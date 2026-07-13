El músico de 35 años que impulsa a Paul McCartney y a los Rolling Stones

Andrew Watt, un productor de 35 años, es presentado como un experto en rock clásico (David Bethal/Para The Washington Post)

Imagina que Paul McCartney y los Rolling Stones que quedan entran en un bar. Su edad promedio es de casi 82 ​​años. ¿De qué crees que hablarían?

Bueno, la respuesta probablemente sea Andrew Watt, un músico de 35 años que se ha labrado una reputación por encerrarse en el estudio con leyendas del rock o estrellas del pop para crear álbumes elegantes y sólidos.

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El trabajo ininterrumpido tiene sus ventajas: varios premios Grammy, llamadas casi diarias con Elton John y consejos de Stevie Wonder. Pero también le ha brindado a Watt una lista de logros que cualquier productor envidiaría.

Recientemente había terminado de trabajar con McCartney en “The Boys of Dungeon Lane”, un emotivo recorrido por los recuerdos más entrañables del antiguo Beatle, que salió a la venta en mayo.

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“Foreign Tongues”, el segundo álbum de Watt con los Rolling Stones, una dosis de rock blues llamativo, con una crítica a Elon Musk y mucho falsete de Mick Jagger, le siguió a principios de julio.

El concierto de Watt el 5 de julio en el Stephen Talkhouse de Amagansett, Nueva York, tuvo todas las entradas agotadas (David Bethal/Para The Washington Post)

La noche que conocí a Watt, ofreció un concierto espectacular con su banda tributo, “Smith and Watt Steakhouse”, en un bar histórico de los Hamptons conocido por atraer tanto a leyendas como a aspirantes a rockeros.

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Cuando lo vi entre la multitud, me saludó con la mano, antes de lanzarse a tocar el solo de guitarra de “Alive” de Pearl Jam. Había aprendido a tocarla, nota por nota, cuando era un preadolescente bromista en la otra punta de Long Island.

Era el tipo de solo que tocabas cuando los reclutadores de las discográficas te escuchaban a medias entre el público, cuando hacías el ridículo para impresionar a alguien que te gustaba, cuando ibas de concierto en concierto para pagar la comida.

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¿Qué más podría necesitar demostrar Watt?

Durante cuatro años, Watt viajó constantemente entre Los Ángeles e Inglaterra para producir un nuevo álbum junto a McCartney, a quien considera su mentor.

Ambos trabajaron durante cuatro años en el último álbum de McCartney, “The Boys of Dungeon Lane” (Cortesía de Andrew Watt para The Washington Post)

Todo comenzó con una taza de té. El llamado Beatle adorable llegó al estudio de Watt en Beverly Hills en 2021, donde los dos hombres improvisaron algunos acordes extraños y divertidos.

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Tras dos días, habían terminado “As You Lie There”, una canción que alterna sin esfuerzo entre las virtudes de McCartney (tierna nana, dulce melodía pop, grito al estilo de los años 50) en un paquete impecable.

“Es increíble amar a alguien musicalmente, preocuparse tanto por esa persona, inspirarse tanto en ella, haber tomado tanto de lo que ha dado al mundo”, dijo Watt.

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“Entonces”, añadió, “se sientan frente a ti y te piden tu opinión”.

Según una entrevista con Mojo, McCartney salió de esa primera sesión con la impresión de que su nuevo productor era “un poco insistente”.

Pero cuando los Rolling Stones necesitaban un impulso para terminar su primer álbum con material nuevo en 18 años, fue McCartney quien le sugirió al guitarrista de los Stones, Ronnie Wood, que le dieran una oportunidad a Watt. Durante las sesiones de grabación del pulido y elegante “Hackney Diamonds” de 2023, Watt se ganó su confianza.

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“Le he tenido que decir a Mick [Jagger] un par de veces: ‘Creo que podrías escribir letras mejores’”, dijo Watt. “Él no me dice: ‘Que te den, me gustan estas letras’. Simplemente dice: ‘De acuerdo’, y al día siguiente me dice: ‘Aquí tienes tres canciones nuevas. Dime cuál te gusta más y las cantaré’”.

Watt, entre Mick Jagger y Elton John (Cortesía de Andrew Watt para The Washington Post)

Algunos críticos han descrito a Watt como un productor poco adecuado para estos rockeros veteranos, alguien que suaviza los bordes y crea un valle inquietante a partir de texturas de rock familiares.

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Pero, tras pasar tiempo con Watt y hablar con sus colaboradores, queda claro que sabe cómo tratar a estas personas con la misma dosis de respeto y camaradería. Además, esa agenda repleta de leyendas resulta muy útil.

“Tenía a Stevie Wonder al teléfono, lo cual me dejaba boquiabierto”, dijo Wood en una entrevista telefónica. “Decía: ‘Oye, ¿quieres que venga Stevie?’. ¿En serio? Claro que sí. Mi genio favorito. En fin, antes de darnos cuenta, Stevie estaba allí. Cosas así pasan gracias a Andrew”.

