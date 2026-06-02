5 ideas sobre cómo sobrevivir al apocalipsis laboral que le endilgan a la inteligencia artificial

(WAPO)

La mayoría de los estadounidenses temen que la inteligencia artificial elimine una gran cantidad de empleos, una opinión compartida por algunos ejecutivos y políticos prominentes del sector de la IA.

Las predicciones sobre el fin del mercado laboral probablemente sean erróneas, pero la ansiedad no es infundada. La historia demuestra que las revoluciones tecnológicas suelen crear nuevas carreras, pero algunas personas salen perjudicadas y nunca se recuperan.

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La incertidumbre y el temor están generando una avalancha de ideas —algunas prometedoras, otras poco elaboradas y todas difíciles de implementar— para ayudar a los estadounidenses que podrían verse afectados por la pérdida de empleos relacionada con la IA.

Si bien las propuestas más llamativas provienen de políticos y expertos de la izquierda, el impacto de la IA en el trabajo muestra indicios de convertirse en un tema candente, ya que los legisladores de ambos partidos se enfrentan a la presión de garantizar que los beneficios de la tecnología lleguen a todos los estadounidenses.

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Aquí presentamos una guía de cinco conceptos emergentes para ayudar a las personas a prepararse a medida que la IA se expande por el mercado laboral.

Gravar a los robots

La idea: recaudar más impuestos de las empresas, los gigantes de la IA o las personas adineradas, o de todos ellos.

Ventajas: Quienes apoyan esta idea argumentan que impuestos más altos o nuevos gravámenes sobre el uso de la IA por parte de las empresas podrían financiar beneficios públicos o disuadir a las corporaciones de reemplazar trabajadores por IA.

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Desventajas: Aumentar los impuestos siempre genera controversia política. Algunos expertos fiscales advierten que las reformas tributarias podrían perjudicar la economía y el mercado laboral.

Detalles: Muchos defensores de esta propuesta se basan en la investigación del economista ganador del Premio Nobel, Daron Acemoglu, y sus colaboradores, quienes descubrieron que el sistema tributario estadounidense recompensa a las empresas por reemplazar trabajadores con tecnología.

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Buscan eliminar los incentivos para la automatización, principalmente mediante el aumento de impuestos a las empresas y a algunas personas adineradas. Acemoglu cree que esto incentivará a las empresas a conservar y capacitar a sus trabajadores, al tiempo que fomenta el desarrollo de una IA que complemente, en lugar de reemplazar, a las personas.

Gina Raimondo, entonces secretaria de Comercio, aboga en el Capitolio en 2023 por una mayor colaboración entre las empresas y el gobierno en materia de recapacitación laboral. (Elizabeth Frantz/Para The Washington Post) Foto de: Elizabeth Frantz — Para The Washington Post

Las propuestas de impuestos simbólicos a la IA, que en la práctica gravan a las empresas por el aumento en el uso de la IA, son muy populares entre los políticos demócratas, incluido Tom Steyer, candidato a gobernador de California.

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Algunos ejecutivos y empresas, entre ellos el inversor de startups Vinod Khosla y OpenAI, creador de ChatGPT, también han sugerido impuestos al uso de la IA u otros aumentos de impuestos para las personas adineradas y las corporaciones. (The Washington Post mantiene una alianza de contenido con OpenAI).

La ​​senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts), quien lleva tiempo abogando por impuestos más altos para los ricos y las corporaciones, afirma que un nuevo impuesto a los centros de datos de IA y mayores impuestos corporativos podrían ayudar a financiar las prestaciones por desempleo, la ampliación de la cobertura de salud y otros beneficios.

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Otros, incluido Khosla, han sugerido que gravar a los beneficiarios de la IA podría permitir impuestos más bajos sobre los salarios de los trabajadores.

Amortiguar el impacto

La idea: Reforzar e incrementar las prestaciones por desempleo y la asistencia laboral para brindar a las personas más tiempo y apoyo para la transición a ocupaciones más prometedoras. Quienes apoyan esta medida afirman que será urgente si las personas necesitan cambiar de carrera varias veces en la era de la IA.

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Ventajas: Quienes la apoyan argumentan que el sistema de seguro de desempleo, con más de un siglo de antigüedad, es deficiente, pero que no es necesario reinventar la rueda para ayudar a los trabajadores desplazados por la IA.

Desventajas: Sería difícil financiar o conseguir un respaldo republicano significativo para ampliar los programas de prestaciones gubernamentales. Los detractores no quieren destinar más fondos al sistema de seguro de desempleo, que mostró graves deficiencias durante el aumento del desempleo provocado por el coronavirus en 2020.

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Detalles: Rebecca Dixon, directora ejecutiva del National Employment Law Project, un grupo de defensa de los trabajadores, afirmó que las prestaciones por desempleo son demasiado bajas, sobre todo si la pérdida de empleos relacionada con la IA afecta principalmente a los trabajadores de cuello blanco. Actualmente, los pagos semanales máximos oscilan entre 235 dólares en Mississippi y 1105 dólares en Massachusetts. También aboga por que dichas prestaciones incluyan a los trabajadores a tiempo parcial, los recién graduados y otros colectivos que suelen quedar excluidos de las prestaciones por desempleo.

Modernizar los programas estatales de desempleo y mejorar la recopilación de datos —como el seguimiento de los puestos de trabajo y las horas trabajadas— también podría ayudar a identificar qué ocupaciones se están beneficiando de la IA, según Will Raderman, asesor principal de políticas del Searchlight Institute, un centro de estudios de tendencia progresista.

