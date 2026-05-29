Acuerdo Estados Unidos-Irán: Donald Trump analiza un borrador para concretar una tregua estable en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo provisional para poner fin a su guerra de varios meses en Medio Oriente, dijeron el jueves altos funcionarios de ambas partes, aunque con la importante salvedad de que el presidente Donald Trump y sus contrapartes en Teherán aún lo analizan.

Altos funcionarios estadounidenses reconocieron el acuerdo marco tras una noche en la que fuerzas de EEUU e Irán intercambiaron fuego de drones y misiles en la región, lo que puso de manifiesto la fragilidad del alto al fuego declarado en abril.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a periodistas en la Casa Blanca que el acuerdo provisional es "multifacético" y está a la espera de la posible aprobación de Trump.

“Tiene varias líneas rojas“, dijo Bessent sobre la revisión del presidente, y añadió: “No va a aceptar un mal acuerdo”.

Bessent señaló que “nada estará sobre la mesa” hasta que los funcionarios iraníes acuerden primero reabrir el Estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que fluye aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial desde Medio Oriente hacia la economía global. Los iraníes también deben acordar entregar su uranio altamente enriquecido y renunciar a cualquier programa nuclear, dijo Bessent, puntos de fricción que hasta ahora han frustrado los acuerdos provisionales.

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Bessent señaló en redes sociales a primera hora del día que EEUU continúa sus esfuerzos por asfixiar financieramente al régimen iraní, impidiendo el pago a sus militares y provocando que agentes de policía no se presenten a trabajar.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Evan Vucci)

Añadió que, mientras la Marina de EEUU mantiene un bloqueo marítimo que ha reducido drásticamente la cantidad de crudo iraní que llega al mercado, la administración tomará medidas para cerrar el acceso de las aerolíneas iraníes a pistas de aterrizaje, reabastecimiento de combustible y venta de boletos.

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“Solo un resultado satisfactorio en las negociaciones pondrá fin a la espiral descendente“, dijo Bessent.

El posible acuerdo fue reportado primero por Axios.

Durante la noche anterior, fuerzas estadounidenses atacaron una instalación de lanzamiento iraní en Bandar Abbas, en el Estrecho de Ormuz, tras derribar cinco drones de ataque iraníes de un solo sentido, según el Comando Central de EEUU, que supervisa las operaciones en la región.

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Militares estadounidenses señalaron que los drones representaban una amenaza para la navegación en el estrecho y que Irán estaba listo para lanzar un sexto.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró el jueves por la mañana que tomó represalias al disparar contra una base aérea estadounidense en Kuwait, desde donde, según dijo, se había originado el ataque a Bandar Abbas.

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No quedó claro de inmediato qué base estadounidense fue el objetivo en Kuwait, país que alberga una importante presencia militar de EEUU. El Comando Central informó el jueves que las fuerzas kuwaitíes interceptaron con éxito un misil balístico iraní y condenó la acción de Teherán.

“El Comando Central de EEUU y sus socios regionales permanecen vigilantes y mesurados mientras continuamos defendiendo a nuestras fuerzas e intereses de la agresión iraní injustificada“, dijeron los militares en un comunicado.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para tratar sobre operaciones militares, describió las acciones de EEUU como “mesuradas, puramente defensivas e intencionadas para mantener el alto al fuego”. El CGRI, por su parte, acusó a EEUU de disparar primero y amenazó con una escalada si Irán vuelve a ser atacado.

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Varias personas pasan en bicicleta junto a una valla publicitaria antiestadounidense que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán, el 25 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

“Esta respuesta es una advertencia seria para que el enemigo sepa que la agresión no quedará sin respuesta”, dijo el CGRI en un comunicado el jueves por la mañana. “Si se repite, nuestra respuesta será más contundente. La responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor”.

La acción militar tensó aún más el frágil alto al fuego tras el intercambio de fuego entre ambas partes a principios de esta semana. El lunes, fuerzas estadounidenses atacaron sitios de lanzamiento de misiles iraníes y embarcaciones que, según funcionarios de EEUU, colocaban minas en el Estrecho de Ormuz.

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Las negociaciones se han visto obstaculizadas por desacuerdos sobre las reservas de uranio enriquecido de Irán y su programa nuclear. Irán exige un alivio de sanciones y la liberación de miles de millones de dólares en fondos soberanos congelados.

