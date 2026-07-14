Economía

El Banco Central compró USD 532 millones, la mayor cifra en la era Milei

La autoridad monetaria hilvanó 126 jornadas consecutivas con saldo comprador y ya superó los USD 12.000 millones en lo que va de 2026

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Transeúntes pasan delante del banco central de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2025. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian
Transeúntes pasan delante del banco central de Argentina, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2025. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 532 millones este martes, la mayor cifra en la era Milei y desde diciembre de 2022. De esta manera, hilvanó 126 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario y ya adquirió más de USD 12.000 millones en lo que va de 2026.

Desde el BCRA indicaron a Infobae que la abultada compra de dólares responde a la liquidación de una obligación negociable (ON) y a una mayor oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Ambos factores fueron aprovechados por la autoridad monetaria para apuntalar la acumulación de reservas internacionales.

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Fuentes del mercado interpretaron que la adquisición tuvo lugar mediante una operación “en bloque”. Esto significa que la entidad conducida por Santiago Bausili acuerda con una contraparte, que puede ser privada o institucional, la compra al margen de lo negociado en el MLC.

Desde el comienzo de la fase cuatro del programa monetario y cambiario, en enero de este año, el Banco Central acumula adquisiciones por 12.267 millones de dólares. El objetivo inicial fijado por el equipo económico había sido de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para todo 2026.

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Tanto las liquidaciones de los sectores agroexportador, energético y minero como la colocación de deuda por parte de las empresas locales y las provincias argentinas en los mercados internacionales abastecieron la oferta de divisas en los primeros siete meses del año y permitieron que el BCRA se haga de buena parte de esas divisas.

Los USD 532 millones que sumó esta jornada destronaron a los USD 468 millones adquiridos por la actual gestión en abril de 2024. Es necesario retrotraerse al 29 de diciembre de 2022 para observar una cifra mayor. Por ese entonces, se encontraba operativo el Programa de Incremento Exportador (PIE), coloquialmente conocido como “dólar soja”, que había lanzado el gobierno de Alberto Fernández para incentivar la liquidación de divisas por parte del campo.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que en junio las empresas del sector liquidaron USD 3.007 millones, un aumento del 12% respecto de mayo de 2026. El acumulado anual asciende a USD 13.378 millones, cifra que representa una caída del 13% frente al mismo período de 2025.

En junio, la intervención de la autoridad monetaria disminuyó, buscando limitar la presión sobre el dólar. Ese mes, la demanda por la divisa creció, generando una suba superior al 5% en el tipo de cambio mayorista, que por primera vez desde octubre de 2025 avanzó a un ritmo mayor que la inflación.

En ese lapso, las compras del Central totalizaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones registrados en mayo y constituyendo el segundo monto más bajo del año, solo superando a enero. En julio, el monto adquirido suma hasta el momento 1.102 millones de dólares.

La meta de acumulación de reservas prevista para 2026 ya fue alcanzada por la autoridad monetaria. Durante el primer trimestre, las dificultades para acumular reservas respondió en parte a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Para sostener las compras, el BCRA amplió la emisión de pesos sin realizar operaciones de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de ese excedente a través de deuda en moneda local, con la intención de estabilizar tanto el tipo de cambio como la inflación.

De acuerdo a las cifras oficiales, las reservas del Central finalizaron en USD 48.687 millones, lo que implica un aumento de USD 482 millones en la jornada. Esta suba está vinculada a la compra de divisas que efectuó la entidad monetaria.

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