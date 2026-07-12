The Washington Post

Qué sucede ahora con el escaño en el Senado tras la muerte de Lindsey Graham

Trump podría tener la voz decisiva en el reemplazo del fallecido senador de Carolina del Sur, dado el enorme peso que tiene su respaldo dentro del Partido Republicano

Guardar
Google icon
El senador Lindsey Graham murió el sábado por la noche (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El senador Lindsey Graham murió el sábado por la noche (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Lindsey Graham, el veterano senador republicano por Carolina del Sur, murió repentinamente la noche del sábado, lo que provocó una vacante inesperada en medio de su campaña para un quinto mandato.

Su fallecimiento complica aún más la agenda del presidente Donald Trump en el Congreso, reduciendo temporalmente una ya inestable mayoría republicana (GOP) en el Senado, y plantea interrogantes sobre la política de EE.UU. hacia Rusia. Graham, un firme defensor de una política exterior enérgica, era un sólido partidario de Ucrania en su guerra con Rusia y recientemente había regresado de una reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

PUBLICIDAD

Esto es lo que sabemos sobre lo que viene a continuación para el escaño de Graham en el Senado:

Podría haber un reemplazo para Graham pronto

Según la ley de Carolina del Sur, el gobernador puede nombrar a alguien para ocupar el resto del mandato de Graham en cualquier momento. Un portavoz del gobernador Henry McMaster no respondió de inmediato a las preguntas sobre su cronograma para cubrir la vacante. En un comunicado, McMaster calificó a Graham como “irremplazable” y “el más férreo de los luchadores por Carolina del Sur y Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Se celebrará rápidamente una elección especial

Graham ganó la primaria republicana al Senado el mes pasado y era el gran favorito para ganar las elecciones generales de noviembre en la conservadora Carolina del Sur. Ahora el partido debe encontrar un nuevo candidato mediante una elección especial, según la ley estatal.

El periodo de inscripción abrirá el segundo martes después de la muerte de Graham, que cae el 21 de julio. Luego, los candidatos tendrán una semana, hasta el 28 de julio, para declarar su interés en ocupar el escaño. Una primaria especial se llevará a cabo dos semanas después, el 4 de agosto. Si ningún candidato gana directamente, se realizará una segunda vuelta dos semanas después, el 18 de agosto.

Es probable que sea muy competitiva

Graham ocupó su escaño en el Senado durante más de dos décadas, bloqueando prácticamente a una generación de políticos ambiciosos de Carolina del Sur. Podría haber una pelea entre los republicanos por lo que tiene el potencial de convertirse en un cargo vitalicio en un estado profundamente conservador.

Carolina del Sur cuenta con seis miembros republicanos en la Cámara de Representantes, incluyendo a Nancy Mace y Ralph Norman, quienes ambos renunciaron a sus escaños para competir sin éxito por la gobernación este año. Una persona familiarizada con el pensamiento de Mace confirmó que ella está considerando seriamente postularse para el Senado.

La concurrida primaria para gobernador de Carolina del Sur también incluyó a la vicegobernadora Pamela Evette, la primera opción de Trump, quien perdió en la segunda vuelta. Graham enfrentó una primaria desde la derecha por parte del empresario Mark Lynch, quien recibió casi el 29 por ciento de los votos en junio.

Al final, Trump podría tener la voz decisiva en el reemplazo de Graham, dado el enorme peso que tiene su respaldo dentro del Partido Republicano. Trump dijo el domingo por la mañana en “Meet the Press” de NBC que hay “alguien que creo que sería estupendo” para ocupar el escaño de Graham, aunque se negó a dar el nombre porque era “demasiado pronto”. Añadió: “No quiero ni hablar de nadie, pero sí tengo a alguien que creo que es realmente bueno”.

Los republicanos del Senado extrañarán el voto de Graham

Cuando el Senado retome sus actividades esta semana tras el receso, los republicanos estarán dos miembros abajo. Además de Graham, el senador Mitch McConnell (republicano de Kentucky) ha estado hospitalizado desde el mes pasado, sin que se conozcan detalles claros sobre su estado.

Ahora el GOP contará solo con la mayoría mínima para impulsar su agenda, incluyendo la confirmación del polémico nominado de Trump para fiscal general, Todd Blanche, cuya audiencia está prevista para el miércoles. A pesar de contar con una ventaja de 53-47, el GOP enfrenta cada vez mayores dificultades para mantener cohesionada su bancada en las votaciones clave debido a los choques ideológicos entre Trump y los republicanos más moderados.

