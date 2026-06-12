Eugenia Tobal contó la historia detrás de su foto viral con el Papa Francisco: “Yo estaba rota”

La actriz Eugenia Tobal dialogó con Mario Pergolini sobre la foto con el Sumo Pontífice que dio la vuelta al mundo

La historia de Eugenia Tobal y su inesperado encuentro con el Papa Francisco tuvo su origen en el deseo de una madre de regalarle a sus hijos un momento único. Sin que ninguno de los hermanos estuviera al tanto, la madre de la actriz organizó la sorpresa durante un viaje familiar a Europa.

Ninguno de los tres imaginaba que aquel recorrido por París, Ámsterdam y Roma culminaría con una audiencia especial en el Vaticano.La familia Tobal no se considera practicante. Sin embargo, el contexto del primer año de Francisco como Papa ofrecía una oportunidad inédita: los argentinos podían, mediante una carta, solicitar participar en una misa con un tratamiento especial y acceso a un sector reservado en la Plaza de San Pedro.

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La madre de Eugenia gestionó la invitación sin que sus hijos supieran nada, relatando que el viaje era un motivo relevante para la familia.La revelación de la sorpresa ocurrió poco antes de la partida. El viaje de los tres hermanos, que rondaban los cuarenta años y ya tenían sus propias familias, tomó un giro inesperado cuando supieron que asistirían a la audiencia papal. La experiencia, concebida como un regalo, fortaleció los vínculos entre ellos y los llevó a compartir uno de los episodios más emotivos de sus vidas.La jornada comenzó muy temprano. Gracias a la llegada anticipada, los hermanos lograron ubicarse junto a la baranda, en primera fila.

La organización del evento en la Plaza de San Pedro preveía sectores diferenciados: parejas recién casadas por un lado, otros fieles por otro, y un espacio específico para quienes habían presentado pedidos especiales. En ese contexto, la familia Tobal se encontró a escasos metros del Papa Francisco.

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Eugenia Tobal junto al Papa Francisco

La dinámica de la audiencia no garantizaba un contacto personal para todos los presentes. Sin embargo, la fortuna y la determinación de los hermanos los pusieron frente a Francisco. Fue entonces cuando sucedió el episodio que se convertiría en portada del diario L’Osservatore Romano, el órgano de prensa oficial del Vaticano. La imagen del Papa y Eugenia Tobal, frente a frente, emocionados y en contacto directo, ocupó la tapa del periódico y se difundió en medios internacionales.

El encuentro cobró un significado particular para Eugenia, quien atravesaba un momento personal de profundo impacto. Había perdido un embarazo a los treinta y seis años y, en sus palabras, se sentía “rota”, sin vislumbrar un futuro claro en relación a la maternidad. La actriz no tenía planeado dirigirse al Papa, pero cuando se encontró frente a él, expresó desde lo más íntimo su deseo de ser madre. “Me salió así del alma, porque yo estaba en un momento... Yo estaba rota, Mario”, relató durante una entrevista con el ciclo Otro Día Perdido.

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La escena fue capturada por las cámaras del Vaticano y por un fotógrafo ocasional, ya que la familia decidió no usar celulares durante la audiencia para vivir el momento de manera auténtica. En la imagen, Eugenia y el Papa Francisco se tocan la frente, compartiendo un instante de profunda conexión emocional que se reflejó en las lágrimas de la actriz.

El Papa no solo escuchó el pedido de Eugenia, sino que le dedicó varios segundos de atención y la bendijo de manera especial, un gesto que, según la protagonista, no era habitual en ese tipo de encuentros públicos. El episodio incluyó también la presencia de los hermanos de la actriz, que la rodearon en un abrazo espontáneo y conmovedor.

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La foto salió en la portada del órgano oficial de prensa del Vaticano

Ese día tenía un valor simbólico adicional: coincidía con el cumpleaños del padre de Eugenia, lo que incrementó la carga emocional de la jornada. La actriz recordó que, aunque su familia no es practicante, sintió que “el tiempo se detuvo” durante ese breve pero intenso intercambio con el Papa Francisco.

Algunos detalles de la conversación se conocieron por lectura de labios, ya que el episodio no había sido previsto ni por la protagonista ni por los organizadores. Eugenia contó que la frase que dirigió al Papa surgió espontáneamente, sin agenda ni intención previa, y que el gesto de Francisco fue interpretado por muchos como una bendición especial para su deseo de ser madre.

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A pesar de lo vivido, la actriz afirmó que no se considera practicante ni cambió su postura religiosa tras el encuentro: “Yo creo que eso fue energía pura”, expresó, alejándose de las interpretaciones estrictamente religiosas. La experiencia, no obstante, dejó una huella imborrable en su vida y en la de su familia.

La repercusión del episodio, tanto a nivel mediático como personal, se amplificó por la coincidencia de factores: el contexto del primer año del Papa argentino, la espontaneidad de la participación, la carga emocional de la situación vital de la actriz y la publicación de la imagen en la tapa del diario del Vaticano.

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