Qué sucede ahora con el escaño en el Senado tras la muerte de Lindsey Graham

El senador Lindsey Graham murió el sábado por la noche (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Lindsey Graham, el veterano senador republicano por Carolina del Sur, murió repentinamente la noche del sábado, lo que provocó una vacante inesperada en medio de su campaña para un quinto mandato.

Su fallecimiento complica aún más la agenda del presidente Donald Trump en el Congreso, reduciendo temporalmente una ya inestable mayoría republicana (GOP) en el Senado, y plantea interrogantes sobre la política de EE.UU. hacia Rusia. Graham, un firme defensor de una política exterior enérgica, era un sólido partidario de Ucrania en su guerra con Rusia y recientemente había regresado de una reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

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Esto es lo que sabemos sobre lo que viene a continuación para el escaño de Graham en el Senado:

Podría haber un reemplazo para Graham pronto

Según la ley de Carolina del Sur, el gobernador puede nombrar a alguien para ocupar el resto del mandato de Graham en cualquier momento. Un portavoz del gobernador Henry McMaster no respondió de inmediato a las preguntas sobre su cronograma para cubrir la vacante. En un comunicado, McMaster calificó a Graham como “irremplazable” y “el más férreo de los luchadores por Carolina del Sur y Estados Unidos”.

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Se celebrará rápidamente una elección especial

Graham ganó la primaria republicana al Senado el mes pasado y era el gran favorito para ganar las elecciones generales de noviembre en la conservadora Carolina del Sur. Ahora el partido debe encontrar un nuevo candidato mediante una elección especial, según la ley estatal.

El periodo de inscripción abrirá el segundo martes después de la muerte de Graham, que cae el 21 de julio. Luego, los candidatos tendrán una semana, hasta el 28 de julio, para declarar su interés en ocupar el escaño. Una primaria especial se llevará a cabo dos semanas después, el 4 de agosto. Si ningún candidato gana directamente, se realizará una segunda vuelta dos semanas después, el 18 de agosto.

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Es probable que sea muy competitiva

Graham ocupó su escaño en el Senado durante más de dos décadas, bloqueando prácticamente a una generación de políticos ambiciosos de Carolina del Sur. Podría haber una pelea entre los republicanos por lo que tiene el potencial de convertirse en un cargo vitalicio en un estado profundamente conservador.

Carolina del Sur cuenta con seis miembros republicanos en la Cámara de Representantes, incluyendo a Nancy Mace y Ralph Norman, quienes ambos renunciaron a sus escaños para competir sin éxito por la gobernación este año. Una persona familiarizada con el pensamiento de Mace confirmó que ella está considerando seriamente postularse para el Senado.

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La concurrida primaria para gobernador de Carolina del Sur también incluyó a la vicegobernadora Pamela Evette, la primera opción de Trump, quien perdió en la segunda vuelta. Graham enfrentó una primaria desde la derecha por parte del empresario Mark Lynch, quien recibió casi el 29 por ciento de los votos en junio.

Al final, Trump podría tener la voz decisiva en el reemplazo de Graham, dado el enorme peso que tiene su respaldo dentro del Partido Republicano. Trump dijo el domingo por la mañana en “Meet the Press” de NBC que hay “alguien que creo que sería estupendo” para ocupar el escaño de Graham, aunque se negó a dar el nombre porque era “demasiado pronto”. Añadió: “No quiero ni hablar de nadie, pero sí tengo a alguien que creo que es realmente bueno”.

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Los republicanos del Senado extrañarán el voto de Graham

Cuando el Senado retome sus actividades esta semana tras el receso, los republicanos estarán dos miembros abajo. Además de Graham, el senador Mitch McConnell (republicano de Kentucky) ha estado hospitalizado desde el mes pasado, sin que se conozcan detalles claros sobre su estado.

Ahora el GOP contará solo con la mayoría mínima para impulsar su agenda, incluyendo la confirmación del polémico nominado de Trump para fiscal general, Todd Blanche, cuya audiencia está prevista para el miércoles. A pesar de contar con una ventaja de 53-47, el GOP enfrenta cada vez mayores dificultades para mantener cohesionada su bancada en las votaciones clave debido a los choques ideológicos entre Trump y los republicanos más moderados.

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No tienen mucho tiempo para actuar. El Senado planea trabajar durante las próximas cuatro semanas y luego tomarse otro mes de receso, regresando a mediados de septiembre.

Graham, quien presidía el Comité de Presupuesto del Senado, se esperaba que ayudara a encaminar otro proyecto de reconciliación republicano, dando a Trump una vía más fácil para impulsar sus prioridades a través de una legislación fiscal acelerada. Y poco antes de su muerte, Graham anunció un acuerdo bipartidista con la Casa Blanca para avanzar con sanciones largamente demoradas contra Rusia con el objetivo de ejercer nueva presión sobre el país para que ponga fin a su guerra contra Ucrania.

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