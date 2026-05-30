La enorme explosión del cohete de Blue Origin le da ventaja a Elon Musk en la carrera espacial

Incendio durante una explosión del cohete no tripulado New Glenn de Blue Origin durante una prueba en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., 28 de mayo de 2026 (NASASpaceflight.com/REUTERS)

La explosión de un cohete de Blue Origin en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral el jueves podría tener repercusiones en todo el programa espacial estadounidense y acarrear implicaciones a largo plazo para la carrera contra China por enviar astronautas de nuevo a la Luna.

Los funcionarios estadounidenses ya desconfiaban de la capacidad de los fabricantes privados de cohetes para llevar a cabo los complejos pasos necesarios para el regreso de los humanos a la superficie lunar. Ahora, una de las principales opciones potenciales se ha esfumado, sin que exista un plazo previsto para su recuperación.

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El cohete New Glenn de Blue Origin fue visto como una alternativa viable al programa Starship de SpaceX, aún sin probar, y como un pilar de la capacidad del país para llevar a cabo los planes de regresar a la Luna antes del final del segundo mandato del presidente Donald Trump.

“Nos dio optimismo saber que teníamos varias opciones”, dijo Garrett Reisman, un ex astronauta de la NASA que se desempeña como profesor de ingeniería astronáutica en la Universidad del Sur de California. “Ahora, con este accidente, es posible que durante un tiempo no volvamos a tener múltiples opciones”.

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Un cohete New Glenn de Blue Origin listo para su lanzamiento en la Estación de la Fuerza Espacial de EEUU en Cabo Cañaveral, Florida, el 18 de abril de 2026 (AP/John Raoux)

Mientras tanto, la explosión del New Glenn frena las ambiciones de Amazon de competir con SpaceX en el competitivo mercado de internet satelital. Se esperaba que el cohete transportara pronto 48 satélites a la órbita terrestre baja para Amazon, mejorando así la constelación de banda ancha de la compañía.

En resumen, la catastrófica explosión sienta las bases para el dominio de Elon Musk en el sector espacial, lo que deja al gobierno estadounidense y a muchos consumidores más dependientes de los servicios de SpaceX antes de su masiva salida a bolsa, que se espera sea la mayor de la historia.

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“Eso deja a la NASA únicamente con la Starship (de SpaceX)”, dijo Reisman.

El cohete New Glenn explotó en su plataforma de lanzamiento alrededor de las 9 de la noche del jueves, generando una enorme bola de fuego que rápidamente envolvió el complejo de lanzamiento y tiñó el cielo nocturno de naranja y blanco. Jeff Bezos, propietario de Blue Origin, afirmó que todo su personal se encontraba a salvo y añadió: “Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar”. Bezos, presidente ejecutivo de Amazon, es propietario de The Washington Post.

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La compañía de cohetes dijo que “experimentó una anomalía durante la prueba de encendido del jueves” y que publicaría actualizaciones a medida que las tuviera.

El viernes, se informó que los restos de la explosión podrían llegar a la costa y se advirtió a la población que no los tocara ni se acercara a ellos, sino que informara sobre su ubicación.

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Daños en la plataforma de lanzamiento tras la explosión de un cohete no tripulado New Glenn de Blue Origin durante una prueba en la Estación Espacial Internacional de Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., el 29 de mayo de 2026 (REUTERS/Joe Skipper)

La magnitud de la explosión generó comparaciones con el fallo del misil soviético N1 en 1969, una de las mayores explosiones no militares de la historia. Según Reisman, debido a que el New Glenn estaba cargado de propelente, almacenó una enorme cantidad de energía.

“Los cohetes que explotan en pleno vuelo suelen producir una explosión mucho menor porque han consumido propelente”, explicó. “La única otra explosión de cohete en la plataforma que habría sido mayor fue la del N1 soviético. Esta es probablemente la mayor que hemos tenido”.

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La enorme bola de fuego “demuestra la enorme cantidad de combustible que contienen estos cohetes más grandes”, dijo Lori Garver, ex subadministradora de la NASA.

