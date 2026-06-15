Investigadores descubren vínculos entre el TDAH y otras afecciones de salud

El TDAH, según el DSM-5-TR (la última actualización publicada en 2022), se caracteriza por dos grupos principales de síntomas: inatención e hiperactividad-impulsividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, es una de las afecciones del neurodesarrollo más comunes en los Estados Unidos, y afecta a unos 15,5 millones de adultos y a aproximadamente 7 millones de niños.

Cada vez hay más pruebas que sugieren que las personas con TDAH pueden tener riesgo de padecer otros problemas de salud, como ansiedad, trastornos alimentarios, enfermedades autoinmunes, migrañas, COVID persistente y dolor pélvico crónico.

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Por ejemplo, en un estudio publicado en abril en Scientific Reports, los investigadores analizaron a 958 adultos con dolor crónico resistente al tratamiento. Descubrieron que aquellos con dolor “extremadamente intenso” —calificado consistentemente con 9 o 10 en una escala de 10 puntos— tenían más probabilidades de presentar síntomas de TDAH que aquellos con dolor menos intenso.

En general, los síntomas de TDAH fueron aproximadamente el doble de frecuentes en el grupo de estudio que en la población general.

Lo que no está claro, sin embargo, es si existe un vínculo biológico directo entre el TDAH y el dolor (o cualquier otra afección), o si los verdaderos culpables son años de estrés, agobio, malos hábitos de sueño, dificultades sociales, síntomas de TDAH no tratados y efectos secundarios de los medicamentos para el TDAH.

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Hablamos con expertos y profundizamos en la investigación para comprender mejor las complejas conexiones.

TDAH y dolor

Las investigaciones vinculan el TDAH con ansiedad, trastornos alimentarios, enfermedades autoinmunes, migrañas, COVID persistente y dolor pélvico crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal y como sugieren este nuevo estudio y otras investigaciones, los adultos con TDAH tienen más probabilidades de reportar dolor crónico y pueden experimentar una mayor intensidad del dolor en afecciones como la migraña, la fibromialgia y el dolor lumbar crónico.

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Karen Stewart, psicóloga clínica con sede en Huntsville, Alabama, especializada en TDAH, dijo que la impulsividad y la rigidez cognitiva (dificultad para adaptarse a nuevos pensamientos o comportamientos), ambas características comunes del TDAH, pueden ayudar a explicar esta conexión.

“Nuestras creencias sobre el dolor y nuestras reacciones pueden intensificar o mitigar el sufrimiento físico”, afirmó Stewart. Por ejemplo, la tendencia a catastrofizar o imaginar rápidamente los peores escenarios, lo cual puede ser un signo de impulsividad, y la incapacidad de deshacerse de esos pensamientos, que puede ser parte de la rigidez cognitiva, pueden, en última instancia, aumentar la percepción del dolor, explicó.

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Las personas con TDAH que experimentan dolor, en particular, a veces se ven abrumadas por el miedo a que sus síntomas nunca mejoren, explicó Margo Pumar, psiquiatra especializada en TDAH y psiquiatría reproductiva en San Francisco. Esto puede generar un diálogo interno recurrente del tipo: «No puedo permitir que esto siga ocurriendo. No puedo vivir así. ¿Y si siempre tengo que vivir así?».

Imaginar el peor escenario posible también puede aumentar la sensibilidad nerviosa, un fenómeno llamado sensibilización central, que según las investigaciones es más común en personas con TDAH. Esto se refiere a cuando el sistema nervioso se vuelve hipersensible a las señales sensoriales, lo que puede intensificar la percepción de malestar y dolor.

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No todos los niños con problemas de atención tienen TDAH: es clave descartar otras causas (Freepik)

La neuroinflamación —que se produce cuando los tejidos del cerebro o la médula espinal se inflaman y es uno de los factores que influyen en el TDAH— puede aumentar el riesgo de sufrir sensibilización central. (Generalmente se cree que el TDAH es causado por una compleja combinación de factores genéticos y ambientales).

