Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo preside la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica

El mandatario aseguró que la respuesta ante el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, el lavado de dinero y la trata de personas debe ser firme, coordinada, legal y permanente

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Oficial del ejército y civil intercambian objetos con dos candidatos en uniforme ceremonial con sombreros de plumas. Otros militares y un edificio de escuela al fondo
Bernardo Arévalo encabezó el 12 de junio de 2026 la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica en San Juan Sacatepéquez. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo encabezó este 12 de junio de 2026 la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica en San Juan Sacatepéquez, acto en el que los cadetes pasaron a ser nuevos oficiales del Ejército de Guatemala y recibieron el grado de subteniente en medio de un mensaje oficial centrado en la modernización militar, la capacitación permanente y la lucha contra el crimen transnacional.

El acuerdo gubernativo leído durante la ceremonia estableció que el ascenso alcanza a 28 nuevos subtenientes distribuidos en tres especialidades: 18 en Infantería, ocho en Policía Militar y dos en Transmisiones.

Durante su discurso, Arévalo afirmó que los nuevos oficiales asumen “una responsabilidad única ante la patria” y vinculó esa tarea con amenazas que, según dijo, afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo del país. En esa enumeración incluyó el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, el lavado de dinero y la trata de personas.

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El presidente sostuvo que “la lucha frontal contra el narcotráfico es una prioridad nacional” y añadió que “no hay, no puede haber espacio para la ambigüedad”. Según Arévalo, la respuesta del Estado de Guatemala debe ser “firme, coordinada, legal y permanente”.

Tres hombres, dos de ellos oficiales del ejército uniformados y uno de traje, observan a un cadete con uniforme de gala en una ceremonia al aire libre
Bernardo Arévalo encabezó el 12 de junio de 2026 la graduación de la promoción 163 de la Escuela Politécnica en San Juan Sacatepéquez. (Diario de Centroamérica) (Diario de Centroamerica)

El Gobierno vinculó la nueva promoción con la modernización del Ejército

Arévalo planteó ante los graduados que uno de sus principales retos será desarrollar capacidades para operar con tecnología avanzada. Según el mandatario, el oficial “del presente y del futuro” debe conducir operaciones con sistemas modernos de comunicación, vigilancia, movilidad, análisis de información, inteligencia, interoperabilidad y mando y control.

En esa línea, aseguró que la modernización militar “está ocurriendo hoy, ahora” y la resumió en tres ejes: “Modernización, capacitación, profesionalización”. El presidente sostuvo que esa ruta busca consolidar “un ejército moderno, profesional y preparado”, adaptado a nuevas amenazas y enmarcado en la seguridad democrática.

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El mensaje también puso el foco en la formación continua. “Su formación no termina hoy”, dijo Arévalo a los graduados, y advirtió que “un oficial que deja de prepararse pierde capacidad de mando”.

La respuesta directa que dejó el acto fue institucional: la promoción 163 quedó incorporada como nueva generación de oficiales de carrera del Ejército de Guatemala, con despacho militar y jerarquía reconocida oficialmente por el Estado.

El acuerdo precisó que esa promoción aprobó las asignaturas teórico-prácticas del plan de estudios vigente en las especializaciones de Infantería, Policía Militar y Transmisiones Militares.

El acuerdo oficial detalló los nombres y las ramas de los nuevos subtenientes

En Infantería fueron ascendidos Rosbin Alejandro Hernández Estrada, Ángel Noé Quevedo Ayala, Brayan Andrés Cruz Rodríguez Castro, Diego José García Trejo, Elvis Alfredo Menchén Ramírez, Erick David Libón Zulú, José Ubaldo Corado Portillo, Nehemías Medardo Simón Jerónimo Tecú, Alan Abilio Gómez Buendía, Ángel Vinicio Cuevas Escobar, Elfidio Hipólito García Marroquín, Gerbert Edilson Manuel Manuel, Jeremy Alexander Rabanales Castellanos, Kevin Jason Godínez González, Siul Ismari Ismeri Cruz González, Johnny Alejandro Jordán Pérez y Lester Gonzalo Ixpatá Manuel. La lista leída en la ceremonia también incluyó a 18 oficiales para esa arma.

El texto oficial fue leído como “Acuerdo Gubernativo 20-2026, Guatemala, 2 de junio de 2026” y citó como base legal los artículos 183 y 246 de la Constitución Política de la República de Guatemala, además del decreto 72-90 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala.

El documento fue comunicado por Bernardo Arévalo de León y por el ministro de Defensa Nacional Henry David Sáenz Ramos.

El presidente Arévalo encabezó la entrega de un equipo de rayos X en la Escuela Politécnica

El presidente Bernardo Arévalo de León encabezó en la Escuela Politécnica el acto oficial de entrega de un equipo médico de Rayos X donado por la Embajada de la República de China (Taiwán), con el objetivo de reforzar la atención sanitaria institucional.

Según el texto, el aporte busca fortalecer los servicios de salud del centro de profesionalización militar, con mejoras en la capacidad de diagnóstico y de atención para su personal.

La actividad se realizó en las instalaciones de la sesquicentenaria Escuela Politécnica y contó con la presencia del ministro de la Defensa Nacional, el general de división Henry David Saenz Ramos, y del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general de división José Giovani Martínez Milián.

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