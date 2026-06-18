“Produce placer verlos jugar y mucho morbo al verlos perder”: el curioso análisis sobre la selección argentina que realizó un periodista en el Mundial

¿Qué tienen los argentinos?“: el análisis de un periodista colombiano que se hizo viral durante el Mundial 2026

Un video del periodista colombiano Esteban Jaramillo se viralizó en la previa del debut de Argentina en el Mundial 2026, presentando una mirada sobre las características que, según su visión, distinguen a los argentinos y los convierten en campeones. La pieza, de casi dos minutos, fue publicada en su canal de Youtube días antes del partido en el que la selección dirigida por Lionel Scaloni goleó 3-0 a Argelia en Kansas City, con tres tantos de Lionel Messi, resultado que marcó el inicio del camino albiceleste en su defensa del título en la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.

El video, titulado “¿Qué tienen los argentinos que los hace campeones?”, circuló en redes sociales, sumando miles de reproducciones y comentarios. En el mensaje, Esteban Jaramillo busca explicar los rasgos que identifica en la idiosincrasia argentina, especialmente en su relación con el fútbol, pero también en otras áreas de la vida social y cultural.

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Desde el inicio, Jaramillo plantea su interrogante: “Siempre me pregunto qué tienen los argentinos. Son ganadores, son retadores, son desafiantes. El fútbol es una pasión al que le ponen melodía”. La frase resume el eje central del análisis: la combinación de ambición, talento y una actitud desafiante que, para el comunicador colombiano, define a la Argentina futbolera.

Al describir el ambiente en Buenos Aires, Jaramillo destaca la intensidad de la discusión futbolera: “Baste ir a Buenos Aires, en cualquier rincón de la ciudad hay una discusión que amenaza con ir a los golpes”.

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El video resalta la capacidad de los argentinos para encontrar soluciones inesperadas en el campo de juego. “Los argentinos encuentran goles en cualquier jugada. Figuras que brotan espontáneas. Enseñaron a jugar, distribuyeron talento y también acuñaron las trampas”, sostiene Jaramillo, quien reconoce tanto el aporte creativo como la picardía asociada a la tradición local.

La pieza menciona el placer de ver jugar a la selección y también el interés que despierta su derrota. “Produce un placer verlos jugar y mucho morbo al verlos perder. Sus ídolos están en las vitrinas del mundo y en el recuerdo de todos”, subraya el periodista, con una mirada que abarca el impacto global de los futbolistas argentinos y la polarización que generan. Mientras soltaba esta frase en el video aparecían las figuras de Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Mario Alberto Kempes, Javier Mascherano, Gabriel Batistuta, Daniel Alberto Passarella, Claudio Paul Caniggia y Ángel Di María.

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Jaramillo introduce conceptos como la vanidad, el dominio y la ambición sin concesiones. “Y esa vanidad que los agranda, los hace dominantes y fanfarrones, cultores del yo, expertos que golean, enredan y confunden. Son emocionales, a veces irracionales”, describe el comunicador, sumando matices a su retrato. Según su perspectiva, la voracidad competitiva es una de las fuentes de la grandeza argentina: “Son voraces que lo quieren ganar todo y cuando se lo proponen, lo logran. Grandeza llaman esto. Ambición sin concesiones. Lo demuestran en el fútbol, la cultura, el deporte en general, en el cine y en la ciencia”.

En su análisis, Jaramillo señala el papel de los entrenadores argentinos en el mundo: “En el poder actoral y embaucador de sus entrenadores, lo que es parte de su folclore. Los hay por todo el mundo, entrenadores por toda parte”.

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Por ejemplo, la selección colombiana es comandada en esta Copa del Mundo por el argentino Néstor Lorenzo, quien anteriormente fue ayudante de Néstor Pékerman, entrenador que dejó huella en el combinado cafetero. Entre los director técnicos argentinos que se encuentran entrenando a otros países en este Mundial también se encuentran Marcelo Bielsa (Uruguay), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Gustavo Alfaro (Paraguay) y Sebastián Beccacece (Ecuador)

El periodista sostiene que para los argentinos “la resignación es un suicidio” y resalta la habilidad técnica como un sello distintivo: “Son exhibicionistas y hábiles con el balón. Gambetean en una baldosa. Saben construir un campeón del mundo, abierto siempre a la polémica. Nada regalan”.

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El video recorre algunos de los íconos y elementos culturales que, según Jaramillo, forman parte del “ser argentino”. Cita al Papa Francisco, Diego Maradona —a quien define como “un Dios plebeyo”—, Lionel Messi y Carlos Monzón, junto a símbolos como el tango y el asado.

“¿Qué tienen los argentinos? Bueno, tuvieron un papa Francisco, un dios plebeyo, Maradona, un diez a quien ven como un dios, Messi, una mano de Dios para ganarle a Inglaterra, un puño de hierro de Monzón para ganar un título mundial. También tienen rock, el asado y el tango. ¿Qué tienen los argentinos? Siempre ganadores”, concluyó Jaramillo en el tramo final del video.

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La secuencia se viralizó en horas previas al debut de la selección argentina en el Mundial, aportando una mirada desde Colombia sobre los atributos que se asocian con el fútbol nacional y su proyección internacional. El análisis, atravesado por la admiración y el reconocimiento, también incorporó matices polémicos y referencias a la rivalidad regional, elementos habituales en el folclore sudamericano.

Vale destacar que Esteban Jaramillo es un periodista deportivo colombiano nacido en Manizales, reconocido por su amplia trayectoria en radio, prensa y televisión. Comenzó su carrera en el periódico La Patria y se consolidó como una de las figuras más influyentes del análisis futbolístico en Colombia. Fue el primer presentador de deportes en el Canal RCN, participando en la cobertura del Mundial de 1998 y en la primera emisión de Noticias RCN TV. Ha trabajado con destacados profesionales en los principales medios del país y ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

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En la misma línea de reconocimiento, el ex futbolista colombiano Fabián Vargas también elogió la mentalidad competitiva de la Argentina tras la final de la Copa América 2024. Vargas diferenció la cultura futbolística de ambos países y subrayó: “Ellos son ganadores desde la cuna, lo llevan en la sangre. Van a ver un partido de baby fútbol y parece una guerra, desde chiquitos ya están acostumbrados a eso. Lo único que les sirve es ganar, no les sirve nada más”. El ex jugador destacó la fortaleza mental y el rechazo al conformismo como claves del ADN argentino: “En Argentina el segundo se pone a llorar porque siente dolor de haber perdido. Eso los acostumbra a que no quieren volver a tener ese sentimiento. Nos estamos equivocando desde la parte formativa”.