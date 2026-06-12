La calificadora S&P le subió la nota de deuda a YPF, Aeropuertos Argentina y otras seis empresas nacionales

S&P mejoró la nota de deuda de ocho empresas argentinas. (REUTERS/Matías Baglietto)

Tras anunciar la mejora de la calificación crediticia soberana de la Argentina, la agencia internacional S&P Global Ratings le subió la nota de ocho empresas argentinas de los sectores corporativo e infraestructura.

Luego de elevar la calificación del país a ‘B-/B’ desde ‘CCC+/C’, la calificadora ajustó en igual sentido la evaluación de transferencia y convertibilidad (T&C), llevándola a ‘B’ desde ‘B-’, y actualizó la nota de Aeropuertos Argentina 2000 S.A., Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA), Genneia S.A., Pampa Energía S.A., Telecom Argentina S.A., Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS), YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz) y YPF S.A. a ‘B’ desde ‘B-’.

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Según informó S&P Global Ratings, la decisión sobre los títulos soberanos obedece a una reducción de las vulnerabilidades económicas y a una recuperación paulatina de la liquidez externa. La agencia consideró que estos elementos “sientan las bases para una recuperación económica sostenida”.

Desde la firma señalaron que la política de austeridad fiscal y otras medidas implementadas facilitaron el acceso del Estado argentino a financiamiento voluntario en los mercados de capitales, así como a préstamos de organismos internacionales. A su juicio, este acceso permitirá hacer frente a las necesidades sustanciales de servicio de deuda comercial en moneda extranjera previstas para 2026 y 2027.

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S&P le subió la nota crediticia a YPF. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En forma posterior a la decisión sobre la calificación soberana, S&P Global Ratings mejoró la nota crediticia de las ocho empresas argentinas mencionadas. Todas estas firmas, según el organismo, poseen perfiles de crédito independientes de al menos ‘B’ y superaron el test de estrés que permite ubicarlas un escalón por encima de la calificación soberana.

Las entidades cuya calificación fue mejorada son:

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA)

Genneia S.A.

Pampa Energía S.A.

Telecom Argentina S.A.

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS)

YPF Energía Eléctrica S.A. (YPF Luz)

YPF S.A.

La perspectiva de las calificaciones para cada una de estas compañías es estable, lo que refleja la tendencia observada en la propia calificación soberana y la mejora en las condiciones de transferencia y convertibilidad para el sector privado argentino. S&P Global Ratings indicó que la actualización “permite reflejar una mejora en la capacidad de las entidades para soportar condiciones adversas asociadas a un default soberano y mantener suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras”.

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A pesar de que algunas de las firmas no enfrentan obligaciones materiales en moneda extranjera durante los próximos 12 meses, Standard & Poor’s alertó que su capacidad de largo plazo para cumplir con pagos en divisas depende del acceso al mercado de cambios. “La capacidad de largo plazo de estas entidades para realizar pagos en moneda extranjera depende de su acceso a divisas, ya que todas generan la mayor parte de su flujo de caja en el mercado local”, señaló el reporte.

El límite de la calificación de estas entidades sigue condicionado por la evaluación de transferencia y convertibilidad de Argentina, que fue mejorada a ‘B’ en este informe. Según la agencia, el riesgo de intervención estatal en la posibilidad de acceder, convertir y transferir fondos al exterior se redujo levemente, aunque la liquidez externa del país continúa siendo frágil y vulnerable ante posibles shocks. “Las calificaciones de estas entidades siguen limitadas por la evaluación de T&C de Argentina, que fue mejorada a ‘B’ desde ‘B-’, en función de una percepción de riesgo levemente menor de interferencia soberana”, aclaró.

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Aeropuertos Argentina forma parte de las ocho empresas a las que S&P les mejoró la nota crediticia.

El documento publicado por S&P Global Ratings subrayó que la mejora en las calificaciones crediticias de las empresas argentinas ocurre luego de la actualización en la nota soberana, y que todas las entidades alcanzadas poseen la capacidad de superar las condiciones adversas planteadas en los escenarios de estrés analizados por la agencia. “Ahora calificamos a estas entidades un escalón por encima de la calificación de largo plazo en moneda extranjera para Argentina, reflejando nuestra opinión de que podrían soportar las condiciones asociadas a un default soberano”, expresó la calificadora.

A pesar de la mejora crediticia, los analistas de la agencia estadounidense advirtieron que la Argentina aún enfrenta desafíos estructurales en materia económica y financiera. El escenario base contempla la posibilidad de tensiones económicas durante los próximos 12 a 18 meses, que podrían poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, destacaron la combinación de superávits fiscales continuos y la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central fortaleció el perfil de liquidez del Estado argentino.

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Por último, la comunicación puso el énfasis sobre la persistencia de desequilibrios económicos y la vulnerabilidad de la liquidez externa. Pese a la mejora en las calificaciones, la agencia sostuvo que el contexto macroeconómico argentino requiere monitoreo constante y que las condiciones internacionales y locales podrían modificar el escenario en el corto y mediano plazo.