Ali Bagheri Kani, secretario adjunto del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo a la agencia estatal rusa RIA Novosti en una entrevista publicada el jueves que “los activos de Irán deben ser devueltos a Irán en su totalidad e incondicionalmente”.

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Consultado sobre los activos congelados el miércoles, Trump dijo: “Tenemos el control del dinero que ellos reclaman como suyo. Mantendremos el control de ese dinero. Cuando se comporten correctamente y hagan lo correcto, les dejaremos tener su dinero. Pero por ahora, no lo haremos”.

En una reunión de gabinete el miércoles, Trump expresó confianza en que tiene el máximo poder de negociación con Irán y no se siente presionado para cerrar un acuerdo.

“Llevamos unos meses con esto. Vietnam duró 19 años. Corea duró ocho años. Afganistán duró muchos años“, dijo Trump cuando se le preguntó sobre el plazo para poner fin a la guerra. Antes en la reunión, señaló: “Todas duraron muchos, muchos años. Y nosotros llevamos unos meses”.

Hacer referencia a guerras extranjeras largas e impopulares puede no beneficiar necesariamente a Trump, quien enfrenta un descontento creciente entre los estadounidenses, incluso por los altos precios de la gasolina, a menos de seis meses de las elecciones de mitad de período.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

Los intentos de Trump por cerrar un acuerdo con Irán también parecen complicarse por su relación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien ha presionado para continuar los ataques.

A principios de esta semana, el presidente exigió que varios países, entre ellos Arabia Saudita y Qatar, normalicen sus relaciones con Israel en lo que pareció ser un intento de brindarle a Netanyahu una gran victoria diplomática a cambio de poner fin a las hostilidades. Varios de estos aliados de EEUU han restado importancia hasta ahora a la posibilidad de sumarse a los tratados diplomáticos con Israel conocidos como los Acuerdos de Abraham.

Los combates continuos entre Israel, socio de EEUU contra Irán, y Hezbollah, el grupo militante respaldado por Irán en Líbano, también han afectado los esfuerzos por alcanzar un acuerdo integral.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron el jueves que realizaron un ataque aéreo en las afueras de Beirut. El comandante de la unidad de misiles de Hezbollah, Ali al-Husseini, fue el objetivo, según reportes de medios israelíes.

Israel también atacó varios puntos en el sur de Líbano, incluida la ciudad portuaria de Sidón, una zona que no estaba bajo advertencias de evacuación israelíes. El miércoles, las FDI habían ordenado a los residentes del sur de Líbano evacuar más allá del río Zahrani, lo que amplió efectivamente el área que considera "zonas de combate" al 15 por ciento del territorio libanés.

El jueves, un día después de que Hezbollah matara a un soldado de las FDI en el norte de Israel, con lo que el número de soldados israelíes muertos ascendió a 24, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, pidió a Netanyahu intensificar los ataques contra Hezbollah y declaró: “Por cada dron que golpee a uno de nuestros soldados, deben derrumbarse 100 edificios”.

Tres personas murieron —una mujer y dos niños— y 15 resultaron heridas en un ataque a un suburbio del sur de Beirut, informó el jueves el Ministerio de Salud de Líbano.

El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz en los últimos meses ha provocado un alza global en el precio del petróleo (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Militares de Israel y Líbano tienen previsto reunirse en el Pentágono el viernes bajo supervisión estadounidense, con una ronda separada de conversaciones políticas programada para la próxima semana, dijo un funcionario israelí a The Washington Post bajo condición de anonimato para tratar asuntos diplomáticos sensibles.

A falta de un acuerdo integral con Irán, el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz en los últimos meses ha provocado un alza global en el precio del petróleo y un aumento significativo de los precios de la gasolina en Estados Unidos.

La administración Trump expresó su indignación ante la propuesta iraní de cobrar peajes a los buques que transiten por el estrecho, y esta semana Trump amenazó con “volar” a Omán, aliado de EEUU y mediador clave con Teherán, tras conocerse que la nación del Golfo Pérsico estaba en conversaciones con Irán para cobrar peajes conjuntamente.

Al tiempo que pedía la reapertura del estrecho, Trump declaró el miércoles que EEUU tiene tanto petróleo propio que “no necesitamos el estrecho. No necesitamos nada”.

Trump dijo que Irán cometía un error al creer que “iban a aguantarme” bajo la presión política de las elecciones de este año.

“No me importan las elecciones de mitad de período“, dijo.

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