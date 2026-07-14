“Me encanta poder formar parte de su día a día ahora”, dice Andy Murray sobre la vida familiar tras el retiro

El doble campeón de Wimbledon cuenta que, tras su adiós disfruta llevar a sus hijos al colegio y acompañarlos en partidos y actividades cada semana - REUTERS/Isabel Infantes

Andy Murray, uno de los nombres más destacados del tenis mundial, transita una nueva etapa personal después de su retiro profesional. El deportista británico declaró que disfruta plenamente el tiempo con su familia, un aspecto que durante años quedó relegado por las exigencias del circuito internacional, según informó la revista de entretenimiento Hello!.

Durante casi dos décadas, Murray estuvo ausente de su hogar por períodos prolongados, situación que, según sus propias palabras, le hizo extrañar de forma profunda la cotidianidad junto a sus seres queridos. Ahora, instalado en una rutina alejada de la alta competencia, el extenista comparte la vida diaria con sus tres hijas y su hijo, fruto de su matrimonio con Kim Murray.

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Un cambio de prioridades tras el retiro

El ex número uno británico admite que ahora se siente afortunado de compartir rutinas con sus cuatro hijos junto a su esposa Kim Murray - REUTERS/Andrew Boyers

El anuncio del retiro del atleta británico se formalizó durante su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, marcando el cierre de una trayectoria marcada por logros, entre ellos dos títulos de Wimbledon y una medalla de oro olímpica. De acuerdo con lo publicado por la revista de actualidad, el exjugador describió su presente como una etapa valiosa. “Pasé mucho tiempo fuera de casa durante mi carrera y siempre extrañé mucho a mi familia, así que me encanta poder formar parte de su día a día ahora”, expresó Andy.

El británico explicó que actualmente prioriza actividades cotidianas con sus hijos, como acompañarlos al colegio o asistir a sus partidos y clubes. “Acompaño a los niños a todos los eventos que puedo: llevarlos al colegio, a los partidos, al club de ajedrez… es genial. Sé que soy muy afortunado de poder hacerlo ahora”, expresó en la entrevista.

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Esta rutina, compartida con sus hijas Sophia, de 10 años, Edie, de 9, una hija de 5 años cuyo nombre no se confirmó públicamente, y su hijo Teddy, de 6, representa para el extenista una fuente de satisfacción personal.

La vida familiar de Murray: actividades simples y tiempo de calidad

El británico relata que la convivencia con cuatro niños y un perro suele desordenar todo, pero celebra los planes simples (@ymurray)

La convivencia en el hogar de los Murray presenta desafíos propios de una familia numerosa. Según relató el extenista a Hello!, el ambiente doméstico suele ser “bastante caótico” debido a la presencia de cuatro niños y un perro. Sin embargo, la familia busca momentos de calma y unión en actividades sencillas, principalmente al aire libre.

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“A todos nos gusta estar al aire libre, haciendo alguna actividad juntos”, declaró el ex número 1 del tenis mundial. Las caminatas por el bosque, los partidos de fútbol en el jardín y los paseos con el perro forman parte del día ideal para el deportista y sus hijos. “A menudo, se trata simplemente de dar un paseo por el bosque con el perro o jugar al fútbol en el jardín; algo sencillo que podemos hacer todos juntos”, agregó el británico.

Su esposa Kim también fue protagonista en distintos momentos públicos, acompañando a sus hijos en eventos como el Campeonato de Wimbledon. La familia fue fotografiada durante actividades tanto deportivas como recreativas, reflejando la cohesión que buscan mantener en esta nueva etapa.

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Wimbledon, recuerdos y nuevos roles fuera de la pista

Aunque ya no compite, el británico asistió al torneo y destacó el peso de la tradición con la presencia de la princesa Kate Middleton - Photo:- Roger Parker International Sports Fotos Ltd London UK Copyright: xx

Pese a su retiro, Andy Murray permanece vinculado al mundo del tenis. Durante el último torneo de Wimbledon, se le vio en las gradas acompañado por la princesa Kate Middleton y otras figuras destacadas. En conversación con la revista británica, el extenista valoró la presencia de la familia real en el certamen.

“Creo que significa mucho para los jugadores y para los aficionados al tenis ver a la familia real en Wimbledon. Es parte de la tradición de Wimbledon y a los aficionados les gusta mucho, especialmente a los extranjeros”, comentó.

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También compartió su experiencia durante los Juegos Olímpicos de París, donde disputó su último torneo como representante de Gran Bretaña. “Competir por Gran Bretaña ha sido, sin duda, la semana más memorable de mi carrera y estoy sumamente orgulloso de poder hacerlo una última vez”, manifestó el extenista.

El ejemplo de Murray ilustra el impacto de la vida profesional sobre la dinámica familiar de los deportistas de élite. Ahora, tras dejar las canchas, encontró en la vida cotidiana una satisfacción diferente, centrada en la presencia y el acompañamiento de sus hijos y su esposa.

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