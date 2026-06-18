Polo: de la mano de Camilo Castagnola, Balanz Capital se consagró campeón de la Queen’s Cup 2026

Los ganadores del certamen

Luego de un torneo con partidos de mucha intensidad, chukkers suplementarios y nuevas participaciones dentro de la cancha, la Queen’s Cup tuvo su gran final el último domingo en el Guards Polo Club en Inglaterra.

Luego de dos semifinales muy intensas, los jugadores de Balanz Capital y Aureus lograron enfrentarse cara a cara. El compañerismo y el talento que se vio en ambos equipos, tanto en el torneo como en la gran final, fue de alto nivel. El conjunto de Camilo Jeta Castagnola se mantuvo firme durante todo el partido, llevando una diferencia que les permitió manejar los tiempos del encuentro. Arrancaron 2-2 pero a partir del segundo chukker el equipo de Balanz sacó su ventaja.

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La yegua "Machitos Mamushka"

Fue la primera participación de Balanz Capital en la Queen’s Cup. El equipo se mantuvo invicto todo el torneo, mostrando siempre una actuación sobresaliente.

Lorenzo Chavanne, jugador argentino de 18 años, desplegó un juego para destacar, y de la misma manera sucedió en la gran final, en la que marcó 8 goles, mientras que a lo largo de la competencia convirtió 51, quedando como el máximo goleador del torneo. La dupla entre Lorenzo y Jeta fue clave, con una conexión en el juego que resultó fundamental. Entre los dos convirtieron 15 de los 17 goles ganadores. Hace unos meses atrás, jugaron juntos para el equipo de Pilot en Estados Unidos y ganaron la Copa de Oro y el Abierto.

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El segundo de los hermanos Castagnola, con 23 años, y nombrado como MVP del partido, se consagró campeón de la Copa de la Reina por segunda vez. Fue en 2020 cuando tuvo el honor de levantar la copa por primera vez.

Ned Hinem, único integrante del equipo que no es argentino, anotó 2 goles y supo acompañar el juego constantemente. “Estoy muy contento, no podría haber jugado con mejores compañeros”, sostuvo el polista británico.

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La selfie de los campeones

Por su parte, Aureus venía de ganarle al equipo de Poroto Cambiaso en la semifinal, lo que les daba esperanzas para obtener esta victoria y confiar en la dinámica del equipo. Durante el juego se destacaron los jugadores argentinos Diego Cavanagh con 3 goles, Teodor Lacau con 2 y el inglés Mark Tomlinson con 2, pero no lograron ponerse a la altura del equipo ganador.

Más allá de ver el talento de los jugadores, la destreza y velocidad de los caballos siempre es la llave para que estos jugadores se puedan lucir. En esta oportunidad quien obtuvo el reconocimiento a mejor yegua del partido fue Machitos Mamushka jugada por Camilo Castagnola. Otro título que queda para el polo y la cría argentina.

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De esta manera, el Guards Polo Club volvió a vivir momentos espectaculares de polo, fanáticos y familias. Fue un torneo que dio show con buen polo, caballos de primera y dejó ver el talento de las nuevas generaciones de este deporte.

Crédito de las imágenes: Guards Polo Club