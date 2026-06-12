La frontera de 363 kilómetros que obliga a Panamá y Costa Rica a trabajar juntos

Frank Alexis Abrego, ministro de Seguridad Pública de Panamá, y Gerald Campos Valverde, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, encabezaron la reunión bilateral celebrada en Chiriquí. Cortesía

La primera reunión oficial entre los ministros de Seguridad de Panamá y Costa Rica se produjo en un punto cargado de simbolismo: la frontera que une a ambos países y que, al mismo tiempo, los obliga a enfrentar amenazas comunes que van desde el narcotráfico hasta el tráfico de migrantes y la trata de personas.

El encuentro tuvo lugar en el Cuartel de Progreso del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en la provincia panameña de Chiriquí, donde el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, recibió a su homólogo costarricense, Gerald Campos Valverde. La reunión marcó el primer acercamiento formal entre ambos funcionarios desde la llegada de Campos al Ministerio de Seguridad de Costa Rica bajo la gestión de la presidenta Laura Fernández.

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Más allá de los temas estrictamente policiales, la cita ocurre en un momento particular para la relación bilateral.

Panamá y Costa Rica han mantenido históricamente una de las relaciones más estables de Centroamérica. Sin embargo, en los últimos años han surgido diferencias vinculadas al comercio bilateral, medidas sanitarias, restricciones al intercambio de productos y posiciones políticas que han generado episodios de tensión entre ambos gobiernos.

La llegada de Laura Fernández a la presidencia costarricense abrió una nueva etapa política en San José. Aunque las discrepancias comerciales se han incrementado en las últimas semanas, ambos países han mantenido abiertos los canales de diálogo en áreas consideradas estratégicas, especialmente en seguridad, migración y control fronterizo.

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La frontera entre Panamá y Costa Rica supera los 363 kilómetros y constituye uno de los corredores terrestres más importantes de Centroamérica. EFE/Marcelino Rosario/Archivo

Precisamente la frontera común se ha convertido en uno de los principales puntos de interés para las autoridades.

La línea limítrofe entre Panamá y Costa Rica supera los 363 kilómetros de extensión y constituye uno de los corredores terrestres más importantes de Centroamérica. Además de conectar dos economías estrechamente vinculadas, sirve como ruta para el transporte de mercancías, el tránsito de turistas y los movimientos migratorios que atraviesan la región.

Paso Canoas concentra la mayor parte del intercambio comercial y migratorio entre ambos países, pero no es el único punto habilitado para el tránsito fronterizo. También operan los pasos de Río Sereno-Sabalito y Sixaola-Guabito, utilizados para actividades comerciales, turísticas y el movimiento cotidiano de poblaciones fronterizas.

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Las autoridades de ambas naciones han impulsado proyectos de modernización para fortalecer los controles y agilizar el flujo de personas y mercancías.

La compleja geografía fronteriza representa uno de los principales desafíos para los organismos de seguridad. Sectores montañosos, áreas boscosas y amplias zonas rurales dificultan la vigilancia permanente y han favorecido históricamente la existencia de rutas informales utilizadas para el paso de mercancías y personas fuera de los controles oficiales.

Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública de Panamá, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral para enfrentar amenazas comunes en la frontera con Costa Rica. Cortesía

Aunque no existe una cifra oficial actualizada sobre la cantidad de cruces irregulares, distintos estudios y reportes han descrito la frontera como una zona vulnerable a actividades de contrabando, tráfico de personas y otros delitos transnacionales.

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Precisamente por esas condiciones geográficas, Panamá y Costa Rica han reforzado en los últimos años la coordinación entre organismos migratorios, policiales y aduaneros. La creación de mecanismos conjuntos de vigilancia e intercambio de información busca cerrar espacios de operación a las organizaciones criminales sin afectar el intenso intercambio económico y humano que caracteriza a la región fronteriza.

La preocupación no es menor. Tanto Panamá como Costa Rica se han convertido en territorios de tránsito para redes criminales que operan a escala regional y que aprovechan corredores logísticos para movilizar drogas hacia mercados de Norteamérica y Europa.

Durante la reunión, las delegaciones analizaron los principales desafíos asociados al crimen organizado transnacional. Entre ellos figuran el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los delitos ambientales, el contrabando y otras actividades criminales que aprovechan las fronteras para expandir sus operaciones.

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Además de Paso Canoas, los pasos fronterizos de Río Sereno-Sabalito y Sixaola-Guabito forman parte de la infraestructura que conecta a ambos países. EFE/ Unops

Las autoridades coincidieron en que estas organizaciones han incrementado su capacidad para actuar simultáneamente en varios países mediante estructuras cada vez más sofisticadas, lo que exige respuestas coordinadas y un intercambio permanente de inteligencia.

En ese contexto, el ministro Ábrego destacó la importancia de fortalecer una relación de cooperación que históricamente ha permitido a ambos países enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad.

Por su parte, Campos reafirmó el interés de Costa Rica en profundizar los mecanismos de intercambio de información estratégica y robustecer la coordinación operativa entre las instituciones encargadas de combatir las organizaciones criminales.

La reunión contó además con la participación de autoridades migratorias, policiales y de control fronterizo de ambas naciones, así como del director general del Senafront, Larry Solís.

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El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre vigilancia fronteriza, coordinación interinstitucional y buenas prácticas para enfrentar amenazas que afectan por igual a ambos países.

El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá mantiene operaciones permanentes para combatir el narcotráfico, el tráfico de migrantes y otros delitos transnacionales. REUTERS/Mauricio Valenzuela

La importancia de este tipo de acercamientos se ha incrementado en los últimos años debido a los cambios que experimenta Centroamérica.

Además del narcotráfico, la región enfrenta presiones asociadas a los flujos migratorios que atraviesan el continente rumbo a Norteamérica. Aunque gran parte de la atención internacional se concentra en la selva del Darién, las autoridades reconocen que la gestión de estos movimientos requiere coordinación a lo largo de toda la ruta centroamericana.

Al mismo tiempo, delitos como el tráfico ilegal de especies, la explotación de recursos naturales y otras actividades vinculadas al crimen ambiental han comenzado a ocupar un lugar más relevante dentro de las agendas de seguridad de ambos países.

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En ese escenario, Panamá y Costa Rica buscan consolidar una estrategia común que combine vigilancia, intercambio de inteligencia y cooperación operativa.

La reunión celebrada en Chiriquí no elimina las diferencias que han surgido en otros ámbitos de la relación bilateral, particularmente en materia comercial. Sin embargo, sí envía una señal clara de que ambos gobiernos consideran la seguridad fronteriza como un espacio donde la cooperación resulta indispensable.

Para Panamá y Costa Rica, la frontera sigue siendo mucho más que una línea divisoria: es un punto de encuentro donde convergen comercio, migración, desarrollo económico y desafíos de seguridad que ningún país puede enfrentar por sí solo.

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