Estados Unidos

Emily Blunt acumula una fortuna de USD 80 millones gracias a la actuación, pese a que antes quería ser traductora

La actriz británica confesó que su sueño original era trabajar para la ONU utilizando sus conocimientos en idiomas, pero con su carrera actual ya supera las 45 películas y se consolidó en la industria cinematográfica

Guardar
La artista británica cobró cifras millonarias por su rol protagónico en "El Día de la Revelación" y luego en "El diablo viste a la moda 2" (Universal Pictures)

Emily Blunt acaba de llevarse a casa USD 15 millones por su papel en “El día de la revelación” (Disclosure Day), justo después de recibir USD 12,5 millones por volver a interpretar a Emily Charlton en “El diablo viste a la moda 2″. Pero podría haber estado ganando un ingreso mucho más modesto si hubiera seguido su carrera soñada original.

Esto se debe a que, al crecer, Blunt no quería ser actriz en absoluto. Tenía la mirada puesta en un trabajo mucho menos glamoroso: la traducción.

PUBLICIDAD

Emily Blunt contó que antes de ser actriz quería trabajar en la ONU como traductora de español (REUTERS/Mario Anzuoni)
Emily Blunt contó que antes de ser actriz quería trabajar en la ONU como traductora de español (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Antes de querer ser actriz, quería trabajar para la ONU y ser traductora de español”, dijo recientemente a BBC Radio 2.

“Siempre me encantaron los idiomas”, compartió Blunt. Y añadió: “Mi madre es una lingüista increíble, así que creo que crecí sintiéndome bastante inspirada por ella”.

PUBLICIDAD

Además de inventar un idioma alienígena completo formado por extraños chasquidos y zumbidos para su papel más reciente en el thriller de ciencia ficción “El día de la revelación” de Steven Spielberg, también tuvo que aprender ruso y coreano. Y antes de eso, Blunt aprendió a hablar sobre lechos de ríos y pesca en mandarín para la comedia romántica “Amor imposible” (Salmon Fishing in the Yemen) de 2011.

Y aunque ya se vio algo de su facilidad con los idiomas en la gran pantalla, Spielberg, que también estaba en la entrevista, dijo en voz alta lo que todos pensaban: “Me alegro de que no hayas tomado ese trabajo”. Y hasta Blunt estuvo de acuerdo: “Yo también”.

Como resumió la BBC en el pie de la entrevista: “Nos alegra estar en el universo donde Emily se convirtió en actriz y no en traductora de español para la ONU”.

Para "El Día de la Revelación", Emily Blunt creó un idioma alienígena y también aprendió ruso y coreano para el papel (AP)
Para "El Día de la Revelación", Emily Blunt creó un idioma alienígena y también aprendió ruso y coreano para el papel (AP)

En vez de un patrimonio de 80 millones, Blunt podría haber estado ganando USD 80.000 como traductora

Si hubiera sido traductora, Blunt habría tenido un salario mucho menor de más de USD 80.000; su trabajo estaría en riesgo de ser reemplazado por la IA; y el mundo nunca habría visto su interpretación nominada al Oscar en Oppenheimer.

De hecho, una investigación de Microsoft mostró que los intérpretes y traductores tienen un 98% de coincidencia con la IA, lo que significa que herramientas como ChatGPT y Copilot ya pueden realizar la mayoría de las tareas del puesto, colocándolo en la cima de la lista de los 40 trabajos más expuestos a la IA.

Las tarifas mensuales para freelancers comienzan en unos USD 6.727, pero varían ligeramente según el lugar de residencia.

La actriz atribuyó su interés por los idiomas a la influencia de su madre, a quien definió como una lingüista (REUTERS/Mike Blake)
La actriz atribuyó su interés por los idiomas a la influencia de su madre, a quien definió como una lingüista (REUTERS/Mike Blake)

Un anuncio de trabajo expirado para un intérprete experimentado de inglés en la ONU ofrecía un salario entre USD 131.084 y 171.644. Pero hay un inconveniente: Blunt no habría podido postularse de todos modos.

El puesto requería fluidez en al menos tres idiomas, y Blunt, según su propia confesión, apenas habla español. “Estaba estudiando español como una de mis materias del bachillerato, y luego iba a pasar un año en Sudamérica, y para ese momento ya sería fluida, y sería la mejor traductora de todas”, contó previamente a Howard Stern.

La actuación, admitió, casi no pasaba por su mente. Solo empezó a participar en obras escolares para ayudar a manejar su debilitante tartamudez. Y fue porque el jefe de teatro de su escuela la reclutó para su “extraña” ópera rock en el Edinburgh Festival Fringe que su vida cambió accidentalmente de rumbo en el verano del 2000.

