Por qué los precios del oro y la plata están aumentando a un ritmo vertiginoso

La combinación de tensiones geopolíticas, compras récord de bancos centrales y un dólar debilitado está impulsando una fuerte migración de capitales hacia los metales preciosos

Los metales preciosos se dispararon este lunes —con el oro extendiendo su racha récord por encima de los 5.100 dólares por onza troy y la plata alcanzando nuevos máximos— a medida que los inversores continuaron volcando capital en activos tangibles como cobertura frente a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica.

El oro subía un 2,4 % en la bolsa de materias primas COMEX de Nueva York en las primeras operaciones de la tarde, después de haber superado por primera vez el umbral de los 5.000 dólares un día antes. La plata, que suele ser más volátil, se disparó un 14,6 % el lunes hasta superar los 116 dólares por onza, prolongando una escalada que ha más que triplicado su valor en el último año.

Los analistas señalan que el repunte de ambos metales refleja un giro más amplio alejándose de los activos denominados en dólares, un fenómeno conocido como el “comercio de la depreciación”.

“Esto no es un repunte impulsado por memes… se trata de un repunte fundamental en términos de la desdolarización del mundo, ya que los bancos centrales se están protegiendo de la política de Estados Unidos y, quizá, de la imprevisibilidad de lo que hace Estados Unidos”, afirmó Bob Gottlieb, ex operador de metales que trabajó para JPMorgan y otras instituciones financieras.

Los metales preciosos suelen atraer mayores flujos de inversión cuando aumenta la volatilidad en los mercados financieros (Shutterstock.com)

Numerosos bancos centrales aumentaron sus compras de oro en 2022, al inicio de la guerra en Ucrania, y esas adquisiciones se aceleraron a comienzos de 2025, cuando las guerras comerciales del presidente Donald Trump alteraron los mercados globales. Esas preocupaciones se han reavivado en las últimas semanas, a medida que la administración Trump ha adoptado una postura de política exterior más agresiva, incluida la captura del líder venezolano Nicolás Maduro en una operación militar y las amenazas a líderes europeos por las exigencias de Estados Unidos de anexar Groenlandia.

Durante el fin de semana, Trump amenazó a Canadá con imponer un arancel del 100 %, al afirmar que se aplicaría “de inmediato” si Ottawa concretaba un acuerdo comercial con China. Sin embargo, el primer ministro Mark Carney había anunciado el pacto una semana antes, lo que inicialmente le valió elogios de Trump.

“El actual escenario de conflictos geopolíticos, como un juego de golpear al topo, sigue sosteniendo una prima de riesgo en el oro”, dijo Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial.

Los metales preciosos cumplen un rol clave como cobertura frente a crisis económicas y tensiones internacionales (Foto: Shutterstock)

Turnquist señaló que los metales también están siendo impulsados al alza por la caída del dólar estadounidense, que volvió a descender el lunes por la mañana hasta su nivel más bajo desde septiembre. Un dólar más débil implica que las monedas extranjeras se fortalecen en términos relativos, lo que impulsa las compras de inversiones no denominadas en dólares por parte de inversores extranjeros.

Los precios de la plata también se han visto impulsados por el crecimiento de los usos industriales en los últimos años, incluidos los paneles solares y los proyectos de centros de datos. Las existencias de plata han disminuido recientemente en la Bolsa de Metales de Chicago, a medida que los envíos salen de Estados Unidos hacia otros destinos, señaló Gottlieb.

El oro y la plata también han registrado un aumento del interés por parte de inversores minoristas que buscan beneficiarse del alza de los precios. Según el Consejo Mundial del Oro, una asociación del sector, los fondos de inversión respaldados por oro en América del Norte sumaron un récord de aproximadamente 51.000 millones de dólares en 2025.

La cotización de los metales refleja la interacción entre oferta, demanda y expectativas del mercado

Esos fondos añadieron otros 5.000 millones de dólares en las primeras semanas de 2026, lo que indica que la tendencia continuó en el nuevo año, dijo Joe Cavatoni, estratega jefe de mercados de la organización. “Lo que estamos viendo y escuchando es que la demanda minorista [de oro] en Estados Unidos es más alta y sigue aumentando”, afirmó.

Otros metales también han ganado valor. El cobre subió impulsado por un arancel del 50 % sobre productos terminados que la administración Trump impuso en julio. Los futuros vinculados al platino y al paladio, ambos utilizados en catalizadores automotrices y otros productos industriales, han subido más de un 25 % desde el inicio del año.