La legislación impulsada por los senadores Josh Hawley (republicano por Missouri) y Mark R. Warner (demócrata por Virginia) propone la recopilación de datos, supervisada por el gobierno, sobre la cantidad de pérdidas de empleo relacionadas con la IA y las ocupaciones más afectadas.

Preparar a los trabajadores para la IA

La idea: Los programas de capacitación laboral financiados por el gobierno o las empresas pueden preparar a las personas para carreras más exitosas. Algunos defensores también buscan subsidios gubernamentales temporales para los trabajadores que inicialmente acepten una reducción salarial para cambiar a ocupaciones consideradas menos vulnerables a la disrupción causada por la IA.

Ventajas: La capacitación laboral figura en casi todas las listas de prioridades políticas para una futura economía basada en la IA. Es un principio indiscutible, y algunos programas de capacitación existentes, como los de los colegios comunitarios, son más efectivos que otros, según Martha Gimbel, directora ejecutiva del Budget Lab, una organización de investigación de políticas de la Universidad de Yale.

La senadora Elizabeth Warren en el Capitolio en enero. (Demetrius Freeman/The Washington Post) Foto: Demetrius Freeman — The Washington Post

Desventajas: La capacitación laboral puede abarcar desde un curso breve de habilidades de IA hasta una costosa reeducación. Los programas de capacitación también tienen un historial irregular. «Quienes hablan de capacitación a menudo no comprenden del todo cuánto sabemos o desconocemos sobre qué tipo de capacitación es exitosa», dijo Gimbel.

Detalles: Gina Raimondo, quien se desempeñó como secretaria de Comercio en la administración Biden, ha dicho que una fuerza laboral de IA requiere «un nuevo gran acuerdo entre el gobierno y las empresas».

En una reciente charla TED, puso como ejemplo la colaboración de la administración Biden con el fabricante de chips de IA TSMC para capacitar a trabajadores para los puestos que necesitaba en una enorme fábrica en Arizona.

Difundir las riquezas de la IA

La idea: Proporcionar a las personas un ingreso garantizado, participación pública en empresas de IA u otro beneficio, independientemente del empleo.

Ventajas: Sus defensores afirman que usar la IA como una alcancía para los estadounidenses es una forma fructífera de difundir ampliamente los beneficios de la tecnología.

Desventajas: Estos conceptos no han sido probados y no abordan la pérdida de empleos relacionada con la IA.

Detalles: Alex Bores, candidato demócrata a un escaño en la Cámara de Representantes por Nueva York, ha atraído la atención y a detractores con gran poder adquisitivo por sus propuestas sobre IA, que incluyen un “dividendo de IA”.

Si las empresas de IA resultan ser un éxito rotundo, su propuesta ofrecería acciones de ellas al público. Si los trabajadores se ven perjudicados por la expansión de la IA, el plan de Bores activaría pagos directos u otros beneficios para todos los estadounidenses.

El lunes, el senador Bernie Sanders (independiente por Vermont) declaró que está trabajando en un proyecto de ley que otorgaría al gobierno estadounidense una participación en empresas de IA y la utilizaría para distribuir un pago a todos los estadounidenses.

En una entrevista, Bores afirmó que un documento de política de OpenAI, publicado en abril, contiene algunas ideas conceptualmente similares a las suyas. Añadió que esto demuestra un consenso creciente para limitar la IA. “El documento de OpenAI muestra cuánto ha evolucionado el debate”, dijo Bores.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, esbozó hace años reformas al código tributario y otros cambios de política que podrían ser necesarios a medida que la IA se expande en el mercado laboral.

Sal Khan, fundador de la plataforma educativa en línea Khan Academy, propone una forma diferente de distribuir los beneficios de la IA: las empresas que reemplacen trabajadores con IA deberían destinar voluntariamente el 1% de sus ganancias a la capacitación de sus empleados.

Khan no lo ve como caridad, sino como una manera para que las empresas enfoquen sus esfuerzos de capacitación y eviten consecuencias negativas. Si el desempleo entre los trabajadores de cuello blanco se dispara, afirmó Khan en una entrevista, “las repercusiones políticas serán muy negativas”.

No hacer nada.

La idea: Nadie conoce la magnitud final de las futuras pérdidas de empleo relacionadas con la IA ni qué ocupaciones podrían reducirse o expandirse, por lo que es mejor esperar y ver.

Ventajas: Quienes apoyan esta postura argumentan que apresurarse a realizar costosas reformas en las políticas gubernamentales o corporativas conlleva el riesgo de causar más daño que beneficio.

Desventajas: Algunos economistas y políticos afirman que incluso una pérdida de empleo relativamente pequeña puede tener profundas repercusiones económicas y sociales. Estados Unidos debe sentar las bases ahora para abordar el desempleo provocado por la IA antes de que ocurra, sostienen.

Detalles: Stan Veuger, economista del American Enterprise Institute, un grupo de expertos conservador, afirmó que los mecanismos de apoyo gubernamentales ya establecidos —el seguro de desempleo y el sistema de tipos de interés de la Reserva Federal— serán más fiables que las intervenciones no probadas si la IA provoca una pérdida masiva de empleos.

«No tiene sentido intentar reformar todo nuestro sistema de bienestar social basándonos en meras especulaciones», declaró Veuger.

La administración Trump y algunos de sus aliados han afirmado que el riesgo de pérdida de empleos relacionado con la IA está enormemente exagerado. Es improbable que la mayoría de los demás cargos electos republicanos apoyen las políticas que, según los críticos, ralentizarían el desarrollo de la IA.

© 2026, The Washington Post.