De la desconfianza de Shilton al “sí” de Lineker: la historia detrás de ‘El Partido’, el documental sobre el Argentina-Inglaterra de México 86

¿Cómo se hace una película sobre un partido que millones de personas vieron una y otra vez? Esa fue la pregunta que impulsó a Juan Cabral y Santiago Franco a desarrollar El Partido, el documental que reconstruye el histórico Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986 a partir de los testimonios de quienes estuvieron dentro de la cancha y vivieron uno de los encuentros más trascendentes de la historia del fútbol.

Pero antes de pensar en el archivo, la música o la puesta en escena, los realizadores tuvieron que superar un obstáculo inesperado: convencer a los protagonistas ingleses de volver sobre un partido que, cuatro décadas después, sigue despertando emociones encontradas.

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“Convencer a los ingleses fue un trabajo enorme. Shilton estaba muy desconfiado, pero le prometimos respeto y objetividad”, recordó Santiago Franco durante su paso por Infobae a la Tarde, donde compartió la entrevista junto a Cabral.

La resistencia inicial de Peter Shilton, el arquero que sufrió la “Mano de Dios” y el inolvidable segundo gol de Diego Maradona, contrastó con el resultado final del proyecto. El documental no solo consiguió reunir su testimonio, sino también los de Gary Lineker y John Barnes, además de las voces argentinas de Jorge Valdano, Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri y Julio Olarticoechea. Para los directores, ese equilibrio era indispensable: la intención nunca fue reconstruir el partido desde una sola perspectiva, sino permitir que convivieran los recuerdos y las interpretaciones de quienes lo vivieron desde ambos lados.

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Juan Cabral y Santiago Franco contaron que Peter Shilton desconfió del proyecto hasta que le prometieron respeto y objetividad

Contar una historia que todos creen conocer

Cabral reconoce que el principal desafío no era conseguir entrevistas, sino encontrar una manera distinta de abordar un episodio que forma parte de la memoria colectiva del fútbol. “Queríamos hacer una película de cine que casi no pareciera un documental”, explicó, al tiempo que admitió que volver sobre aquel encuentro implicaba un riesgo evidente: “Todos creen conocer ese partido, pero todavía había historias para descubrir”.

Con esa idea como punto de partida, los realizadores evitaron una reconstrucción cronológica tradicional y apostaron por un relato donde los propios protagonistas vuelven a enfrentarse con las imágenes del pasado. Mientras observan el archivo restaurado, exfutbolistas argentinos e ingleses reviven sensaciones, recuerdan detalles olvidados y reflexionan sobre un partido que, para muchos, terminó trascendiendo el resultado.

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Franco explicó que esa búsqueda también exigía un compromiso con la honestidad del relato. “Nos propusimos no sacar de contexto ninguna voz, ni la argentina ni la inglesa”, señaló. Esa decisión atravesó toda la producción y, según Cabral, estuvo acompañada por una premisa clara: “No quisimos hacerle trampa a nadie”. Más que imponer una conclusión, el documental busca que cada protagonista cuente su propia historia y que sea el espectador quien complete el cuadro.

El documental amplía la historia de Diego Maradona con archivo restaurado, entrevistas en blanco y negro y una banda sonora con Queen, The Beatles, Charly García y Virus (Action Images/Juha Tamminen)

Mucho más que Maradona

Aunque los dos goles de Diego Maradona son el punto de partida inevitable, El Partido intenta ampliar la mirada sobre aquel cruce y recuperar otros protagonistas, escenas y contextos que suelen quedar relegados cuando se recuerda el encuentro.

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La película incorpora imágenes de archivo restauradas, entrevistas actuales filmadas en blanco y negro y una banda sonora que combina canciones de Queen, The Beatles, Charly García y Virus. Para Cabral, esa decisión respondió a un objetivo concreto: “Queríamos refrescar un tema que todos conocen y hacerlo universal”, explicó, convencido de que el desafío era construir una experiencia cinematográfica antes que un simple documental deportivo.

El proyecto también recupera episodios menos conocidos, como la historia de Antonio Rattín y su expulsión frente a Inglaterra en el Mundial de 1966, un antecedente que contribuyó a alimentar una rivalidad que décadas más tarde encontraría su capítulo más recordado en el estadio Azteca.

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El peso de la historia

La película tampoco elude el contexto político que rodeó al partido. La Guerra de Malvinas, ocurrida apenas cuatro años antes, aparece como un elemento imprescindible para comprender la carga simbólica que tuvo aquel duelo tanto para argentinos como para ingleses.

El Partido reunió las voces de Gary Lineker, John Barnes, Jorge Valdano, Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri y Julio Olarticoechea

“El partido se juega en un contexto de dictadura y posguerra, con heridas abiertas en la sociedad argentina”, analizó Cabral. Sin embargo, el documental evita convertir ese aspecto en una mirada excluyente. A través de los testimonios de veteranos de Malvinas y de los propios futbolistas, propone una reflexión sobre la forma en que el deporte terminó absorbiendo tensiones políticas que excedían a los protagonistas dentro de la cancha.

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En ese sentido, Franco sostuvo que el objetivo nunca fue alimentar viejas confrontaciones. “El reclamo de soberanía es legítimo, pero que el partido sea solo fútbol”, resumió, una idea que dialoga con la postura que en distintas oportunidades también expresó Lionel Scaloni al referirse al histórico enfrentamiento.

Un clásico contado desde las dos orillas

Más de cuarenta años después del Mundial de México, Cabral cree que el valor de El Partido radica en haber encontrado un punto de encuentro entre memorias que durante décadas parecieron irreconciliables. Por eso define a la película como “un clásico sobre un clásico”: una obra que no intenta reemplazar el recuerdo que cada espectador tiene de aquella tarde, sino enriquecerlo con nuevas voces y perspectivas.

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La película incorpora la Guerra de Malvinas, la dictadura y la posguerra para contextualizar la carga simbólica del Argentina-Inglaterra de México 86

Ese mismo espíritu acompañó todo el proceso de producción, desde las primeras conversaciones con los protagonistas ingleses hasta la restauración del archivo y el estreno en el Festival de Cannes, donde el documental fue proyectado ante una sala colmada. Para sus realizadores, la respuesta del público confirmó que el Argentina-Inglaterra de 1986 sigue siendo mucho más que un partido de fútbol: es una historia que continúa interpelando a distintas generaciones y que todavía encuentra nuevas formas de ser contada.

“Hacer cine es dificilísimo, pero el amor y la dedicación del equipo hicieron posible este homenaje”, concluyó Cabral, convencido de que el mayor logro de El Partido no fue volver sobre un encuentro inolvidable, sino demostrar que incluso las historias más conocidas todavía pueden ofrecer una mirada diferente.

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