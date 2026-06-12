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Con lágrimas en sus ojos, Ander Herrera se despidió de Boca Juniors con un emotivo discurso

El mediocampista español grabó un video en el estadio para anunciar su desvinculación y agradecer la oportunidad de haber formado parte del plantel xeneize

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El futbolista español dio un discurso por intermedio de las redes sociales

Ander Herrera se despidió este viernes de Boca Juniors con un mensaje grabado en La Bombonera. Vestido con la indumentaria azul y oro, el futbolista español agradeció a los dirigentes y al presidente Juan Román Riquelme por la oportunidad de haber jugado en el club.

“Hola, bosteros. Bueno, estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente. Esta vez va a ser como hincha, como hincha para el resto de mi vida”, informó el mediocampista de 36 años en un video difundido por el Xeneize.

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“Quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí. Uno de los sueños que he tenido durante toda mi carrera, haber podido representar a este club, poder usar estos colores”, agregó con la voz quebrada y cerca de las lágrimas.

En la misma línea, expresó su gratitud “a los dirigentes, por supuesto, y a Román en particular”. Luego, le deseó “lo mejor” al flamante entrenador, Rodolfo Arruabarrena, y todo su cuerpo técnico. “Desearles muchísimos éxitos. Será el éxito de todos nosotros, de todos los que queremos a este club”, continuó.

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El español celebra la victoria en el último Superclásico ante River Plate (Reuters/Rodrigo Valle)
El español celebra la victoria en el último Superclásico ante River Plate (Reuters/Rodrigo Valle)

Al hacer un repaso de su paso por la institución, el español consideró: “Ha sido un año y medio maravilloso. He conocido gente increíble. He tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos para el resto de mi vida. Espero venir de seguido a la Bombonera, a Argentina. El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite, ahí voy a estar, echando una mano para lo que el club me requiera”.

En su mensaje, también mencionó a su familia: “Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos hijas y mi mujer, pues ya somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida”.

“Gracias por todo y aguante Boca”, finalizó el discurso.

La salida de Herrera ocurre en el contexto del rearmado del plantel tras la llegada de Arruabarrena. Tenía contrato hasta diciembre de 2026, pero las lesiones musculares limitaron su participación. De hecho, desde su llegada en enero de 2025, pudo disputar apenas 29 partidos de 64 que jugó el Xeneize. En este contexto, rescindió su contrato de común acuerdo con la dirigencia.

A lo largo de su carrera, Herrera jugó 588 partidos oficiales en Zaragoza, Athletic Club, Manchester United y París Saint-Germain, y fue parte de la selección de España en diferentes categorías. Con la camiseta de Boca se dio el gusto de convertir un gol: fue ante Barcelona de Ecuador, por Copa Libertadores.

Herrera convirtió un gol con la camiseta xeneize (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)
Herrera convirtió un gol con la camiseta xeneize (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

Además de la salida del español, Arruabarrena aumentaría la lista de jugadores que serán prescindibles. Otro de los que siguió el camino de Herrera es Nicolás Orsini, quien rescindió su contrato, informó Augusto César.

El delantero de 31 años, que llegó a Boca en 2021 proveniente de Lanús a cambio de1.7 millones de dólares por el 50% del pase, jugó 36 partidos y aportó tres goles. Su bajo nivel hizo que se fuera a préstamo a Unión de Santa Fe y Platense, pero en sus regresos no volvió a vestir la camiseta azul y amarilla.

Otros jugadores que serían parte de la depuración del plantel cuando tome el mando el Vasco Arruabarrena serían Lucas Janson, Agustín Martegani, Carlos Palacios, Ángel Romero y Juan Ramírez.

“Estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, algunas altas. Y confío, sino me hubiese quedado en casa con mi familia”, dijo el DT tras arribar al país este viernes.

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