida de precaución».

Michigan, que ha sido el estado más afectado y que reporta cientos de casos diarios (ahora más de 3.300 hasta el martes), ha dicho que la lechuga de hoja verde es la principal fuente sospechosa según entrevistas con más de 1.000 pacientes.

“Si bien la investigación continúa, los resultados actuales apuntan a la lechuga o las verduras de hoja verde como una posible fuente de este brote, aunque no se pueden descartar por completo otros alimentos”, dijo el departamento en un comunicado de prensa el lunes.

“Aunque no hemos identificado un producto definitivo como la fuente del brote, queremos que los habitantes de Michigan sepan lo que hemos averiguado hasta ahora para que puedan tomar medidas para proteger a sus familias”, dijo Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva de Michigan, en un comunicado.

Primer plano de una persona sentada con las manos en el estómago, una expresión de dolor y un plato de lechuga en una mesa.
Los resultados actuales apuntan a la lechuga o las verduras de hoja verde como una posible fuente de este brote (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La información preliminar ha revelado que la lechuga es un producto común que aparece con frecuencia durante la investigación”, afirmó.

Según los CDC, Cyclospora es un parásito que infecta los intestinos y suele causar diarrea acuosa con deposiciones frecuentes y, a veces, explosivas. Generalmente se contrae al ingerir alimentos o bebidas contaminados con el parásito. No se transmite de persona a persona. No todas las personas infectadas presentan síntomas.

Una persona familiarizada con la investigación nacional afirmó que la decisión de Taco Bell de retirar varios ingredientes frescos de algunos restaurantes fue una medida de precaución apropiada.

“Es positivo que la cadena ya haya dejado de servir voluntariamente varios productos”, dijo la persona.

Según la fuente, algunas personas que enfermaron dijeron a los investigadores que habían comido en Taco Bell. Sin embargo, otras que enfermaron no habían comido allí, lo que sugiere que el brote se extiende más allá de esa cadena.

Los funcionarios de salud pública han dicho que el número inusualmente alto de enfermedades esta temporada significa que se necesita más información y más pacientes para ayudar a identificar alimentos compartidos, hábitos de compra y visitas a restaurantes entre los enfermos, para así ayudar a determinar la fuente de contagio.

Taco Bell retiró de forma voluntaria y temporal ciertos ingredientes frescos en algunos locales mientras continúa la investigación sanitaria (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Taco Bell retiró de forma voluntaria y temporal ciertos ingredientes frescos en algunos locales mientras continúa la investigación sanitaria (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La ciclosporiasis es uno de los patógenos transmitidos por los alimentos más difíciles de rastrear hasta su origen. Existe un lapso de tiempo entre el consumo del parásito que causa la infección y la aparición de los síntomas, lo que dificulta que quienes enferman recuerden qué comieron para identificar el problema.

Las autoridades sanitarias afirman que es probable que los casos estén subestimados, ya que algunas personas se recuperan sin atención médica y no se someten a pruebas.

En Estados Unidos se notifican casos de ciclosporiasis durante todo el año, pero son más frecuentes en primavera y verano, y la temporada suele abarcar desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto.

En EE. UU., brotes anteriores se han relacionado con diversos tipos de productos frescos, como albahaca, frambuesas, mezclas para ensaladas, cilantro y guisantes chinos.

El aumento nacional de casos este año se debe en gran medida a que varios estados reportan cifras superiores al promedio, mientras que otros afirman que sus totales se mantienen cerca de los niveles habituales para la temporada. Michigan, por ejemplo, suele reportar entre 40 y 50 casos de ciclosporiasis anualmente.

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