Todo esto requiere agallas. ¿Te imaginas tener la confianza suficiente para pedirle el número de teléfono de Michael Stipe a Elton John? Cuando Watt trabajaba en la música de “Rooster” de HBO, imaginó al antiguo líder de REM interpretando la emotiva historia de Steve Carell y le pidió a John que los pusiera en contacto.

En dos días, Stipe y Watt habían compuesto dos nuevas canciones: “I Played the Fool”, que fue asignada como tema principal del programa, y ​​otra que Stipe tiene intención de incluir en su álbum en solitario, en el que lleva trabajando mucho tiempo.

Watt invitó a Lady Gaga a una sesión de grabación para su primer álbum con los Rolling Stones. Finalmente, ella cantó en su sencillo de 2023, "Sweet Sounds of Heaven", que también cuenta con la participación de Stevie Wonder en los teclados (Cortesía de Andrew Watt para The Washington Post)

“Puedo contar con los dedos de unas pocas manos las veces, a lo largo de toda la carrera de REM, en que las canciones surgieron con tanta rapidez y facilidad”, dijo Stipe en una entrevista telefónica, señalando que Watt llegó a su segundo día en el estudio con una melodía de guitarra ya preparada.

Para Watt, ser productor parece ser un equilibrio entre ser un consejero y un animador. Si es necesario, Watt no dudará en pedirle a Madonna que repita la toma. O se sentará a contar chistes, como solía hacer con Ozzy Osbourne hasta que les dolía el estómago de tanto reír.

Henry Walter, compositor y productor que ha trabajado con Watt en varias ocasiones, incluyendo sesiones que dieron como resultado éxitos para Lady Gaga y Jung Kook de BTS, describió a Watt como alguien dispuesto a imponer sus condiciones.

“No tiene miedo de alzar la voz en situaciones incómodas, como cuando le dices a Lady Gaga: ‘Oye, deberías intentarlo de esta manera en vez de aquella’”, dijo Walter, conocido profesionalmente como Cirkut, a través de Zoom. “No le asusta ser el malo de la película”.

Los primeros sueños de Watt giraban en torno a la lucha libre profesional, pero no tardó en considerar otro tipo de estrellato. Cuando tenía 11 años, Watt asistió a una función de “Guys and Dolls”, donde su atención se desvió del romance en el escenario hacia el foso de la orquesta.

Watt, junto a su mejor amigo Chad Smith y una botella de vino, en el escenario del Stephen Talkhouse (David Bethal/Para The Washington Post)

Durante el intermedio, se acercó al bajista, quien le enseñó a Watt a tocar “Smells Like Teen Spirit”. Fue algo instantáneo. “En cuanto tuve una guitarra y un bajo en mis manos”, dijo Watt, “simplemente supe tocar”.

En el instituto, surgieron varias bandas con nombres “terribles” como “Honorable Mention” y “Clean Slate”, pero los compañeros de Watt estaban más interesados ​​en Nintendo que en Nirvana.

Empezó a viajar en tren por las noches entre semana para improvisar en el Cutting Room de Manhattan, antes de matricularse en la Universidad de Nueva York.

Estudiar no le resultó fácil, sobre todo con las infinitas posibilidades que ofrecía la ciudad. Pasó esos dos semestres experimentando con canciones en Pro Tools, tocando en la tienda John Varvatos, que antes era el CBGB, y actuando por las noches.

“Esa era mi escuela, ir a tocar en los clubes de Bleecker Street”, dijo Watt. “Ver a grandes jugadores de blues, ver a la gente arriesgarse, ver cómo se ganaban al público ante cien personas”.

Tras su actuación, Watt y Smith pasaron un rato juntos en la madrugada del 6 de julio (David Bethal/Para The Washington Post)

Durante un tiempo, intentó transformar pequeños locales de Manhattan en el Madison Square Garden a base de pura exuberancia.

Tuvo una breve etapa en “California Breed”, un grupo de hard rock liderado por Glenn Hughes, antiguo miembro de Deep Purple. Según me contó Watt, fue un completo desastre.

En busca de trabajo, Watt aceptó con cierta reticencia un puesto como guitarrista de gira del cantante australiano Cody Simpson, quien estaba a punto de ser telonero de Justin Bieber.

Una tarde, al llegar a Dublín, Watt decidió hacer la prueba de sonido con el riff de “Sunday Bloody Sunday” de U2. Cuenta la historia que, cuando Watt se dio la vuelta, encontró a Bieber tocando la batería. Así comenzó a surgir una amistad.

Cuando Bieber transformó una de las maquetas de Watt, “Let Me Love You”, en una súplica de tropical house con la ayuda de DJ Snake, Watt consiguió su primer éxito como compositor. En pocos años, ya escribía canciones para Selena Gomez, Camila Cabello y Dua Lipa.

“Me entusiasma tener los próximos meses para reflexionar”, dijo Watt (David Bethal/Para The Washington Post)

“Lo verdaderamente especial de Watt es que tiene la capacidad musical de ir a donde el artista quiera”, escribió Lipa en un correo electrónico. “Siempre está dispuesto a la aventura y eso es lo que me encanta de él”.

