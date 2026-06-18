Producción de café de Nicaragua bajará 4.7% en la campaña 2026-27

La producción de café de Nicaragua caerá 4,7% en la campaña 2026-27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción de café en Nicaragua afrontará una caída estimada de 4.7% para la campaña 2026-27, situándose en 2.44 millones de sacos de 60 kilogramos, de acuerdo con el último informe anual del Servicio Agrícola Exterior (FAS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), retomado por Daily Coffee News. Esta proyección responde a la combinación de presiones climáticas vinculadas a El Niño y al encarecimiento de los fertilizantes, entre otros factores.

Según el reporte, las exportaciones de café nicaragüense se reducirán 7% y llegarán a 2.25 millones de sacos en el periodo analizado. El consumo interno, en tanto, se mantendría en 160,000 sacos, sin cambios respecto a ciclos anteriores.

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La publicación, retomada de Daily Coffee News, subraya que la migración, la inflación alimentaria y la debilidad económica han limitado la expansión de la cultura cafetera urbana en el país.

Nicaragua enfrenta una probabilidad del 62% de experimentar un episodio de El Niño durante la segunda mitad de 2026, lo que podría afectar el rendimiento y la calidad de la cosecha en las principales regiones productoras.

Las zonas de Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia concentran más del 85% de la producción de arábica, mientras que la robusta se cultiva principalmente en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, cerca de la planta procesadora de Nueva Guinea.

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El impacto de las condiciones climáticas asociadas a El Niño y el aumento en los costos de fertilizantes representan desafíos persistentes para la sostenibilidad del sector cafetalero en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre climática persiste sobre el desarrollo de los frutos, ya que la sequía podría reducir el volumen total cosechado. FAS estima para la próxima campaña 2.3 millones de sacos de café arábica y 140,000 sacos de robusta, cifras inferiores a las 2.56 millones de sacos proyectados para 2025-26 y las 2.66 millones de 2024-25.

Obstáculos que condicionan el desarrollo del sector cafetalero

El análisis destaca que los precios de los fertilizantes aumentaron un 25% respecto al ciclo anterior, consecuencia de las interrupciones en las rutas marítimas internacionales. Esta situación compromete la capacidad de pequeños y medianos productores para mantener los niveles necesarios de insumos agrícolas.

La superficie sembrada de café en Nicaragua se mantendría en 143,000 hectáreas, con 141,000 hectáreas efectivamente cosechadas, según el FAS.

La diferencia se atribuye a la escasez de mano de obra, ya que la migración ha reducido el número de trabajadores disponibles en las fincas. De igual manera, desde el brote de roya del año 2013, los productores han replantado cerca de 20,000 hectáreas de arábica, un 14% del total nacional, aunque la renovación avanza a un ritmo menor al ideal del 5% anual.

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Las dificultades para acceder a crédito de largo plazo, la volatilidad de los precios y la disponibilidad restringida de nuevas variedades resistentes a la roya han limitado una recuperación.

La migración redujo la mano de obra disponible en las fincas de café de Nicaragua y amplió la brecha entre el área sembrada y la superficie efectivamente cosechada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, el informe también señala que los impuestos sobre fertilizantes y agroquímicos, introducidos en 2019, han encarecido el acceso a insumos fundamentales, con aranceles de hasta el 30% sobre algunos productos importados. Esta presión impositiva, sumada a la dinámica internacional de precios y a la amenaza climática, configura un escenario complejo para la próxima cosecha en el sector cafetalero nicaragüense.