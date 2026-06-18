Deportes

Polo: de la mano de Camilo Castagnola, Balanz Capital se consagró campeón de la Queen’s Cup 2026

Fue la primera participación del equipo y se mantuvo invicto durante todo el torneo

Guardar
Google icon
Final de la Queens Cup 2026 de Polo
Los ganadores del certamen

Luego de un torneo con partidos de mucha intensidad, chukkers suplementarios y nuevas participaciones dentro de la cancha, la Queen’s Cup tuvo su gran final el último domingo en el Guards Polo Club en Inglaterra.

Luego de dos semifinales muy intensas, los jugadores de Balanz Capital y Aureus lograron enfrentarse cara a cara. El compañerismo y el talento que se vio en ambos equipos, tanto en el torneo como en la gran final, fue de alto nivel. El conjunto de Camilo Jeta Castagnola se mantuvo firme durante todo el partido, llevando una diferencia que les permitió manejar los tiempos del encuentro. Arrancaron 2-2 pero a partir del segundo chukker el equipo de Balanz sacó su ventaja.

PUBLICIDAD

Final de la Queens Cup 2026 de Polo
La yegua "Machitos Mamushka"

Fue la primera participación de Balanz Capital en la Queen’s Cup. El equipo se mantuvo invicto todo el torneo, mostrando siempre una actuación sobresaliente.

Lorenzo Chavanne, jugador argentino de 18 años, desplegó un juego para destacar, y de la misma manera sucedió en la gran final, en la que marcó 8 goles, mientras que a lo largo de la competencia convirtió 51, quedando como el máximo goleador del torneo. La dupla entre Lorenzo y Jeta fue clave, con una conexión en el juego que resultó fundamental. Entre los dos convirtieron 15 de los 17 goles ganadores. Hace unos meses atrás, jugaron juntos para el equipo de Pilot en Estados Unidos y ganaron la Copa de Oro y el Abierto.

PUBLICIDAD

El segundo de los hermanos Castagnola, con 23 años, y nombrado como MVP del partido, se consagró campeón de la Copa de la Reina por segunda vez. Fue en 2020 cuando tuvo el honor de levantar la copa por primera vez.

Ned Hinem, único integrante del equipo que no es argentino, anotó 2 goles y supo acompañar el juego constantemente. “Estoy muy contento, no podría haber jugado con mejores compañeros”, sostuvo el polista británico.

Final de la Queens Cup 2026 de Polo
La selfie de los campeones

Por su parte, Aureus venía de ganarle al equipo de Poroto Cambiaso en la semifinal, lo que les daba esperanzas para obtener esta victoria y confiar en la dinámica del equipo. Durante el juego se destacaron los jugadores argentinos Diego Cavanagh con 3 goles, Teodor Lacau con 2 y el inglés Mark Tomlinson con 2, pero no lograron ponerse a la altura del equipo ganador.

Más allá de ver el talento de los jugadores, la destreza y velocidad de los caballos siempre es la llave para que estos jugadores se puedan lucir. En esta oportunidad quien obtuvo el reconocimiento a mejor yegua del partido fue Machitos Mamushka jugada por Camilo Castagnola. Otro título que queda para el polo y la cría argentina.

De esta manera, el Guards Polo Club volvió a vivir momentos espectaculares de polo, fanáticos y familias. Fue un torneo que dio show con buen polo, caballos de primera y dejó ver el talento de las nuevas generaciones de este deporte.

Crédito de las imágenes: Guards Polo Club

Temas Relacionados

Queen’s CupPoloPolo ArgentinoGuards Polo Club

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Produce placer verlos jugar y mucho morbo al verlos perder”: el curioso análisis sobre la selección argentina que realizó un periodista en el Mundial

El video, publicado antes del debut de la selección en la Copa del Mundo, repasa los rasgos que según el periodista colombiano Esteban Jaramillo definen a los albicelestes

“Produce placer verlos jugar y mucho morbo al verlos perder”: el curioso análisis sobre la selección argentina que realizó un periodista en el Mundial

Las tres marcas mundialistas que buscará alcanzar Lionel Messi en el próximo partido de Argentina ante Austria

El astro argentino podría agigantar su historia dentro de la máxima cita internacional con un triunfo ante el conjunto europeo: qué necesita para lograrlo

Las tres marcas mundialistas que buscará alcanzar Lionel Messi en el próximo partido de Argentina ante Austria

El periodista amigo de Cristiano Ronaldo defendió al goleador y lanzó una feroz crítica contra sus compañeros en Portugal tras el empate ante Congo

Luego de su provocador análisis sobre el debut de Messi, Edu Aguirre apoyó a CR7 en medio de los comentarios negativos por su rendimiento: “Los portugueses deberían exigir al resto de jugadores”

El periodista amigo de Cristiano Ronaldo defendió al goleador y lanzó una feroz crítica contra sus compañeros en Portugal tras el empate ante Congo

República Checa vs Sudáfrica, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El Atlanta Stadium será el escenario de un duelo de necesitados dentro del Grupo A

República Checa vs Sudáfrica, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Es una de las máximas figuras del Mundial y sorprendió con su paseo como un turista más por las calles de Nueva York

Luego de su gran debut con Noruega, Erling Haaland compartió las postales del paseo que realizó con su pareja Isabel Haugseng Johansen en el día libre

Es una de las máximas figuras del Mundial y sorprendió con su paseo como un turista más por las calles de Nueva York

DEPORTES

“Produce placer verlos jugar y mucho morbo al verlos perder”: el curioso análisis sobre la selección argentina que realizó un periodista en el Mundial

“Produce placer verlos jugar y mucho morbo al verlos perder”: el curioso análisis sobre la selección argentina que realizó un periodista en el Mundial

Las tres marcas mundialistas que buscará alcanzar Lionel Messi en el próximo partido de Argentina ante Austria

El periodista amigo de Cristiano Ronaldo defendió al goleador y lanzó una feroz crítica contra sus compañeros en Portugal tras el empate ante Congo

República Checa vs Sudáfrica, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Es una de las máximas figuras del Mundial y sorprendió con su paseo como un turista más por las calles de Nueva York

TELESHOW

Cami Mayan reveló cómo sus videos en el Mundial de Qatar la ayudaron a superar su ruptura con Alexis Mac Allister

Cami Mayan reveló cómo sus videos en el Mundial de Qatar la ayudaron a superar su ruptura con Alexis Mac Allister

María Becerra habló de su frecuencia sexual con J Rei y sorprendió a todos en la TV española: “Los dos somos así”

Maxi López contó la insólita cábala que le piden que cumpla en el próximo partido de Argentina: “Lo voy a hacer”

El desopilante reencuentro de Marcelo Tinelli y Alacrán a puro chiste y papel picado en Infobae Mundial

La confesión de David Lebón y Pedro Aznar que sorprendió a Mario Pergolini: “Nunca nos gustó”

INFOBAE AMÉRICA

Maria Bethânia cumple 80 años: la voz femenina de Brasil que combina sofisticación y popularidad

Maria Bethânia cumple 80 años: la voz femenina de Brasil que combina sofisticación y popularidad

Millones bajo alerta máxima por inundaciones tras el paso de la tormenta tropical Arthur, con lluvias de hasta 50 centímetros en cinco estados

El mar más cálido deja una nueva alerta en la costa ecuatoriana con los piqueros patas azules

Fuertes tormentas dejan lluvias intensas, vientos destructivos y riesgo de tornados en tres estados de EEUU

“El ambiente es electrizante”: Art Basel arrancó con ventas millonarias de Pablo Picasso y David Hockney