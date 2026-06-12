Autoridades registran 397 emergencias y elevan la alerta por suelos saturados en la temporada de lluvias en Guatemala

Maryflor Morates, junto a personal de emergencia, supervisa la distribución de ayuda a los residentes de Aldea los esclavos, quienes se congregan en un centro comunitario para recibir suministros. (Conred Guatemala)

La Secretaría Ejecutiva (SE) de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) informó que atendió 397 emergencias durante la temporada de lluvias de 2026 en Guatemala, mientras las autoridades prevén que las precipitaciones continúen y advierten que la saturación de los suelos eleva el riesgo para la población en distintas zonas del país.

En las últimas 24 horas se registraron 26 emergencias, según la SE-CONRED. Seis ocurrieron en Guatemala, cuatro en El Progreso, tres en Alta Verapaz, dos en Escuintla, Quiché y Santa Rosa, y una en Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Petén, Retalhuleu y Zacapa.

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Las emergencias más recurrentes de la temporada han sido las inundaciones, con 97 casos, y las caídas de árbol, con 86, de acuerdo con la SE-CONRED. Por departamentos, Alta Verapaz concentra 78 incidentes, Guatemala 54 y Chiquimula 36.

La advertencia oficial se apoya en una tendencia que, según la SE-CONRED, puede agravarse si persisten las lluvias sobre un territorio donde los suelos “comienzan a saturarse”. Por esa razón, la institución pidió no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas y evitar el paso por cauces ante el descenso de lahares en la cadena volcánica.

Personal de Se Conred verifica situación de pobladores en comunidades afectadas por las lluvias. (Conred Guatemala)

Alta Verapaz, Guatemala y Chiquimula concentran la mayor cantidad de emergencias

La recomendación central del sistema CONRED es que las familias identifiquen rutas de evacuación y zonas seguras dentro de sus hogares. Si la situación lo exige, la entidad pidió aplicar el principio de la autoevacuación y activar el sistema de emergencia a través de cuerpos de socorro, autoridades locales o el número 119.

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En paralelo a la respuesta por la temporada de lluvias, la SE-CONRED realizó un taller de fortalecimiento de capacidades para integrantes de la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres del cantón Belén, en el municipio de El Palmar, Quetzaltenango. La actividad estuvo orientada a actualizar conocimientos sobre la actividad del volcán Santiaguito y sobre las condiciones climáticas previstas para 2026.

Miembros de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) cargan cajas de suministros en un vehículo, preparándose para la distribución de ayuda humanitaria a comunidades afectadas por inundaciones. (Conred Guatemala)

Según la información oficial, la capacitación incluyó contenidos sobre la temporada de lluvias, la canícula, la temporada de huracanes y la posible influencia del fenómeno de El Niño. El objetivo fue que los participantes conocieran los riesgos que podrían presentarse en los próximos meses y las acciones de preparación disponibles para sus comunidades.

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La preparación comunitaria se enfocó en Santiaguito y en los riesgos climáticos previstos para 2026

Personal del Departamento de Prevención de Volcanes de la SE-CONRED compartió información actualizada sobre el comportamiento del volcán Santiaguito, descrito por la institución como uno de los complejos volcánicos más activos del país. También difundió recomendaciones de seguridad para las comunidades cercanas al volcán.

La SE-CONRED explicó que las COLRED constituyen el primer nivel de organización comunitaria dentro del sistema CONRED. Sus integrantes son líderes comunitarios capacitados para identificar amenazas, promover medidas de prevención, coordinar acciones de preparación y apoyar la respuesta ante emergencias en sus localidades.

En la jornada participaron representantes de la SE-CONRED, miembros de la COLRED del cantón Belén y estudiantes en práctica del Centro Universitario de Occidente. Según la institución, esa articulación busca reforzar el trabajo conjunto entre entidades públicas, academia y comunidades expuestas a amenazas volcánicas e hidrometeorológicas.

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La ayuda humanitaria se distribuye en Santa Rosa, Escuintla, Jalapa y Jutiapa tras evaluaciones EDAN

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED mantiene el despliegue de fuerzas de tarea y la coordinación interinstitucional para atender a familias afectadas por las lluvias asociadas a la depresión tropical Cristina, degradada a un sistema de baja presión, en el marco de la Alerta Anaranjada institucional, según la entidad.

Antes de la entrega de ayuda humanitaria, personal de la SE-CONRED y autoridades locales realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar la magnitud de las afectaciones y los recursos requeridos. La asistencia se distribuye en los departamentos de Santa Rosa, Escuintla, Jalapa y Jutiapa, con insumos como kits de alimentos, higiene y limpieza, cocina, cajas de bebidas proteicas, agua pura, frazadas tipo poncho, colchonetas, filtros de agua y carpas, de acuerdo con la SE-CONRED.

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Entre las acciones operativas se incluyen la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la habilitación de albergues y el despliegue de los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) y los Equipos de Intervención Estratégica (EIE), que efectúan evaluaciones en campo, monitoreo y coordinación con autoridades locales y departamentales, según la entidad.

La SE-CONRED informó que mantiene el monitoreo meteorológico en coordinación con el INSIVUMEH y el resto de instituciones del Sistema CONRED, y recomendó a la población informarse por canales oficiales, seguir las indicaciones de las autoridades locales y reportar emergencias al 119 de CONRED.