Él es gay, ella es heterosexual y están felizmente casados

Samantha Wynn Greenstone y Jacob Hoff desafían los modelos tradicionales con su matrimonio lavanda, donde él es abiertamente gay y ambos mantienen una relación monógama y comprometida. (Oli Sansom/Briars Atlas)

Samantha Wynn Greenstone sabe que su esposo es gay, ¿de acuerdo?Ella lo sabía cuando se conocieron en una producción de “El violinista en el tejado” en San Diego. Lo sabía cuando él le pidió matrimonio. Lo sabía cuando se casaron en noviembre.Él no es bisexual. Ella no está negando la verdad. Eso no ha impedido que lleven una relación monógama y comprometida desde hace casi diez años.

“Si acaso, creo que llevamos la santidad del matrimonio a otro nivel,” dijo Greenstone, de 38 años, sonriendo mientras estaba sentada junto a su esposo, Jacob Hoff, de 32 años, en su casa de Los Ángeles.

Esa mañana, Hoff le preparó a Greenstone su nuevo desayuno favorito: un pan inglés con huevo, queso y palta.“Se volvió uno de sus antojos del embarazo, los panecillos ingleses,” dijo él. “Antes del embarazo, no comíamos pan. Éramos gente sin gluten.”

Sí, ella está embarazada. Sí, el hijo es de él. Y sí —si alguien quiere saber cómo lo concibieron— en palabras de Greenstone, “lo hicimos como los pajaritos y las abejas.”

Hoff y Greenstone forman parte de una comunidad pequeña pero en crecimiento de personas que están contando en redes sociales sus formas no tradicionales de pareja, sumando adjetivos a la palabra “matrimonio”, como “platónico”, “queerplatónico”, “arromántico” o “de orientación mixta”.

Desde hace meses, Greenstone y Hoff hacen contenidos sobre su “matrimonio lavanda”.Este término proviene de la “Lavender Scare” de mediados del siglo XX, cuando el senador Joseph McCarthy (republicano de Wisconsin) y una orden ejecutiva firmada por el presidente Dwight D. Eisenhower provocaron la eliminación de trabajadores sospechosos de homosexualidad en el gobierno federal.

“Hubo… miles de personas que perdieron su trabajo, su fuente de ingresos, muchos hasta su vida. Fue algo muy asustador,” dice Regina Hillman, profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Memphis. “Pero hubo gente que encontró maneras de seguir adelante sin perder su trabajo.” Una posibilidad: un matrimonio lavanda, una pareja aparentemente heterosexual que ocultaba una homosexualidad.

“Nosotros somos un poco distintos de la definición habitual, porque yo lo cuento abiertamente,” dijo Hoff. “Somos como la versión 2.0.”

Algo parecido podría decirse de Barry Diller, quien recientemente confirmó que es gay y está felizmente casado con Diane von Fürstenberg. O de Tricia Cooke, que habló abiertamente de ser lesbiana y estar casada con Ethan Coen durante la promoción de sus películas “Drive-Away Dolls” y “Honey Don’t!”

Hoff y Greenstone han convertido su matrimonio en una carrera profesional. Las redes sociales son la principal fuente de ingresos de Hoff. (Greenstone también trabaja como asistente personal). Pasan gran parte del día creando videos y respondiendo mensajes de escépticos, seguidores y gente curiosa.

“Encontramos todo un grupo de personas que no nos conocía y que decían: ‘Vaya, estoy en una relación así y no sabía que había otros como yo,’” contó Greenstone.

“También están los que preguntan: ‘Tengo un mejor amigo gay. ¿Crees que estamos enamorados?’” dijo Greenstone. “Y entonces tenemos que aclarar…”

“No, cariño,” respondió su esposo.

‘De alguna forma nos cambiamos la perspectiva mutuamente’

El término 'matrimonio lavanda' resurge en redes sociales para describir parejas que desafían las normas convencionales de orientación y roles de género. (Oli Sansom/Briars Atlas)

Esta es la primera relación seria de Hoff, aunque afirma que había “probado” las opciones que el mundo le ofrecía. “Fueron solo pruebas,” dijo. “Nunca fue un plato fuerte.”

