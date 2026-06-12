Las autoridades guatemaltecas reportan el decomiso de arsenal vinculado con alias El Lobo cabecilla del Barrio 18

Agentes de la Policía Nacional Civil y DIPANDA realizan un operativo de investigación criminal, incautando una gran cantidad de municiones y un arma de fuego en una vivienda. (PNCdeGuatemala)

Una diligencia conjunta del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Dipanda en la colonia El Limón, zona 18 de Ciudad de Guatemala, permitió localizar un arsenal atribuido a una estructura del Barrio 18 que operaba en el área vinculada a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, mientras las autoridades informaron en sus redes sociales que el operativo seguía en curso y que los hallazgos serán incorporados a investigaciones por extorsión y crimen organizado.

Según el Ministerio Público, durante la acción fue aprehendida una persona por la posible comisión en flagrancia del delito de portación ilegal de armas de fuego. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión reportó además el decomiso de cinco fusiles, dos pistolas, un revólver, 14 tolvas para fusil, ocho tolvas para pistola y aproximadamente 600 municiones de diversos calibres.

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La Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación informaron en sus redes sociales que el allanamiento se desarrolló en un punto donde operaba una de las bandas criminales de “El Lobo”. De acuerdo con esas publicaciones, en una primera revisión habían sido incautados cuatro fusiles, un fusil para francotirador, dos pistolas, un revólver, tolvas y una cantidad no precisada de municiones para fusil.

El dato central del operativo es este: las fuerzas de seguridad localizaron un depósito de armas en una guarida atribuida al Barrio 18 en la zona 18 capitalina, y el Ministerio Público confirmó una captura en el lugar por portación ilegal de armas.

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Unidades de la Policía Nacional Civil y DIPANDA presentan el masivo decomiso de armas de fuego y municiones encontrado en un reciente operativo contra actividades criminales. (PNCdeGuatemala)

El Ministerio Público reportó una captura y un decomiso mayor al balance inicial

La diferencia entre los recuentos públicos difundidos por las autoridades quedó expuesta en los mensajes emitidos durante la diligencia. Mientras la Policía Nacional Civil habló inicialmente de cuatro fusiles y un fusil para francotirador, el Ministerio Público informó después el hallazgo de cinco fusiles, además de las pistolas, el revólver, las tolvas y las municiones.

Según el Ministerio Público, los indicios localizados fortalecerán investigaciones en curso. La institución precisó que la diligencia era dirigida por la Fiscalía contra el Delito de Extorsión en la colonia El Limón.

La Dipanda, división especializada de la Policía Nacional Civil contra el desarrollo criminal de las pandillas, participa en el operativo junto con fiscales del Ministerio Público. Según la Policía Nacional Civil, la escena seguía siendo procesada para establecer la procedencia del armamento.

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Una exhibición de un arsenal de armas de fuego incautadas, que incluye varios rifles semiautomáticos, un rifle de francotirador con mira telescópica, pistolas y numerosos cargadores. (Ministerio Público de Guatemala)

El operativo se concentró en un sector atribuido a la estructura de “El Lobo”

Las publicaciones oficiales sitúan la diligencia en un sector de la zona 18 donde, según las investigaciones policiales, operaba una de las estructuras criminales vinculadas a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”. El Ministerio de Gobernación describió la acción como un “golpe al Barrio 18” tras el descubrimiento del arsenal.

La Policía Nacional Civil sostuvo que estos operativos contra las extorsiones y el crimen organizado continuarán a escala nacional. También pidió a la población presentar denuncias por medio de la línea 110, la línea 1561 de Cuéntaselo a Waldemar, la línea 1577 Antinarcótica y el número 3032-7356 para quejas y denuncias sobre agentes policiales.

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El líder de Barrio 18 “El Lobo” cumple una condena acumulada de cientos de años

Alias “El Lobo” en Guatemala es Aldo Dupie Ochoa Mejía. Las autoridades lo consideran uno de los principales cabecillas históricos de la pandilla Barrio 18 en el país.

Según las autoridades, lo identifican como líder de una de las facciones más violentas de Barrio 18 y como autor intelectual de diversos motines y olas de violencia en prisiones.

De acuerdo con esa identificación, cumple una condena acumulada de cientos de años por delitos que incluyen asesinato, asociación ilícita y extorsión.

Según las autoridades, por su alta peligrosidad y por los privilegios que mantenía en el pasado, ha sido trasladado y sometido a aislamiento en distintas cárceles de máxima seguridad, entre ellas Renovación 1 en Escuintla, además de otras granjas penales.

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