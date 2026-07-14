Emily Blunt acumula una fortuna de USD 80 millones gracias a la actuación, pese a que antes quería ser traductora

La artista británica cobró cifras millonarias por su rol protagónico en "El Día de la Revelación" y luego en "El diablo viste a la moda 2" (Universal Pictures)

Emily Blunt acaba de llevarse a casa USD 15 millones por su papel en “El día de la revelación” (Disclosure Day), justo después de recibir USD 12,5 millones por volver a interpretar a Emily Charlton en “El diablo viste a la moda 2″. Pero podría haber estado ganando un ingreso mucho más modesto si hubiera seguido su carrera soñada original.

Esto se debe a que, al crecer, Blunt no quería ser actriz en absoluto. Tenía la mirada puesta en un trabajo mucho menos glamoroso: la traducción.

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Emily Blunt contó que antes de ser actriz quería trabajar en la ONU como traductora de español (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Antes de querer ser actriz, quería trabajar para la ONU y ser traductora de español”, dijo recientemente a BBC Radio 2.

“Siempre me encantaron los idiomas”, compartió Blunt. Y añadió: “Mi madre es una lingüista increíble, así que creo que crecí sintiéndome bastante inspirada por ella”.

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Además de inventar un idioma alienígena completo formado por extraños chasquidos y zumbidos para su papel más reciente en el thriller de ciencia ficción “El día de la revelación” de Steven Spielberg, también tuvo que aprender ruso y coreano. Y antes de eso, Blunt aprendió a hablar sobre lechos de ríos y pesca en mandarín para la comedia romántica “Amor imposible” (Salmon Fishing in the Yemen) de 2011.

Y aunque ya se vio algo de su facilidad con los idiomas en la gran pantalla, Spielberg, que también estaba en la entrevista, dijo en voz alta lo que todos pensaban: “Me alegro de que no hayas tomado ese trabajo”. Y hasta Blunt estuvo de acuerdo: “Yo también”.

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Como resumió la BBC en el pie de la entrevista: “Nos alegra estar en el universo donde Emily se convirtió en actriz y no en traductora de español para la ONU”.

Para "El Día de la Revelación", Emily Blunt creó un idioma alienígena y también aprendió ruso y coreano para el papel (AP)

En vez de un patrimonio de 80 millones, Blunt podría haber estado ganando USD 80.000 como traductora

Si hubiera sido traductora, Blunt habría tenido un salario mucho menor de más de USD 80.000; su trabajo estaría en riesgo de ser reemplazado por la IA; y el mundo nunca habría visto su interpretación nominada al Oscar en Oppenheimer.

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De hecho, una investigación de Microsoft mostró que los intérpretes y traductores tienen un 98% de coincidencia con la IA, lo que significa que herramientas como ChatGPT y Copilot ya pueden realizar la mayoría de las tareas del puesto, colocándolo en la cima de la lista de los 40 trabajos más expuestos a la IA.

Las tarifas mensuales para freelancers comienzan en unos USD 6.727, pero varían ligeramente según el lugar de residencia.

La actriz atribuyó su interés por los idiomas a la influencia de su madre, a quien definió como una lingüista (REUTERS/Mike Blake)

Un anuncio de trabajo expirado para un intérprete experimentado de inglés en la ONU ofrecía un salario entre USD 131.084 y 171.644. Pero hay un inconveniente: Blunt no habría podido postularse de todos modos.

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El puesto requería fluidez en al menos tres idiomas, y Blunt, según su propia confesión, apenas habla español. “Estaba estudiando español como una de mis materias del bachillerato, y luego iba a pasar un año en Sudamérica, y para ese momento ya sería fluida, y sería la mejor traductora de todas”, contó previamente a Howard Stern.

La actuación, admitió, casi no pasaba por su mente. Solo empezó a participar en obras escolares para ayudar a manejar su debilitante tartamudez. Y fue porque el jefe de teatro de su escuela la reclutó para su “extraña” ópera rock en el Edinburgh Festival Fringe que su vida cambió accidentalmente de rumbo en el verano del 2000.

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Su agente estaba en el público y salió de allí con una nueva clienta: Blunt. “Me contrató y me dijo: ‘¿Quieres hacer esto? ¿Es algo que quieres hacer?’ Y yo respondí: ‘Oh, realmente no lo había pensado como una carrera’“, recordó la intérprete.

Emily Blunt empezó a actuar para enfrentar su tartamudez y su paso por una obra escolar en el Edinburgh Festival Fringe cambió su carrera (REUTERS/Daniel Cole)

Aun así, aceptó la oferta, comenzó a hacer audiciones tras terminar la escuela al año siguiente, y el resto es historia. Hoy, Blunt acumula más de 45 películas y un patrimonio estimado de USD 80 millones.

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