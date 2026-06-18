República Dominicana

Un dominicano buscado por homicidio es capturado en Estados Unidos y extraditado

El imputado Yan Michel Gil, alias “Capital”, de 36 años, fue entregado tras un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la OCN-INTERPOL Santo Domingo y agencias estadounidenses.

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Yan Michel Gil fue capturado en Estados Unidos y extraditado a República Dominicana por el homicidio de Carlos Manuel Díaz Vargas ocurrido en Moca en 2021./ (Redes de Diego Pesqueira)
Yan Michel Gil fue capturado en Estados Unidos y extraditado a República Dominicana por el homicidio de Carlos Manuel Díaz Vargas ocurrido en Moca en 2021./ (Redes de Diego Pesqueira)

Un ciudadano dominicano señalado por homicidio fue capturado en Estados Unidos y extraditado a República Dominicana, donde enfrentará cargos por la muerte de Carlos Manuel Díaz Vargas ocurrida en Moca en 2021. Así lo confirmaron las autoridades en un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la OCN-INTERPOL Santo Domingo y organismos estadounidenses.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el detenido, identificado como Yan Michel Gil, alias “Capital”, de 36 años, fue requerido mediante la orden de arresto No. 598-01-2021-SARR-00869 por su presunta participación en el homicidio de Díaz Vargas. Pesqueira indicó que “gracias a labores conjuntas de búsqueda entre autoridades dominicanas y estadounidenses fue capturado en Estados Unidos y extraditado en República Dominicana un hombre que se encontraba prófugo por homicidio y otros delitos”.

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La investigación determinó que el crimen ocurrió el 26 de septiembre de 2021 en el sector Villa Dura, El Perú, Estancia Nueva, Moca, durante una fiesta clandestina. De acuerdo con la Policía Nacional, la víctima falleció tras recibir heridas por arma de fuego que, presuntamente, fueron ocasionadas por Gil en compañía de otros implicados, entre ellos José de Jesús Jiménez Cruz, ya sometido a la justicia, y un tercer involucrado conocido solo como “Damián”, quien permanece prófugo.

La Policía Nacional informó que Yan Michel Gil, alias “Capital”, era requerido por la orden de arresto No. 598-01-2021-SARR-00869 por su presunta participación en el crimen./( Redes de Diego Pesqueira)
La Policía Nacional informó que Yan Michel Gil, alias “Capital”, era requerido por la orden de arresto No. 598-01-2021-SARR-00869 por su presunta participación en el crimen./( Redes de Diego Pesqueira)

En la operación de captura y extradición participaron agentes de la OCN-INTERPOL Santo Domingo y sus pares estadounidenses. El imputado llegó a territorio dominicano por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en un vuelo federal, trasladándose después al Centro de Acogida Vacacional de Haina bajo coordinación de INTERPOL y el Ministerio Público, para los procedimientos migratorios y judiciales.

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Pesqueira señaló que Gil también figura como implicado en la muerte de Félix Manuel Rodríguez Castellanos (“Felima”), ocurrida el 5 de noviembre de 2019 en el sector Herrera, Santo Domingo, bajo la orden de arresto No. 2019-TAUT-07844. De acuerdo con los registros judiciales, el acusado ha estado vinculado a delitos graves en el país y era considerado un fugitivo de alto perfil.

El Código Penal Dominicano establece que el homicidio es sancionado con penas que pueden llegar hasta los treinta años de prisión cuando concurren agravantes, como la premeditación o la participación en actividades delictivas organizadas. El artículo 295 tipifica el homicidio voluntario, mientras que los artículos 296 y 297 agravan las penas si existen circunstancias como la alevosía o la asociación para delinquir.

La OCN-INTERPOL Santo Domingo y autoridades estadounidenses participaron en la captura y extradición de Yan Michel Gil, quien llegó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas./
La OCN-INTERPOL Santo Domingo y autoridades estadounidenses participaron en la captura y extradición de Yan Michel Gil, quien llegó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas./

En sus redes oficiales, Pesqueira reafirmó el compromiso de la Policía Nacional de “continuar fortaleciendo la cooperación internacional y la persecución de personas requeridas por la justicia, garantizando que respondan por los hechos que se les imputan”. El vocero subrayó la importancia del trabajo conjunto con organismos extranjeros y la disposición de las autoridades para colaborar en la extradición de personas perseguidas por la ley.

La cooperación internacional y los operativos conjuntos para la persecución de fugitivos han sido reforzados en los últimos años, tanto para extraditar dominicanos a Estados Unidos como para repatriar a quienes enfrentan delitos graves en su país de origen. Un caso reciente, publicado por este medio el 30 de mayo, expuso la entrega de un dominicano a las autoridades estadounidenses, acusado de violar la Ley Hobbs y de posesión ilegal de armas en el Distrito Este de Pensilvania. En esa oportunidad, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República (PGR) destacaron que la extradición se realizó en el marco de acuerdos bilaterales y la resolución judicial correspondiente.

El caso de Yan Michel Gil refleja la continuidad de estas acciones y el esfuerzo de la República Dominicana para combatir el crimen transnacional mediante la aplicación rigurosa del Código Penal y la colaboración con agencias internacionales. El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales pertinentes.

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