Su agente estaba en el público y salió de allí con una nueva clienta: Blunt. “Me contrató y me dijo: ‘¿Quieres hacer esto? ¿Es algo que quieres hacer?’ Y yo respondí: ‘Oh, realmente no lo había pensado como una carrera’“, recordó la intérprete.

Emily Blunt empezó a actuar para enfrentar su tartamudez y su paso por una obra escolar en el Edinburgh Festival Fringe cambió su carrera (REUTERS/Daniel Cole)
Emily Blunt empezó a actuar para enfrentar su tartamudez y su paso por una obra escolar en el Edinburgh Festival Fringe cambió su carrera (REUTERS/Daniel Cole)

Aun así, aceptó la oferta, comenzó a hacer audiciones tras terminar la escuela al año siguiente, y el resto es historia. Hoy, Blunt acumula más de 45 películas y un patrimonio estimado de USD 80 millones.

(c) 2026, Fortune

Temas Relacionados

Emily BluntHollywoodTraducciónONUInteligencia artificialEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La guerra con Irán dispara los costos y deja a los agricultores de Luisiana al borde del colapso

Los productores rurales enfrentan subas récord en combustibles y fertilizantes, con márgenes mínimos y deudas crecientes, mientras la crisis internacional amenaza la continuidad del campo estadounidense

La guerra con Irán dispara los costos y deja a los agricultores de Luisiana al borde del colapso

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del lunes 13 de julio de 2026

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los afortunados

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del lunes 13 de julio de 2026

Tras los nuevos ataques contra Irán, Donald Trump aseguró que hay posibilidad de llegar a otro acuerdo con Teherán

El mandatario estadounidense aseguró que su gobierno seguirá combinando sanciones y acciones militares para presionar al régimen persa, al que acusa de representar una amenaza para sus aliados

Tras los nuevos ataques contra Irán, Donald Trump aseguró que hay posibilidad de llegar a otro acuerdo con Teherán

Taco Bell pone inteligencia artificial en 890 locales: cómo afecta los empleos y la experiencia de los clientes

La cadena amplió la herramienta de voz de Omilia en autoservicios de 38 estados, con un sistema que toma pedidos, se ajusta al menú de cada tienda y consulta existencias y promociones en tiempo real

Taco Bell pone inteligencia artificial en 890 locales: cómo afecta los empleos y la experiencia de los clientes

Estados Unidos se sumó a la alarma internacional por el hackeo de routers: la NSA atribuye los ataques a Rusia

La agencia publicó este lunes una guía conjunta con 17 organismos aliados para proteger infraestructuras críticas del Centro 16 del FSB, la misma unidad que el Reino Unido y la UE acaban de sancionar por el intento de sabotaje a la red eléctrica de Polonia

Estados Unidos se sumó a la alarma internacional por el hackeo de routers: la NSA atribuye los ataques a Rusia

TECNO

WhatsApp ofrecerá 2 GB gratis para guardar tus chats sin usar iCloud ni Google Drive

WhatsApp ofrecerá 2 GB gratis para guardar tus chats sin usar iCloud ni Google Drive

Los 90 minutos que hicieron viral a Vozinha en redes sociales: el portero de Cabo Verde anuncia serie

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 14 de julio?

Steam regala hoy cuatro juegos que van desde el horror psicológico hasta la construcción de ciudades con zombis

Meta recortó el 10% de su plantilla por la IA, pero 4 meses después su fundador admitió que la aceleración no llegó

ENTRETENIMIENTO

Tom Cruise se transforma como nunca antes en “Digger”, la sátira apocalíptica de Alejandro G. Iñárritu

Tom Cruise se transforma como nunca antes en “Digger”, la sátira apocalíptica de Alejandro G. Iñárritu

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Cómo una improvisación de Frank Sinatra dio origen al emblemático Scooby-Doo

Entre hobbits, magos y elfos en la Tierra Media: cuál fue el conmovedor último deseo de Christopher Lee

Confirmada la duración oficial de ‘Vengadores: Doomsday’: será la segunda película más larga en la historia de Marvel

MUNDO

Estados Unidos suspendió la retirada de aviones cisterna militares del aeropuerto de Tel Aviv

Estados Unidos suspendió la retirada de aviones cisterna militares del aeropuerto de Tel Aviv

Otro plan del régimen que falla: la IA no logra frenar el lento declive económico y demográfico de China

Nueva purga de Xi en el Partido Comunista de China: expulsó y destituyó a un ex integrante del Politburó

Un buque cisterna fue alcanzado por un misil frente a la costa de Omán

Emiratos Árabes Unidos condenó los “actos de piratería” del régimen iraní en Ormuz tras el ataque contra petroleros