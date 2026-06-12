Teleshow

Eugenia Tobal contó la historia detrás de su foto viral con el Papa Francisco: “Yo estaba rota”

La actriz recordó aquel momento cara a cara con el Sumo Pontífice y cómo influyó directamente en su deseo de convertirse en madre

Guardar
Google icon
La actriz Eugenia Tobal dialogó con Mario Pergolini sobre la foto con el Sumo Pontífice que dio la vuelta al mundo

La historia de Eugenia Tobal y su inesperado encuentro con el Papa Francisco tuvo su origen en el deseo de una madre de regalarle a sus hijos un momento único. Sin que ninguno de los hermanos estuviera al tanto, la madre de la actriz organizó la sorpresa durante un viaje familiar a Europa.

Ninguno de los tres imaginaba que aquel recorrido por París, Ámsterdam y Roma culminaría con una audiencia especial en el Vaticano.La familia Tobal no se considera practicante. Sin embargo, el contexto del primer año de Francisco como Papa ofrecía una oportunidad inédita: los argentinos podían, mediante una carta, solicitar participar en una misa con un tratamiento especial y acceso a un sector reservado en la Plaza de San Pedro.

PUBLICIDAD

La madre de Eugenia gestionó la invitación sin que sus hijos supieran nada, relatando que el viaje era un motivo relevante para la familia.La revelación de la sorpresa ocurrió poco antes de la partida. El viaje de los tres hermanos, que rondaban los cuarenta años y ya tenían sus propias familias, tomó un giro inesperado cuando supieron que asistirían a la audiencia papal. La experiencia, concebida como un regalo, fortaleció los vínculos entre ellos y los llevó a compartir uno de los episodios más emotivos de sus vidas.La jornada comenzó muy temprano. Gracias a la llegada anticipada, los hermanos lograron ubicarse junto a la baranda, en primera fila.

La organización del evento en la Plaza de San Pedro preveía sectores diferenciados: parejas recién casadas por un lado, otros fieles por otro, y un espacio específico para quienes habían presentado pedidos especiales. En ese contexto, la familia Tobal se encontró a escasos metros del Papa Francisco.

PUBLICIDAD

Eugenia Tobal junto al Papa Francisco
Eugenia Tobal junto al Papa Francisco

La dinámica de la audiencia no garantizaba un contacto personal para todos los presentes. Sin embargo, la fortuna y la determinación de los hermanos los pusieron frente a Francisco. Fue entonces cuando sucedió el episodio que se convertiría en portada del diario L’Osservatore Romano, el órgano de prensa oficial del Vaticano. La imagen del Papa y Eugenia Tobal, frente a frente, emocionados y en contacto directo, ocupó la tapa del periódico y se difundió en medios internacionales.

El encuentro cobró un significado particular para Eugenia, quien atravesaba un momento personal de profundo impacto. Había perdido un embarazo a los treinta y seis años y, en sus palabras, se sentía “rota”, sin vislumbrar un futuro claro en relación a la maternidad. La actriz no tenía planeado dirigirse al Papa, pero cuando se encontró frente a él, expresó desde lo más íntimo su deseo de ser madre. “Me salió así del alma, porque yo estaba en un momento... Yo estaba rota, Mario”, relató durante una entrevista con el ciclo Otro Día Perdido.

La escena fue capturada por las cámaras del Vaticano y por un fotógrafo ocasional, ya que la familia decidió no usar celulares durante la audiencia para vivir el momento de manera auténtica. En la imagen, Eugenia y el Papa Francisco se tocan la frente, compartiendo un instante de profunda conexión emocional que se reflejó en las lágrimas de la actriz.

El Papa no solo escuchó el pedido de Eugenia, sino que le dedicó varios segundos de atención y la bendijo de manera especial, un gesto que, según la protagonista, no era habitual en ese tipo de encuentros públicos. El episodio incluyó también la presencia de los hermanos de la actriz, que la rodearon en un abrazo espontáneo y conmovedor.

La foto salió en la portada del órgano oficial de prensa del Vaticano
La foto salió en la portada del órgano oficial de prensa del Vaticano

Ese día tenía un valor simbólico adicional: coincidía con el cumpleaños del padre de Eugenia, lo que incrementó la carga emocional de la jornada. La actriz recordó que, aunque su familia no es practicante, sintió que “el tiempo se detuvo” durante ese breve pero intenso intercambio con el Papa Francisco.

