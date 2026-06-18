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El emotivo saludo de cumpleaños de Darío Barassi a su hija Emilia: “Te animás a todo y sin límites”

A través de imágenes y frases cargadas de afecto, el conductor repasó la infancia de la mayor de sus niñas, resaltó el valor de la familia y recordó a su madre, siempre presente

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Darío Barassi sonriente, vestido con uniforme médico azul y gorro, sostiene a un bebé recién nacido envuelto en blanco y con gorro claro
Darío Barassi el día del nacimiento de su hija, hace siete años, cuando se convertía en padre por primera vez

La emoción y el orgullo atravesaron las redes sociales cuando Darío Barassi compartió un mensaje dedicado a su hija mayor por su cumpleaños. El conductor eligió palabras sentidas y una selección de imágenes para celebrar los siete años de vida de Emilia, dejando ver la profundidad del vínculo que los une y la importancia de la familia que formó junto a Lucía Gómez Centurión.

La publicación reunió fotos que recorren desde el nacimiento de Emilia hasta el presente, mostrando momentos cotidianos y viajes en familia, sonrisas sinceras y situaciones espontáneas. “Hoy cumple mi bebota. Siete años desde el día que conocí al amor más inmenso, eterno, incondicional, gratificante e intenso”, escribió Barassi, abriendo así el homenaje público.

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Una niña pequeña sonriendo, con sus ojos cubiertos por corazones blancos, sentada en una cama con sábanas blancas, vistiendo un pijama blanco con flores de colores
Emilia de entrecasa, y la decisión de sus padres de no mostrar su rostro completo

En el texto, describió a Emilia como “mi hija, mi compañera de vida, mi carcajada, mis ojazos, mi voz más tierna, mi extensión… Feliz cumple al amor de mi vida”. Cada imagen compartida fue definida como “un momento mágico, un recuerdo, un viaje, un regalo”, y el conductor subrayó: “La vida con vos es espectacular, es mágica, es única”.

Entre los recuerdos, mencionó experiencias compartidas en familia: viajes, playas, siestas al sol, horas de piletas, juegos extremos, amaneceres sonrientes y abrazos interminables. La mirada sobre la infancia de Emilia se completó con la observación de su carácter sociable: “Mil placas con amigas. Sos amiguera y eso me encanta. Tus amigas te quieren, defendés y disfrutás la amistad. Qué don, qué regalo, a cuidarlo siempre enana mía”.

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Niña dormida en una silla de coche con el cinturón de seguridad puesto y una camiseta blanca con un dibujo de Minnie Mouse
Emilia, la hija de Darío Barassi, descansando en un viaje en auto

Las imágenes difundidas, que van desde la sala de parto hasta las vacaciones familiares en la playa, acompañaron la narración de cómo Barassi vive la paternidad. El conductor remarcó el valor de la familia como “lugar seguro, resguardo y nido” para Emilia. En el mensaje, se destacó: “Si estamos, te animás a todo, sin límite, sin techo, vas al frente como ninguna. Conquistadora, eso sos”.

El disfrute de la niña sobre el escenario, la pasión compartida por las artes y el orgullo por su talento también estuvieron presentes en el mensaje. Barassi expresó: “Es tan gratificante ver que el escenario es tu lugar de disfrute. Compartimos una pasión, me pasás por encima con tu talento. Tu voz, tu mirada y tu verdad son la clave para todo lo que quieras probar en la vida. Qué lindo que la fruta caiga cerca del árbol”.

Darío Barassi y una niña rubia con fresas en los ojos, ambos acostados y sacando la lengua con expresiones graciosas
Darío Barassi y su hija posan con expresiones divertidas en una tierna foto publicada para celebrar el séptimo cumpleaños de la niña.

La publicación recorrió distintas etapas del crecimiento, desde la ternura de la primera infancia hasta su desenvolvimiento actual, retratada en actividades artísticas, juegos y celebraciones familiares. Su padre confesó: “Mi objetivo desde que naciste es acompañar, facilitar, proveer, educar y dejarte crecer y ser principalmente feliz. Me das tanta tranquilidad y orgullo. Te respeto, te admiro y te amo”.

En las imágenes se ve a Barassi junto a Emilia, a su esposa Lucía Gómez Centurión y a su otra hija, Inés, en distintos entornos: desde la playa hasta el hogar, pasando por celebraciones y actividades cotidianas. El conductor no solo celebró el cumpleaños de su hija mayor sino también el camino recorrido junto a su pareja. En un mensaje dirigido a Lucía, escribió: “Fe para nosotros también, Lu. Qué familia espectacular armamos nani. Te amo”.

Una niña sonriente, con ojos cubiertos por emojis de corazón, mira un pastel de cumpleaños azul con cuatro velas encendidas sobre una mesa. Fondo oscuro
La torta mundialista de Emilia, con Lionel Messi en plena euforia por su actuación contra Argelia

La familia aparece como un núcleo de apoyo, alegría y celebración constante. La presencia de Inés, la hermana menor de Emilia, refuerza la idea de una vida compartida en un entorno de afecto y contención. Las fotografías de los cuatro juntos y los gestos espontáneos entre hermanas completan la imagen de una cotidianidad cargada de cariño.

En este cumpleaños, también evocó la figura de su madre, fallecida hace casi tres años. Una de las imágenes muestra a una mujer mayor en la cama, con una pequeña a su lado y el texto: Abulala hoy le doy un beso tuyo. Tranquila. Te extrañamos siempre”. El mensaje evidencia el peso de la memoria y cómo el recuerdo de la abuela sigue presente en la vida familiar.

Darío Barassi, una mujer y dos niñas posan sonriendo y riendo en la arena de una playa. Barassi está recostado, las niñas y la mujer encima de él, con el mar de fondo
Darío Barassi, Lucía Gómez Centurión y sus hijas Emilia e Inés, en un momento de felicidad familiar

El conductor dejó ver que, más allá de la celebración, hay espacio para la nostalgia y el homenaje. El aniversario de Emilia sirvió también como oportunidad para resaltar el valor de los lazos intergeneracionales y la importancia de mantener vivos los afectos de quienes ya no están.

El mensaje cerró con un deseo: “Feliz cumple a cada una de las fotos, ruego salud y tiempo para sacarnos mil más. Como te dije al principio, la vida con vos es espectacular, básicamente porque vos sos espectacular. Te amo. Fc Emilia”.

Hombre con cabello claro y gafas, recostado en una cama blanca. Una niña de pie a su lado, con moño rosa, mira al hombre y sostiene un objeto
En medio de la alegría, Darío Barassi se tomó un rato para recordar a su madre, fallecida en 2023

Barassi expuso que el cumpleaños de Emilia no es solo una fecha en el calendario, sino una oportunidad para reafirmar el sentido de la paternidad y la gratitud por la familia construida junto a Lucía Gómez Centurión y sus dos hijas.

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