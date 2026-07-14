Economía

Una familia tipo ya necesita más de $1,5 millones al mes para no ser pobre

La Canasta Básica Total subió 2,2% en junio en el Gran Buenos Aires y la canasta básica, o de indigencia, presentó una variación del 1,3 por ciento. Ambos indicadores superaron a la inflación en el primer semestre

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La Canasta Básica Total aumentó 35,7% en los últimos doce meses. (Reuters)
La Canasta Básica Total aumentó 35,7% en los últimos doce meses. (Reuters)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los nuevos valores de las canastas básicas, los indicadores que determinan cuánto necesita ganar una familia para no caer bajo la línea de pobreza o de indigencia en el Gran Buenos Aires.

La referencia es el hogar tipo, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. Para este grupo de cuatro integrantes, la Canasta Básica Total (CBT) alcanzó en junio un valor de $1.531.472,91. Ese monto representa la línea de pobreza: todo hogar con ingresos por debajo de esa cifra queda clasificado técnicamente como pobre.

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En el mismo mes, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de esa misma familia llegó a $689.852,67. Ese valor determina la línea de indigencia: si los ingresos del hogar no alcanzan siquiera para cubrir la alimentación básica, el grupo familiar es considerado indigente. Según el organismo, la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue de 1,3% mientras que la de la canasta básica total fue de 2,2 por ciento.

Los incrementos acumulados

Desde diciembre de 2025, la CBT del hogar tipo acumula una suba de 17%, al pasar de $1.308.713,26 a los $1.531.472,91 registrados en junio. En el mismo período, la CBA subió también 17%, desde $589.510,48 hasta $689.852,67.

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La Canasta Básica Alimentaria acumula una suba de 17% en los primeros seis meses del año. (Reuters)
La Canasta Básica Alimentaria acumula una suba de 17% en los primeros seis meses del año. (Reuters)

En términos interanuales, la comparación con junio de 2025 muestra incrementos más pronunciados. La CBT aumentó 35,7% en los últimos doce meses, mientras que la CBA lo hizo 36,3% en el mismo lapso.

Qué pasa con otros hogares

El Indec también publica cada mes los valores de las canastas para otros tipos de hogar, dado que la composición familiar incide directamente en los montos que determinan si un grupo es pobre o indigente.

Para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, la CBT de junio fue de $1.219.230,86 y la CBA de $549.203,09. Se trata del hogar con el costo de vida más bajo de los tres ejemplos que presenta el organismo, dado que sus integrantes equivalen en total a 2,46 adultos equivalentes.

En el otro extremo, el hogar de cinco integrantes, un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años, registró en junio una CBT de $1.610.772,48 y una CBA de $725.573,19. Este grupo suma 3,25 adultos equivalentes y, por lo tanto, enfrenta el mayor costo de vida de los tres casos analizados.

¿Por arriba o por debajo de la inflación?

El avance de las canastas básicas se dio en un contexto de aceleración de los precios en general. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,9% en junio, con una variación interanual de 33,5% y un acumulado de 16,8% en el primer semestre del año.

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Una familia tipo necesitó en junio más de $1.531.000 para no ser pobre en junio. (Bloomberg)

De esta manera, tanto la CBA como la CBT crecieron por encima del nivel general de precios en la comparación interanual y en lo acumulado del año, mientras que en la variación mensual la CBT también superó al IPC, con un alza de 2,2% frente al 1,9% del índice general. La CBA, en cambio, tuvo en junio una suba mensual de 1,3%, por debajo del 1,9% registrado por el IPC en el mismo mes.

Los valores que publica mensualmente el Indec corresponden al Gran Buenos Aires y se actualizan con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del mismo aglomerado. Con estos datos, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en junio ingresos superiores a $1.531.472,91 para no ser considerada pobre, y de al menos $689.852,67 para no caer en la indigencia.

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