Algunos detalles de la conversación se conocieron por lectura de labios, ya que el episodio no había sido previsto ni por la protagonista ni por los organizadores. Eugenia contó que la frase que dirigió al Papa surgió espontáneamente, sin agenda ni intención previa, y que el gesto de Francisco fue interpretado por muchos como una bendición especial para su deseo de ser madre.

A pesar de lo vivido, la actriz afirmó que no se considera practicante ni cambió su postura religiosa tras el encuentro: “Yo creo que eso fue energía pura”, expresó, alejándose de las interpretaciones estrictamente religiosas. La experiencia, no obstante, dejó una huella imborrable en su vida y en la de su familia.

La repercusión del episodio, tanto a nivel mediático como personal, se amplificó por la coincidencia de factores: el contexto del primer año del Papa argentino, la espontaneidad de la participación, la carga emocional de la situación vital de la actriz y la publicación de la imagen en la tapa del diario del Vaticano.

Temas Relacionados

Eugenia TobalPapa Francisco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confirmaron que Susana Giménez por ahora no viaja al Mundial 2026: qué podría cambiar la decisión

A días del debut de la selección argentina, Juan Etchegoyen anunció en Infobae en Vivo que la diva no estará en Dallas ni Kansas siguiendo a la Scaloneta

Confirmaron que Susana Giménez por ahora no viaja al Mundial 2026: qué podría cambiar la decisión

El gesto de Shakira en la previa de la apertura Mundial 2026 con Marley y su equipo que terminó de manera abrupta

La artista compartió un momento distendido con el conductor argentino en medio de los preparativos para la ceremonia inaugural

El gesto de Shakira en la previa de la apertura Mundial 2026 con Marley y su equipo que terminó de manera abrupta

Wanda Nara se compró una camioneta de lujo y dejó una sugestiva reflexión: “Con el fruto de tu trabajo”

La empresaria compartió la adquisición del vehículo valuado en casi USD 400.000 y acompañó la publicación con una frase que dio que hablar

Wanda Nara se compró una camioneta de lujo y dejó una sugestiva reflexión: “Con el fruto de tu trabajo”

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

El periodista de 82 años estaba internado en el Sanatorio Mater Dei desde mediados de mayo con un cuadro que mantuvo en vilo a su entorno

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

La exesposa de Diego Simeone compartió imágenes de su presente, marcado por su flamante rol de abuela y una búsqueda personal

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

DEPORTES

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026

Canadá vs Bosnia-Herzegovina, EN VIVO por el Mundial 2026

Con lágrimas en sus ojos, Ander Herrera se despidió de Boca Juniors con un emotivo discurso

El futbolista de Newell’s Saúl Salcedo protagonizó un trágico accidente: murió una persona

Canadá le rechazó la visa a una figura de Ghana que está acusada de violación: no podrá jugar el primer partido del Mundial

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

TELESHOW

Confirmaron que Susana Giménez por ahora no viaja al Mundial 2026: qué podría cambiar la decisión

Confirmaron que Susana Giménez por ahora no viaja al Mundial 2026: qué podría cambiar la decisión

El gesto de Shakira en la previa de la apertura Mundial 2026 con Marley y su equipo que terminó de manera abrupta

Wanda Nara se compró una camioneta de lujo y dejó una sugestiva reflexión: “Con el fruto de tu trabajo”

Chiche Gelblung recibió el alta médica después de casi un mes y ya prepara su vuelta al trabajo

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

INFOBAE AMÉRICA

La frontera de 363 kilómetros que obliga a Panamá y Costa Rica a trabajar juntos

La frontera de 363 kilómetros que obliga a Panamá y Costa Rica a trabajar juntos

Mar de fondo y mareas vivas intensificarán el riesgo en las costas salvadoreñas

Honduras: salud confirma primer caso por transmisión local de sarampión

El Congreso busca acelerar una ley de protección de datos para habilitar la identidad digital de los guatemaltecos

El callejón político de Trump: el análisis de Andrés Serbin sobre la guerra con Irán y la fractura interna en la Casa Blanca