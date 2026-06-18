Serena Williams reveló el peso de su hija en su decisión de regresar junto a Venus en Wimbledon: “Ella siempre tiene razón”

La campeona de 23 Grand Slams aceptó una invitación especial tras cuatro años fuera, impulsada por un pedido de su hija Olympia

Serena Williams, una de las figuras más influyentes en la historia del tenis, compartió el motivo que la llevó a regresar a la competencia profesional tras cuatro años de ausencia. La tenista estadounidense, de 44 años, declaró ante los periodistas, luego de su derrota en dobles junto a Karolina Muchova en el WTA Berlín, que su hija fue quien la convenció de volver.

En palabras recogidas por el portal de noticias TenissWorldEs , Williams confesó que “mi hija Olympia me dijo que debería jugar con Venus en Wimbledon. Ella siempre tiene razón, me dijo ‘mamá, deberías jugar con Venus’. Ella iba en serio, es muy inteligente; ‘sabia’ creo que sería una mejor definición. Le dije ‘okey Olympia, veremos a ver si podemos hacerlo’“.

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El martes, Williams y Muchova cayeron derrotadas en su debut ante Giuliana Olmos y Erin Routliffe, con parciales de 6-4 y 6-4. La caída no opacó la expectativa generada por el anuncio de su participación junto a Venus Williams en Wimbledon, donde ambas recibieron una wildcard para disputar el cuadro de dobles.

Un regreso motivado por la familia y el legado

La estadounidense perdió 6-4 y 6-4 junto a Karolina Muchova ante Giuliana Olmos y Erin Routliffe, pero la atención se traslada a Londres (Andreas Gora/dpa via AP)

La motivación principal detrás del regreso de Serena Williams a Wimbledon fue la propuesta de su hija de ocho años. Este gesto familiar tuvo un peso decisivo para que la campeona de 23 Grand Slams en individuales aceptara la invitación al torneo londinense, según reiteró la propia deportista en conferencia de prensa.

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La noticia fue confirmada oficialmente, cuando la organización de Wimbledon anunció la invitación especial a las hermanas Williams para competir en dobles. En su carrera, ambas conquistaron seis veces el torneo formando pareja, lo que añade expectativa sobre su rendimiento en esta nueva etapa.

Venus, de 45 años, sumó solo una victoria desde septiembre de 2025, mientras que Serena, tras ganar un partido en dobles en el WTA Queen’s Club junto a Victoria Mboko, debió retirarse por una lesión de su compañera. Así, ambas llegan a Wimbledon con una victoria y una derrota en dobles cada una desde su retorno.

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La comunidad tenística internacional observa con atención el regreso de dos leyendas que, pese a estar lejos de su mejor nivel, mantienen intacta la capacidad de sorprender. El público del All England Club espera verlas competir juntas en un escenario donde escribieron algunas de las páginas más recordadas del tenis femenino. Para Serena, la decisión de volver es una inspiración que impactó tanto en lo personal como en lo profesional. “Creo que esto va a ser divertido”, resumió la propia Williams.

El escenario de Wimbledon 2026 y la expectativa global

Tras caer en el debut de dobles en el WTA Berlín junto a Karolina Muchova, la tenista explicó que escuchó a Olympia para aceptar la invitación - REUTERS/Toby Melville

El torneo de Wimbledon 2026 se disputará del 29 de junio al 12 de julio en el All England Club de Londres. El certamen, considerado el más prestigioso del circuito, reúne a las mejores raquetas del mundo y marca un punto de encuentro entre la tradición y la élite del tenis contemporáneo. Según datos oficiales publicados por la organización del torneo la actual edición volverá a contar con público completo en las gradas.

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En la previa, la atención se centra en el regreso de las hermanas Williams al cuadro de dobles femenino, donde históricamente fueron protagonistas. Entre 2000 y 2016, Conquistaron juntas seis trofeos en Wimbledon, siempre como pareja, y no perdieron ninguna final de dobles en el certamen londinense. Su última aparición como dupla en este torneo fue en 2016, cerrando una etapa de dominio en la modalidad.

Venus Williams, quien cumplió 45 años en junio, tuvo un calendario reducido durante la última temporada, mientras que Serena, tras su victoria en Queen’s, suma una derrota en Berlín y una retirada por lesión de su compañera, manteniendo la incógnita sobre su condición física.

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La organización del torneo informó que las hermanas recibieron la invitación especial, “por su extraordinario aporte al tenis y su legado en el All England Club”, según comunicó el comité de Wimbledon.