Incluso antes de alcanzar el éxito en las listas de popularidad, Watt se hizo amigo del rapero pop Post Malone, quien se convirtió en su compañero de copas, confidente y también en un gran admirador de Ozzy —finalmente Watt organizó una colaboración entre Post, el Príncipe de las Tinieblas y el rapero Travis Scott— .

Juntos escribieron “Stay”, una balada folk rematada con un estridente solo de guitarra de acero, lo que ayudó a Watt a comprender que no tenía que seguir las tendencias ni ceñirse a la producción de aquella época.

“Me hizo darme cuenta de que, ‘Vaya, si un artista está dispuesto a ir conmigo a un lugar más diferente y alternativo, realmente puedo divertirme mucho con este trabajo’”.

Una vez terminados los álbumes de McCartney y los Stones, llegó el momento de la vuelta de honor de Watt. O al menos de unas vacaciones.

En cambio, lo encontré haciendo su mejor imitación de McCartney y lanzándose a cantar “Helter Skelter” en el “Stephen Talkhouse”, donde el público gritó al reconocerlo.

Cuando llego al final, vuelvo a la parte superior del tobogán.

Donde me detengo, doy la vuelta y salgo a dar un paseo,

Hasta que llegue al fondo y te vuelva a ver

Fue un día después del 250 aniversario de Estados Unidos y el restaurante “Smith and Watt Steakhouse”, cuyo propietario es el mejor amigo de Watt, el baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, ofreció una máquina del tiempo a los años dorados del AOR.

“Nuestros instintos están perfectamente sincronizados”, me dijo Watt sobre la compenetración del dúo, poniendo como ejemplo el salto improvisado de esa noche de “Foxy Lady” a “Midnight Rambler”. “Es lo que pasa cuando estás ahí arriba con tu hermano y sientes esa conexión”.

Watt junto al guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards. "Con mi primer álbum junto a Keith, me gané su respeto", dijo Watt. "Para mí era muy importante demostrarle con mis acciones que estaba ahí para él" (Cortesía de Andrew Watt para The Washington Post)

Reconocible por su cabello rubio platino, Watt se paseaba por el escenario con una camiseta de Patrick Ewing y gafas de sol oscuras. Si te acercabas, podías ver sus tatuajes en los nudillos de Prince, Bowie, George Harrison: todos los artistas que escuchaba de niño mientras crecía en Great Neck.

La noche anterior, una tormenta húmeda había azotado los Hamptons. La caída de cables eléctricos provocó retrasos en los trenes, mientras que los operarios de mantenimiento de carreteras retiraban los árboles caídos.

Una pareja sentada a mi lado en la cena esa noche se quejaba de que las entradas para los dos conciertos del Talkhouse estaban agotadas: “Tell Me Lies”, una banda tributo a Fleetwood Mac de gira, dio comienzo a la velada alrededor de las 19:00.

Tras el concierto, Watt se retiró a una casa cercana donde se había estado alojando, oculta tras unas puertas de madera en un camino privado. Las últimas semanas en el East End de Long Island habían sido más tranquilas de lo habitual: cenas, momentos de ocio, visitas a amigos de la infancia.

Cuando llegué a la casa, Watt me recibió con dos Coronas en la mano, mientras unas cuantas docenas de amigos merodeaban por el patio trasero.

Pasaron casi 45 minutos desde que se lanzó entre la multitud y regresó al escenario mientras la banda improvisaba con “Rockin’ in the Free World”. La prometida de Watt, la cantautora Charlotte Lawrence, observaba la escena con diversión.

Watt explicó que el espectáculo de esa noche había sido, en esencia, un trabajo hecho con mucho cariño, sobre todo porque la extensa lista de invitados limitaba la cantidad de entradas que podían vender. En definitiva, la organización costó alrededor de 10.000 dólares.

Los ensayos tampoco estuvieron exentos de estrés. Durante el ensayo del viernes, la versión de “Thank You (Falettinme Be Mice Elf Again)” de “Sly and the Family Stone” simplemente no funcionó, añadió Smith. Al final, resultó ser una de las mejores versiones de la noche.

Lejos de las festividades, Watt se acomodó en un sofá blanco en la sala de estar. Allí contemplaba algo desconocido: una buena cantidad de tiempo libre.

Él y Lawrence acababan de regresar de Italia, donde asistieron a la boda de Lipa. Una tarde, mientras remaban en las aguas de la península de Monte Argentario, empezó a pensar en cómo sería un álbum en solitario de Andrew Watt.

“Estoy emocionado de tener los próximos meses para simplemente pensar”, dijo Watt, “y no estar pensando: ‘Ay, tengo que terminar esto’”.

Todas esas posibilidades debían quedar en suspenso una semana más. Se avecinaba un vuelo a Londres para el lanzamiento del álbum de los Stones. Hasta entonces, su directiva era simple: “¡Vamos a la fiesta!”.

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