No tienen mucho tiempo para actuar. El Senado planea trabajar durante las próximas cuatro semanas y luego tomarse otro mes de receso, regresando a mediados de septiembre.

Graham, quien presidía el Comité de Presupuesto del Senado, se esperaba que ayudara a encaminar otro proyecto de reconciliación republicano, dando a Trump una vía más fácil para impulsar sus prioridades a través de una legislación fiscal acelerada. Y poco antes de su muerte, Graham anunció un acuerdo bipartidista con la Casa Blanca para avanzar con sanciones largamente demoradas contra Rusia con el objetivo de ejercer nueva presión sobre el país para que ponga fin a su guerra contra Ucrania.

© 2026, The Washington Post.

Temas Relacionados

Lindsey GrahamEstados UnidosPartido RepublicanoSenado de EEUU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los rescatistas del terremoto en Venezuela creen que un niño de 9 años está vivo bajo los escombros tras más de 16 días

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, que ocurrieron con 39 segundos de diferencia el 24 de junio, destruyeron cientos de edificios, causaron la muerte de más de 4.000 personas y dejaron a miles de desaparecidos

Los rescatistas del terremoto en Venezuela creen que un niño de 9 años está vivo bajo los escombros tras más de 16 días

Por qué esta podría ser la temporada de huracanes menos activa en 13 años

Un informe de la Universidad Estatal de Colorado estima apenas nueve sistemas con nombre, muy por debajo del promedio, y reduce a 17 % la opción de un impacto fuerte en Estados Unidos pese a que el riesgo no desaparece

Por qué esta podría ser la temporada de huracanes menos activa en 13 años

Graham Platner puso fin a su campaña para el Senado de Estados Unidos en Maine

El candidato demócrata se retiró de la contienda tras una acusación de agresión sexual. Su partido en Maine tienen hasta el 27 de julio para elegir a un candidato sustituto que se enfrente a la senadora republicana Susan Collins

Graham Platner puso fin a su campaña para el Senado de Estados Unidos en Maine

Fiebre oceánica: el Pacífico alcanza temperaturas récord y pone en alerta a científicos

Una ola de calor marina sin precedentes cubre más del 13 por ciento de la superficie de la Tierra en el Océano Pacífico, con posibles consecuencias severas en el clima global durante los próximos meses

Fiebre oceánica: el Pacífico alcanza temperaturas récord y pone en alerta a científicos

Más allá del Campamento Mystic, los supervivientes de las inundaciones de Texas luchan por salir adelante

Tras la tragedia que dejó al menos 137 muertos, la región intenta sostener el turismo mientras persisten campamentos cerrados, demandas, pérdidas materiales y la búsqueda de una niña que aún no termina

Más allá del Campamento Mystic, los supervivientes de las inundaciones de Texas luchan por salir adelante

DEPORTES

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon: el italiano gana 2-1 y se encamina al bicampeonato

Jannik Sinner y Alexander Zverev, EN VIVO, por la final de Wimbledon: el italiano gana 2-1 y se encamina al bicampeonato

Show de Colapinto en el Festival de Goodwood: el dato clave sobre su futuro y la frase que encendió la previa de Argentina-Inglaterra

De la gloria del fútbol a la meta de los 42K: las estrellas retiradas que desafiaron el running

El plan de la selección argentina para la semifinal del Mundial y el estado de los “tocados” de cara al duelo contra Inglaterra

Un gigante de la Premier League presiona para quedarse con Julián Álvarez antes de la semifinal con Inglaterra: la impactante oferta

TELESHOW

Entre terciopelo y cábalas: el look de Juana Viale que marcó la apertura en pleno furor por la Selección Argentina

Entre terciopelo y cábalas: el look de Juana Viale que marcó la apertura en pleno furor por la Selección Argentina

La eufórica reacción de la China Suárez por el triunfo de la selección argentina: el video con amigos desde Miami

Rating: cuánto midió el arrasador triunfo de la Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Evangelina Anderson se despidió de Marbella con una exclusiva producción de fotos que encendió las redes

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

INFOBAE AMÉRICA

Israel celebrará elecciones generales el 27 de octubre en una votación decisiva para el futuro político de Netanyahu

Israel celebrará elecciones generales el 27 de octubre en una votación decisiva para el futuro político de Netanyahu

El Salvador: condenas de hasta 60 años de prisión para pandilleros de la MS-13 y 18 sureños por múltiples delitos

Inician pruebas para tarifa integrada en el transporte público de la capital dominicana

El Salvador recibió 2.5 millones de visitantes internacionales en el primer semestre de 2026

Guatemala reporta 26 muertes por sarampión y refuerza la vacunación