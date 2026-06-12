Confirmaron que Susana Giménez por ahora no viaja al Mundial 2026: qué podría cambiar la decisión

Por ahora Susana Giménez no va a ir al mundial (Infobae en Vivo)

Recién comenzó el Mundial y la Selección Argentina puede quedarse sin una de sus figuras. No, no se trata de una baja por lesión, de las tantas que afectaron a la Scaloneta. La novedad alcanza a Susana Giménez, una de las grandes divas argentinas, cuya habitual cita mundialista de momento corre riesgo.

La información la trajo Juan Etchegoyen a su ya clásico Rincón del Chisme en Infobae en Vivo. El periodista de espectáculos aseguró que el dato no es un rumor ni una versión: Giménez no viajará a la primera fase del torneo, algo que no tiene precedentes en su historial mundialista.

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“Me confirman desde Telefe que Susana no viaja a la primera fase del mundial cuando siempre ha viajado", reveló Etchegoyen en el programa Infobae a las 9. El cronista aclaró que el rumor circulaba desde el lunes o martes de esta semana, pero que la confirmación definitiva llegó esta mañana: “Susana no va a la primera fase del mundial”, reiteró.

La historia de Giménez con los mundiales es larga. En Qatar 2022, viajó junto a su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse y sus nietos Lucía y Manuel Celasco, y estuvo presente en el estadio de Lusail para el debut de la Selección ante Arabia Saudita. También participó del especial Por el mundo Mundial de Telefe, junto a Alejandro “Marley” Wiebe, con quien recorrió el desierto y aceptó la invitación de un emir para conocer su colección de halcones. Esa presencia mundialista se convirtió en una constante -como la recordada aparición en las tribunas en Alemania 2006- que este año, al menos en la primera fase, no se repetiría.

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Susana Giménez disfrutando de Qatar durante el Mundial 2022

La ausencia abre interrogantes sobre el vínculo entre la conductora y las nuevas autoridades del canal, en medio de rumores de todo tipo que surgieron desde el cambio de mando en la emisora. Otra lectura posible, según el propio Etchegoyen, es que la decisión sea personal: “Obviamente van pasando los años y por ahí no tiene ganas de exponerse a una primera fase del mundial”, planteó el periodista, sin descartar que sea la propia Giménez quien haya optado por no hacer el viaje.

La última aparición pública de la conductora fue el 10 de junio en el Teatro Apolo, donde asistió a una función de Berlín, Berlín junto a Mecha y un grupo de amigos, con una invitación personal del productor Gustavo Yankelevich. Al caer el telón, se puso de pie para ovacionar al elenco. Nada en esa noche anticipaba que, al día siguiente, su nombre estaría en el centro de la escena mundialista.

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Hay, no obstante, un escenario que podría revertir la situación. Si Argentina termina primera en su grupo, los octavos de final se disputarían en Miami, ciudad a la que Giménez podría trasladarse con mayor facilidad desde su residencia en Punta del Este. “De la única manera que Susana Giménez puede ir al mundial es que Argentina salga primera de su grupo”, precisó Etchegoyen, aunque advirtió que ese viaje tampoco está confirmado: “Es para tomarlo con pinzas”.

La logística del Mundial 2026 suma otro factor. El torneo se disputa en múltiples ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, con sedes como Dallas o Kansas City que no tienen conexiones directas frecuentes desde el Río de la Plata, lo que complejiza los traslados para quien no siga a la delegación desde el inicio. Será cuestión de tiempo. Por ahora, la presencia de la diva en la gran cita futbolera es una incógnita, como lo es su futuro en el canal de las pelotas.

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Susana Giménez, Mercedes Sarrabayrouse, Rosella Della Giovanpaola y Gustavo Yankelevich en su reciente salida teatral

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