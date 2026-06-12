El gesto de Shakira en la previa de la apertura Mundial 2026 con Marley y su equipo que terminó de manera abrupta

La llegada de Shakira, quien saluda e interactúa con Ian Lucas y Marley

La previa de la inauguración del Mundial 2026 en México tuvo un momento inesperado y cercano cuando Shakira, figura central de la ceremonia, se detuvo a saludar al equipo de televisión y a los invitados que la esperaban en la entrada del estadio. Vestida con ropa deportiva y una actitud distendida, la cantante descendió de una camioneta de color oscuro y, antes de dirigirse a la prueba de sonido, se acercó a Marley, conductor del ciclo Por el mundo Mundial, así como al productor Federico Hoffmann y al influencer Ian Lucas.

La escena, que quedó registrada por las cámaras del programa, fue compartida además por el conductor en sus redes sociales, donde relató: “¡Shakira iba a ensayar al estadio y se acercó muy amablemente a saludarnos!”. El gesto de la artista fue espontáneo y generó entusiasmo entre los presentes, quienes aguardaban el inicio de la jornada inaugural en un área de acceso restringido.

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Shakira camina sonriente con una musculosa negra y calzas azules entre personal del evento, en un estacionamiento exterior previo a la apertura del Mundial 2026.

La colombiana vestía calzas deportivas de color azul, zapatillas negras y una remera sin mangas, además de lentes oscuros. Su llegada se produjo en medio del operativo de seguridad dispuesto en los alrededores del estadio, donde el movimiento de vehículos y personal era constante. Apenas bajó de la camioneta, la cantante identificó al grupo de Marley y no dudó en caminar hacia ellos para intercambiar saludos y algunas palabras.

La interacción quedó marcada por la cordialidad. Marley, vistiendo una camiseta celeste con el número 10 y el nombre “Messi”, fue uno de los primeros en abrazar a la cantante. También participaron del saludo Federico Hoffmann, productor del programa, además de Ian Lucas, figura invitada para la cobertura especial del ciclo. Durante ese instante, la calidez del encuentro fue evidente, con risas y gestos de complicidad que las cámaras lograron captar antes de que interviniera el personal de seguridad de la artista.

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Shakira saluda a Marley y su equipo en la previa de la apertura del Mundial 2026, en un encuentro que culminó de manera inesperada.

Mientras se desarrollaba el saludo, uno de los miembros del equipo de Shakira se acercó rápidamente al grupo solicitando de manera firme que se detuviera la filmación. El pedido fue directo y quedó registrado tanto en imágenes como en la reacción de los presentes. En la secuencia, puede verse a una mujer del staff extendiendo la mano hacia la cámara y solicitando que no se continúe con el registro visual del momento.

La intervención del equipo de seguridad dejó en claro la prioridad de preservar la privacidad y el control de la imagen de la artista en instancias previas a la ceremonia inaugural. A pesar de la interrupción, el ambiente continuó siendo cordial y el encuentro no se vio empañado por el episodio, que fue asumido como parte de los protocolos habituales en eventos de esta magnitud.

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Shakira sonríe mientras saluda al productor Fede Hoffmanm, con Marley observando en el fondo, durante los preparativos para la apertura del Mundial 2026.

En este tipo de apariciones, la organización suele disponer medidas estrictas para garantizar tanto la seguridad de los artistas como el desarrollo ordenado de los ensayos y actividades previas, especialmente en el contexto de un espectáculo internacional como la apertura de un Mundial de fútbol.

El ciclo Por el mundo Mundial, transmitido por Telefe, tuvo su estreno con la cobertura en vivo de la previa, el partido inaugural y los momentos más relevantes del evento, incluido el saludo de Shakira. Marley viajó a Estados Unidos acompañado de sus hijos, Mirko y Milenka, quienes también estuvieron presentes en el estadio junto al equipo de producción.

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La cantante Shakira saluda a Ian Lucas, quien viste una camiseta de Messi, en un encuentro que se interrumpió abruptamente antes de la apertura del Mundial 2026, mientras una mujer intenta detener la interacción.

Federico Hoffmann, productor del programa, fue parte activa en la organización de la cobertura y en la interacción con los protagonistas. Por su parte, Ian Lucas se sumó como figura invitada para aportar una mirada joven y cercana a la audiencia digital. La presencia de todos ellos en el lugar tuvo como objetivo acercar al público los detalles menos vistos de la ceremonia y mostrar el detrás de escena de uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo.

El ciclo buscó reflejar el clima de camaradería y la diversidad de emociones que se viven en torno a este tipo de acontecimientos, combinando la cobertura periodística con momentos informales y espontáneos.

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