Eugene Merzon, investigador del TDAH y especialista en diagnóstico de TDAH certificado por el Ministerio de Salud israelí, explicó que la neuroinflamación puede alterar la forma en que las neuronas del cerebro se comunican y funcionan, lo que da lugar a los síntomas característicos del TDAH, como la falta de atención y la disfunción ejecutiva.

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Aún no está claro qué causa la neuroinflamación, pero además de influir potencialmente en el desarrollo cerebral y aumentar el riesgo de trastornos como el TDAH, las investigaciones sugieren que "la inflamación continua puede sobreestimular el sistema nervioso, empeorando con el tiempo síntomas como el dolor, la fatiga y los problemas de memoria“, afirmó Valentin Dragoi, profesor de neurociencia en el Instituto Académico Houston Methodist.

TDAH y el sistema inmunitario

El TDAH también parece coexistir con trastornos de la función inmunológica, como asma, alergias, eccema, artritis reumatoide, diabetes tipo 1 e hipotiroidismo, según Jeffrey Newcorn, director de la división de TDAH y trastornos del aprendizaje dentro del departamento de psiquiatría del Mount Sinai en Nueva York.

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En uno de los estudios de Merzon, él y su equipo de investigadores descubrieron que tener un diagnóstico de TDAH estaba asociado con un mayor riesgo de infección por COVID al comienzo de la pandemia, una enfermedad más grave y una mayor probabilidad de padecer COVID persistente, lo que plantea interrogantes sobre cómo la neuroinflamación afecta al sistema inmunitario.

Otro estudio del que fue coautor descubrió que los niños diagnosticados con TDAH presentaban marcadores inflamatorios elevados, incluyendo un mayor recuento de eosinófilos (células inmunitarias implicadas en las respuestas alérgicas e inflamatorias), desde el año de edad.

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La sensibilización central y la neuroinflamación aparecen como mecanismos que podrían conectar el TDAH con una mayor percepción del dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también han explorado estas conexiones en enfermedades autoinmunes como el lupus. El lupus neuropsiquiátrico, un término general que describe los síntomas neurológicos y psiquiátricos que pueden presentarse en personas con lupus eritematoso sistémico (LES), puede provocar síntomas similares a la confusión mental asociada al TDAH.

Durante años, a muchos pacientes con lupus se les dijo que estos síntomas —como dificultad para concentrarse, pérdida de memoria a corto plazo, confusión de palabras y dificultad para completar ideas— eran simplemente reacciones emocionales a la enfermedad crónica, explicó Meggan Mackay, investigadora financiada por la Lupus Research Alliance, reumatóloga y profesora de los Institutos Feinstein para la Investigación Médica. Sin embargo, cada vez hay más evidencia que sugiere que la neuroinflamación podría ser la causa de estos síntomas.

Cómo afrontar el TDAH y otras afecciones

Según Newcorn, las personas con TDAH también pueden tener más dificultades para afrontar problemas de salud complejos, lo que podría derivar en peores síntomas o consecuencias más graves.

Esto se debe a que el manejo de enfermedades crónicas —recordar la medicación, controlar los síntomas, asistir a las citas médicas y mantener horarios de sueño regulares— requiere un alto nivel de función ejecutiva, es decir, el conjunto de habilidades mentales que ayudan a planificar, priorizar, administrar el tiempo y completar las tareas. La disfunción ejecutiva es una manifestación clásica del TDAH.

Las investigaciones sugieren que los medicamentos estimulantes utilizados para tratar el TDAH y varios tipos de antidepresivos también podrían ayudar a mejorar el dolor crónico y los trastornos del estado de ánimo que pueden presentarse junto con el TDAH.

En definitiva, la ciencia que rodea al TDAH y las enfermedades crónicas aún está en desarrollo. «El cerebro humano es infinitamente complejo y difícil de comprender y estudiar», afirmó Dragoi. Sin embargo, los expertos recalcaron que debemos dejar de considerar el TDAH simplemente como una afección cerebral.

“Es un solo cuerpo”, dijo Pumar. “No hay secretos. Tu cerebro sabe exactamente lo que ocurre en todas las partes de tu cuerpo”.

© The Washington Post, 2026