Este revés pone en peligro el ya ambicioso calendario del programa Artemis para llevar humanos a la Luna durante el mandato de Trump, lo que aumenta la posibilidad de que pierda interés y apoyo para la NASA, según Todd Harrison, investigador principal especializado en política espacial del American Enterprise Institute.

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Blue Origin y SpaceX estuvieron construyendo módulos de aterrizaje lunares que compiten entre sí, el componente necesario para un eventual alunizaje tripulado previsto para 2028, en la misión Artemis IV.

Incluso antes de la explosión, esa cronología ya parecía osada para algunos observadores externos.

La cápsula tripulada Orion para la misión lunar Artemis IV se muestra en construcción durante un evento de la NASA para los medios de comunicación sobre el programa Artemis en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EE. UU., el 16 de diciembre de 2024 (REUTERS/Steve Nesius)

“Ambas compañías se han retrasado por diferentes motivos”, dijo Harrison. “Parecía que Blue Origin estaba a punto de alcanzar a SpaceX y superarla, teniendo un módulo lunar listo primero. Eso ya no es así”.

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Según Harrison, tener el módulo de aterrizaje listo para 2027, cuando estaba previsto que Artemis III probara las maniobras entre una cápsula tripulada y uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales en órbita terrestre baja, ahora parece cada vez más una “curiosidad” para Blue Origin.

Según Harrison, la prueba más reciente de Starship, denominada “Vuelo 12”, tampoco fue un éxito rotundo debido a algunas fallas en los motores durante el vuelo. La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió los vuelos de Starship a la espera de una investigación liderada por SpaceX.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, y el vicepresidente de T-Mobile, Mike Sievert, participan en una conferencia de prensa conjunta en la base espacial de SpaceX, en Brownsville, Texas, EE. UU., el 25 de agosto de 2022 (REUTERS/Adrees Latif/Foto de archivo)

Según los expertos, un aspecto fundamental para determinar la viabilidad de New Glenn es la rapidez con la que pueda recuperar su única plataforma de lanzamiento y volver a ponerla en funcionamiento.

“No solo tendrán que realizar una investigación exhaustiva para determinar la causa raíz del accidente del cohete, sino que también tendrán que reconstruir la plataforma de lanzamiento, lo que podría llevar meses, quizás más de un año, dependiendo de la gravedad de los daños”, dijo Harrison.

Garver dijo que era difícil saber cuánto tiempo llevaría reconstruir la plataforma de lanzamiento, pero que los daños parecían extensos y que podría tardar un año o más.

Señaló que Blue Origin está construyendo una segunda plataforma de lanzamiento, pero que aún está lejos de estar operativa, y que ahora podría plantearse la cuestión de si la forma más rápida de poner en funcionamiento al menos una plataforma de lanzamiento sería acelerar la construcción de la nueva en lugar de reparar la existente.

Blue Origin tenía previsto lanzar este otoño su módulo de aterrizaje lunar Blue Moon Mark 1, un prototipo diseñado para transportar cargas útiles a la superficie lunar. La compañía también recibió recientemente un contrato de la NASA para transportar vehículos exploradores a la Luna. Pero Garver señaló que si SpaceX logra cumplir con sus plazos, aún podría mantener en marcha las futuras misiones Artemis.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, Lauren Sánchez y Elon Musk asisten a una cena ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Museo Nacional de la Construcción en Washington, D.C., EE. UU., 19 de enero de 2025 (REUTERS/Carlos Barria)

Reisman, el exastronauta que se desempeñó como director de operaciones espaciales en SpaceX, expresó un optimismo cauteloso. Dijo que los daños en la plataforma de lanzamiento no parecían tan graves como temía inicialmente, y señaló que las áreas principales afectadas son la destrucción total de una torre de protección contra rayos y los daños en otro componente llamado transportador-erector.

“Al ver esa explosión tan grande, esperaba algo peor”, añadió.

© 2026, The Washington Post.