Los dos sintieron una conexión muy fuerte cuando se conocieron, aunque al principio ninguno pensó en el matrimonio. Eso empezó a cambiar después de que Greenstone consultó a una sanadora espiritual — viven en L.A., después de todo — quien le dijo que ella y Hoff compartían un “cordón umbilical espiritual.”

Greenstone le preguntó a Hoff por mensaje si sentía algo más fuerte que amistad por ella. Él le dijo que sí.

Al principio de la relación fueron juntos a una terapia de pareja. “La terapeuta nos contó que ella era una mujer heterosexual casada con una mujer,” dijo Hoff. “En esa sesión todos nos sorprendimos, porque nunca había visto algo así.”

Greenstone contó que algunos de los comentarios de mayor apoyo en sus redes son de conservadores. “Para ellos es como un paquete seguro.”

También buscan conectar con personas de todo el espectro político. Uno de sus videos más polémicos fue el año pasado, cuando explicaron su decisión de no decir a quién apoyaban en las elecciones presidenciales.

“No queríamos que ningún espectador se sintiera excluido,” explicó Greenstone. Cuando le preguntaron por la postura de Donald Trump acerca de las personas trans, dejó claro que siempre ha apoyado los derechos trans.

“Hay personas trans que votaron a Donald Trump y nos apoyan,” dijo Hoff. “Así que no vamos a excluirnos de esa gente.”

Saben que habrá gente con dudas y que algunas personas nunca quedarán satisfechas con sus respuestas. Pero ellos se mantienen seguros en su felicidad y amor.

“Se siente igual que cuando de niña vi ‘Titanic’ por primera vez,” contó Greenstone. “Así se siente nuestra historia de amor.”

Joe Kort, autor del libro “¿Mi esposo es gay, heterosexual o bi?”, dice que historias como la de Greenstone y Hoff son cada vez más comunes entre sus pacientes.

“Esto está pasando cada vez más,” asegura.

“Muchas mujeres heterosexuales están cansadas del patriarcado y saben que los hombres gays —incluso los bisexuales— tienden a ser menos patriarcales,” señala. “Eso es lo que he visto.”

Kort comenta que las mujeres en relaciones de orientación mixta dicen que los hombres gays son más abiertos emocionalmente y receptivos. Y aclara que no todas estas parejas son asexuales. “Un hombre gay puede tener sexo con una mujer si es su persona,” explica.

Kort nunca ha estado con una mujer. Lleva 32 años en pareja con su esposo y ha trabajado como terapeuta de relaciones para hombres gays durante 40 años.

Algunos de sus pacientes gays se sienten fuera de la cultura gay. Otros dicen que siempre quisieron un modelo tradicional de familia hetero, sin importar su orientación. Kort reconoce que sacar adelante un matrimonio de orientación mixta puede ser “una experiencia dura” y que los casos son pocos.

“Les aconsejo ‘cuidado con a quién se lo cuentan, porque no recibirán mucho apoyo’, es casi como si tuvieran que meterse de nuevo al clóset como pareja,” explica.

Aun así, anima a la gente a no juzgar y buscar lo que les funciona. “Siempre le digo a cada pareja de orientación mixta: ‘Quizás juntos descubran una manera de vivir esto que ni siquiera existe en el planeta todavía’. ¿Quién sabe? Y la gente lo hace.”

¿Una esposa tradicional asexual?

April Lexi Lee y Renee Wong, amigas de la infancia, optan por un matrimonio arromántico y asexual, priorizando el apoyo mutuo y la familia legal. (April Lexi Lee)

April Lexi Lee, a la izquierda, y Renee Wong son mejores amigas —y están casadas.

A finales de 2023, April Lexi Lee le contó a sus padres que iba a casarse con su mejor amiga de la infancia.

“Se sorprendieron, pero a la vez no tanto,” dijo Lee, de 28 años, mientras fumaba un cigarrillo fuera del departamento de sus padres en Singapur. Estaba de visita, mientras su esposa, Renee Wong, de 27, se quedaba en su casa de Los Ángeles.

