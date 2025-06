Un economista de Trump defendió las rebajas fiscales a las empresas del proyecto que ley que analiza el Senado

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional. Fotógrafa: Stefani Reynolds/Bloomberg

Un destacado funcionario de la administración Trump y dos economistas publicaron el lunes un informe que detalla cómo los recortes de impuestos a las empresas impulsan la inversión económica, justo cuando los republicanos en el Congreso debaten el alcance de estas políticas en su legislación tributaria.

En un documento para el Buró Nacional de Investigación Económica, Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, argumenta que los recortes de impuestos a las empresas, incluidos en la ley tributaria de 2017 impulsada por el Partido Republicano, generaron aumentos en la inversión mayores a los previamente conocidos, incluso años después de la promulgación de la legislación.

El informe se publica mientras la Casa Blanca de Trump y los republicanos del Senado intentan decidir cuánto dinero destinar a estas medidas en el proyecto de presupuesto del presidente Donald Trump. El mes pasado, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una legislación que asigna billones de dólares (trillions en inglés) a los hogares y, al menos parcialmente, cumple con las promesas populistas de la campaña del presidente de eliminar impuestos sobre propinas y horas extraordinarias. Sin embargo, para reducir el costo total, el proyecto de ley de la Cámara también redujo algunos de los recortes fiscales para las empresas aprobados en la ley de 2017, como los incentivos para el gasto en investigación y desarrollo.

Varios republicanos del Senado han señalado que quieren que esas medidas se hagan permanentes en la versión revisada del proyecto de ley que enviarán de vuelta a la Cámara. Aunque el destino de dichas medidas sigue siendo incierto, el informe de Hassett, coescrito con Jonathan Hartley y Joshua Rauh del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, podría reforzar su argumento.

Las empresas deciden invertir en nuevos equipos, edificaciones o propiedad intelectual según los costos asociados. Según los autores, la ley fiscal de 2017 proporcionó un “experimento natural” para evaluar cómo estos costos influyeron en las decisiones de inversión de las empresas, permitiendo comparar cómo las empresas respondieron a diferentes incentivos. Cuando este “costo de uso del capital” disminuyó un punto porcentual, el informe encontró que la inversión aumentó hasta un 3%, mucho más de lo que mostraban estimaciones previas, según los autores.

FOTO DE ARCHIVO. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos. 7 de marzo de 2025. REUTERS/Leah Millis

“Es una batalla enorme en este momento en el Senado”, dijo Hartley, en referencia a los esfuerzos para hacer permanente la propuesta de “gasto total inmediato” que permitiría a las empresas deducir de inmediato el costo total de ciertas inversiones. “Al final del día, las disposiciones empresariales son las que más fomentan el crecimiento económico, y el informe lo demuestra”.

No obstante, el informe de Hassett y sus coautores probablemente no resolverá el intenso debate sobre los efectos de los recortes de impuestos a las empresas, y algunos economistas han enfatizado los límites de las conclusiones de los autores.

El nuevo estudio refuerza la evidencia de que los incentivos fiscales movilizan el capital hacia áreas con mayores exenciones fiscales, pero no puede determinar cuánto aumentó la inversión empresarial general, según Alan J. Auerbach, economista de la Universidad de California en Berkeley que ha coescrito estudios con Hassett. Auerbach señaló que, si la oferta de inversión fuera fija, la política simplemente podría redistribuir el dinero entre sectores, “probablemente no lo que ocurrió, pero no se puede descartar con este tipo de análisis por sí solo”.

También afirmó que el actual proyecto de ley gasta muy poco, en comparación con su precio de 2,4 billones de dólares (2,4 trillion dólares en inglés), en este tipo de disposiciones que fomentan el crecimiento económico. “Este es otro ejemplo que sugiere que los incentivos a la inversión tienen un impacto, pero sinceramente, esto es algo pequeño dentro del proyecto de ley fiscal”, dijo Auerbach. “Me habría gustado ver un proyecto de ley fiscal considerablemente más enfocado en este tipo de políticas, pero así es la política”.

Los demócratas han criticado el actual proyecto de ley fiscal por sus recortes dramáticos a Medicaid y su alto costo fiscal, que podría superar los 5 billones de dólares (5 trillion dólares en inglés) al considerar las extensiones probables y los costos por intereses. Los análisis generales, incluido uno de la organización conservadora Tax Foundation, han indicado que el proyecto de ley de la Cámara tendría solo efectos modestos en el crecimiento económico. Financiando el costo de un nuevo recorte fiscal mediante déficit, esto podría aumentar las tasas de interés, encarecer los préstamos y frenar la inversión, según Ernie Tedeschi, economista del Laboratorio de Presupuestos de Yale y exfuncionario clave de la administración del presidente Joe Biden.

Por su parte, Kyle Pomerleau, economista del Instituto Empresarial Estadounidense, de tendencia conservadora, señaló que está de acuerdo con la premisa del informe que muestra que la ley fiscal de 2017 incrementó la inversión. Sin embargo, advirtió que el análisis podría contener un error metodológico.

Otros afirmaron que el informe exagera los beneficios encontrados por sus autores en los recortes fiscales para empresas. Gabriel Isaac Chodorow-Reich, economista de la Universidad de Harvard que ha estudiado el impacto de los incentivos fiscales en la inversión, dijo que el informe no encuentra impactos mayores a los reportados previamente en la literatura económica. Incluso si las disposiciones fiscales para empresas impulsan el crecimiento, añadió, no significa que sea la política más adecuada para que la implemente el Congreso. Los recortes de impuestos para empresas pueden exacerbar la desigualdad al beneficiar desproporcionadamente a los propietarios y aumentar el déficit fiscal del país.

Sin embargo, también dijo que el informe ayuda a confirmar el consenso económico emergente de que los recortes fiscales para empresas aumentan la inversión.

“No estoy argumentando que sea una política pública infalible”, dijo Chodorow-Reich. “Lo que los legisladores deben hacer es sopesar los beneficios y los costos. Pero para hacerlo necesitan comprender ambos, y tener un consenso emergente sobre los beneficios es útil”.