Lee y Wong son amigas cercanas desde que se conocieron a los 12 años. Durante los confinamientos, estando Wong en Singapur y Lee en California, pasaban horas hablando por FaceTime todos los días.

Después, en TikTok, Lee empezó a ver videos sobre “matrimonios de Boston”, un término del siglo XIX para parejas de mujeres que vivían juntas sin hombres.

“No sabíamos que era una opción posible y después dijimos: ‘Tiene mucho sentido,’” dijo Lee.

Empezaron a vivir juntas y a compartir sus gastos. El matrimonio no estaba en sus planes hasta que Wong enfrentó un problema de salud que necesitó cirugía.

“Fue evidente que somos familia, pero en los papeles no somos nada,” explicó Lee, quien recordó los tiempos cuando estaban en continentes diferentes. “Quería poder llegar a la frontera y decir ‘mi esposa está adentro’. No solo ‘mi mejor amiga’.”

Ambas están en el espectro asexual. Lee ha sido felizmente célibe por años. Wong, que se identifica como “solo poliamorosa”, sale ocasionalmente con otras personas fuera del matrimonio.

Desde que habla sobre su relación arromántica en sus redes, Lee ha recibido cientos de mensajes de mujeres casadas o divorciadas que se identifican con lo que cuenta. “Se me pone la piel de gallina al pensarlo,” dice Lee.

Tampoco le extraña que más personas busquen nuevas formas de matrimonio.

“Siento que hay mucha tensión entre los géneros en este momento, especialmente muchas mujeres sienten que los hombres no les dan lo que necesitan, como que no están presentes,” comenta Lee. “Y por otro lado, muchos hombres se sienten resentidos de no ser suficientes para las mujeres y viven ese rechazo.”

Por curioso que parezca, Lee dice que casarse con Wong le permitió asumir un rol más tradicional y femenino.

“Cuando estoy con Renee en Los Ángeles, soy una tradwife,” dice. Lee cocina todas las comidas, lava los platos y limpia las cajas de arena. Wong disfruta un rol más masculino en la relación, sosteniendo económicamente la casa con su trabajo en gestión de talento. Lee dice que estos roles pueden cambiar. Hasta ahora, les funciona.

Y si eso no tiene sentido para alguien más, a Lee no le importa mucho.

“Tengo confianza en mis decisiones y en la vida que elegí, soy feliz así,” señala. “No necesito que nadie lo entienda.”

Un divorcio platónico

Un matrimonio platónico implica la posibilidad del divorcio platónico. Lizz Cannon, abogada de 51 años en Tampa, sabe bien cómo es eso.

Entre 2000 y 2007, Cannon estuvo casada legalmente con un hombre. Al principio de la relación, ambos acordaron que no serían amantes. Durante casi todo el matrimonio, vivieron con otro hombre con quien Cannon tenía un vínculo romántico. “En ese tiempo no teníamos el término ‘pareja platónica’, igual que tampoco teníamos la palabra ‘poliamor’,” explica Cannon.

Cuando la gente se enteraba de que eran una pareja platónica, muchos asumían que solo eran amigos. “Dormíamos en la misma cama, desnudos juntos, abrazados,” contó. “Eso no lo haces con un amigo.”

En 2007, su esposo decidió mudarse de Boston a Nueva York para seguir su carrera. Cannon y su otra pareja lo apoyaron aunque les dolió. Finalmente, Cannon pidió el divorcio.

Actualmente, Cannon tiene otra pareja principal y una vida amorosa poliamorosa. Cuando visita Nueva York, suele hospedarse con su exesposo y la actual prometida de él. “Amo a su prometida,” comparte Cannon. “Realmente la quiero.”

A veces Cannon todavía llama a su exmarido “su otro esposo”. La nueva prometida no tiene problema con eso.

“Incluso ella lo nota,” afirma Cannon. “Dice: ‘Esto no es una amistad. Es otra cosa.’”

